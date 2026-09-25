Cartas de lectores: Jueces, otra discusión, Patricia Bullrich

Jueces

Los juzgados penales no necesitan personas que se comporten como sociólogas o psicólogas de ocasión, o como comentaristas improvisadas de la realidad criminal. Necesitan jueces.

Jorge Armando Maldonado

maldonado50ja@gmail.com

Otra discusión

Comparto la ley que redujo la edad de imputabilidad y discrepo con el reciente fallo que declaró inconstitucional su aplicación a un menor de 14 años. Pero la discusión deja al descubierto un problema más profundo. La reforma constitucional de 1994 otorgó jerarquía constitucional a diversos tratados internacionales. Una decisión seguramente bien inspirada que, treinta años después, merece alguna reflexión. ¿Es razonable que una ley debatida y sancionada por el Congreso pueda ser invalidada no por contradecir el texto de nuestra Constitución, sino por la interpretación que se haga de tratados y de recomendaciones de organismos internacionales? Los tratados deben ser respetados. Pero también debería preocuparnos que la Constitución termine siendo lo que organismos ajenos a nuestra voluntad soberana interpreten que debe ser.

Quizás haya llegado el momento de discutir no solo la edad de imputabilidad, sino también qué entendemos por soberanía constitucional.

Leonardo Barujel

lbarujel@gmail.com

Patricia Bullrich

Si durante 2027 mejoran el empleo, los ingresos y el consumo, Javier Milei sería naturalmente reelegido en el cargo. Sin embargo, no me parece descabellado considerar a Patricia Bullrich como su eventual sucesora si la realidad económica y política demostrara en los próximos meses que Milei no tiene asegurado el triunfo el año próximo. Bullrich podría conservar el rumbo económico general y al mismo tiempo aportar mayor experiencia política, mejores formas, más capacidad de diálogo y una relación menos conflictiva con las instituciones. Podría en definitiva ampliar la base electoral y consolidar el proyecto de La Libertad Avanza.

Alejandro Luis de Elizalde

alejandro@elizaldegarrahan.com

Malvinas y geopolítica

El 2/1/1833, en ausencia del gobernador Vernet, el capitán Onslow, al mando de la nave inglesa Clío, ocupó las Malvinas para Gran Bretaña, de acuerdo con órdenes recibidas. La guarnición argentina se retiró en la goleta Sarandí. Actualmente, la Argentina activa la recuperación de soberanía en el Comité de Descolonización de la ONU y otros foros internacionales. Pero, recientemente, el presidente Trump, con apoyo del Pentágono (no así del Departamento de Estado), sugirió que Estados Unidos podría revertir su neutralidad, ofreciéndose a arbitrar en el conflicto de soberanía. El gobierno de Londres, reiteradamente, ha sostenido el apoyo a los súbditos malvinenses y la defensa de su autodeterminación. Dicen defender a las personas cuando, de hecho, se está amparando “sus intereses” y los de Gran Bretaña. Tal argumento contradice un importante antecedente. Así, en época de su liderazgo, Thatcher encabezó el cierre de todas las minas de carbón del Reino Unido. Se afectó así no solo a los mineros, sino también a sus familias y descendientes, sus intereses, modo de vida y los lugares donde vivían. Un perjuicio a sus súbditos infinitamente mayor que el que padecerían los malvinenses en caso de que la Argentina recuperara la soberanía de las Malvinas. Se evidencia así, con tal antecedente, la incongruencia del argumento de que Londres está defendiendo a las personas y el autogobierno de los malvinenses. En una carta de lectores de mi autoría del 6 de abril del 2025, señalé que la propia Thatcher y la OTAN, en plena guerra de las Malvinas, en 1982, manifestaron: “No admitiremos que un país en vías de desarrollo mejore su posición negociadora mediante el uso de la fuerza”. Con el velado apoyo de Trump, señor presidente Milei, y una nueva realidad geopolítica argentina, creo que ha llegado el momento de realizar un Acuerdo Tripartito entre la Argentina, Gran Bretaña e incluso los EE.UU. Beneficios mutuos: recuperación de la soberanía de la Argentina y sus intereses, confluencia de asuntos comunes con Gran Bretaña, que negociaría contractualmente en virtud de sus intereses (”considerations”). EE.UU., recuperada la soberanía argentina, podría establecer en las Malvinas una estación espacial satelital. Más importante y gravitante para la Argentina que escandalosamente, en el kirchnerismo del 2011 cedió a la China comunista unas 200 hectáreas, en Neuquén de una estación espacial satelital controlada por ese país, lo cual no asegura su eventual uso militar futuro. EE.UU. establecería de tal modo una influencia geopolítica que le daría supremacía en el Atlántico Sur y para la Argentina un sustancial apoyo para su alianza con EE.UU. y la jaqueada defensa de sus intereses soberanos en el Mar Continental. No menos importante, la competencia con la estación espacial de China, lo que es de importancia geopolítica tanto para EE.UU. como para su aliada República Argentina.

Alberto J. del Campo Wilson

walbertojorge@yahoo.com.ar

Buenas costumbres

Suelo tomar el tren Mitre, ramal Retiro-Tigre, y en estos últimos tres años solamente pasaron a controlar los pagos de los boletos/SUBE en dos oportunidades, y justamente en estos últimos tres meses. Creo que esto es muy positivo; ayuda tanto al Estado a recaudar más como a los usuarios, para que no olviden que deben abonar el servicio que utilizan.

Miguel Martin y Herrera

mmyh61@gmail.com

En la Red Facebook

En La Matanza, dos motochorros asaltaron a un grupo de jóvenes con discapacidad

“¿Y qué hacen la policía y el municipio?”-Marta Matilde Rodriguez

“¡La Matanza avanza!”-Elena Chaparro

“Son chicos con discapacidad, no pueden andar solos en la calle”- Haydee Benítez

“Sigo sosteniendo: mano dura hasta que se termine esto. Pobres chicos. ¿Qué se hace con esto?”- Héctor Roldán