Cartas de lectores: Jueces incumplidores, delito en La Matanza, educación y defensa

Jueces incumplidores

Estamos siendo testigos y víctimas de un fenómeno insólito: la subversión judicial. Me refiero al hábito que se ha extendido entre múltiples jueces de incumplir la ley cuando personalmente no están de acuerdo con sus preceptos. Ha sucedido en repetidas oportunidades, la última de las cuales es la decisión de la jueza De Marinis, en el sentido de incumplir la ley penal juvenil. En lo personal, no estoy seguro de que sea una legislación acertada por razones que no es del caso explicar. Pero si el Congreso Nacional sancionó la ley, esta debe ser aplicada estrictamente. Los jueces no están facultados para decidir si les gusta o no lo que el Congreso sanciona. La jueza De Marinis –como cualquier otro magistrado que actúe como ella lo hizo– debería ser sancionada y, si reincidiera, quizá hasta destituida. El sistema social se tornaría caótico y anárquico si los jueces se arrogaran la facultad –que nadie les concedió– de decidir qué ley aplican y cuál no. Su obligación es aplicar la ley, no evaluar si el Congreso actuó correctamente o se equivocó. En caso de creer que una ley debería ser modificada o anulada, podría plantear el tema por algún otro canal institucional. Pero mientras esté vigente, la ley debe ser ejecutada porque la consecuencia de la discrecionalidad judicial sería la legitimación de la arbitrariedad como norma de convivencia.

Alejando N. Sala

alejandrito_00@yahoo.com.ar

Delito en La Matanza

Más que adecuado resulta el nombre de La Matanza para el distrito donde los delincuentes matan impunemente (o casi...) a los indefensos pobladores que luchan por sobrevivir. En una acusación con modalidad psicopática, que me recuerda a lo que el notable psicoanalista Wilfred Bion conceptualizó como “reversión de la perspectiva”, las autoridades de la provincia de Buenos Aires, responsables absolutos de lo que sucede en aquel distrito, acusan al gobierno nacional de “haberlos dejado solos”. Son las autoridades provinciales y particularmente las de La Matanza quienes han dejado solos a sus gobernados. Comprar más patrulleros no resuelve el problema cuando no se califica ni habilita adecuadamente a las fuerzas de seguridad. Lo que no existe es verdadera voluntad política para poner fin a la floreciente industria del delito.

Si todo sigue así, redenominemos a la provincia de Buenos Aires “provincia de La Matanza”. Sería más adecuado.

Eduardo Chandler

dreduardochandler@gmail.com

Feriado nacional

La visita de León XIV a la Argentina es un acontecimiento muy importante para millones de católicos y merece todo nuestro respeto institucional. ¿Justifica convertir el 9 de noviembre en un feriado nacional? El Estado debe garantizar la libertad religiosa y facilitar, si es necesario, la seguridad y el traslado de quienes quieran participar de las actividades. Otra cosa es paralizar la actividad de todo el país para facilitar la asistencia a una celebración religiosa. El respeto a la fe no exige que el Estado la convierta en política de Estado.

J. Felipe Fliess

felfli@yahoo.com

Educación y defensa

Muy acertadas las consideraciones del lector Ricardo Albanes sobre el tema “Educación y defensa”, cuando en el proyecto del presupuesto nacional se confronta a la educación con la defensa nacional, y dentro de ese proceso ingresan los subsidios por discapacidad. Así lo señala en su carta. Solo deseo aportar al tema que toda política de defensa de un Estado debe ser precedida por la educación. Sin esa premisa básica se corre el serio riesgo de ser víctimas, dentro del sistema, de los desvíos de recursos, por la corrupción y la falta de justicia.

Jorge José Echezarreta

jorgeechezarreta18@gmail.com

Exveteranos presos

El señor presidente Milei está muy preocupado y trabajando por la relación con los ingleses respecto de Malvinas, lo cual es muy patriótico de su parte. Lo que no es patriótico es no acordarse de los integrantes de las FF.AA. que están presos por haber salvado a la Argentina de las garras del terrorismo marxista en los 70, por lo que hoy podemos vivir en una patria libre, justa y soberana. Como tampoco recordar que varios de esos héroes hoy son presos políticos desde hace más de 20 años, ancianos y enfermos de más de 70 años siendo juzgados repetidamente coleccionando cientos de sentencias perpetuas, sufriendo juicios fraudulentos a gusto del enemigo, con declaraciones de testigos adiestrados en la llamada “Escuela de testigos” (ver en YouTube “Escuela de testigos para juicios de lesa humanidad”, protagonizado por el testigo Víctor Pujadas, la fiscal adiestradora Graciela López de Filoñuk y la secretaria de DD.HH. del Juzgado Federal 3, doctora Maria Mancini de Gener). Entre los acusados de los mal llamados juicios de lesa humanidad hay varios excombatientes de Malvinas: ¡presos de los ingleses y hoy presos de su propio país! Entre tantos de ellos el contraalmirante Carlos A. Büsser, quien tomó las islas y murió privado de su libertad.

Yo le pregunto: ¿dónde está el amor por su patria y su propia gente?

Ana Magi de Barreiro

anamagibarreiro@gmail.com

TramBus

Se están construyendo las nuevas estaciones del TramBus, con el mismo enorme error de las del metrobús. Las colas para esperar el bus se forman hacia afuera de la estación. Nunca hacia adentro, bajo techo. Algún funcionario obviamente, echará culpas a “la gente”, que no es tan inteligente como él. Esa gente que lo vota y paga su salario se queda a la intemperie. Bajo la lluvia y el frío, o bajo un sol abrasador en verano, por el mal diseño de las estaciones. Ni siquiera los funcionarios se han tomado unos minutos de consulta. No les importa. No usan transporte público. Adhiero por supuesto a tantos comentarios en cartas de lectores y en las redes, en los que se señala que el promocionado TramBus es solo un colectivo más, pero con motor eléctrico, lo que no justifica tamaño gasto ni publicidad.

Abel Drechsler

zolzain4@gmail.com

En la Red Facebook

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, exiliada en Panamá, denunció que le impidieron regresar a su país por séptima vez

“Corina debe volver a su país, sin limitaciones”- Gabriel Manuel Scicolone

“El arreglo, desde el principio, era por el petróleo. Nada más”- Mónica Inés Santander