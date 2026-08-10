Cartas de lectores: Incoherencia, frutos, Tompkins

Incoherencia

El día 6 del corriente observamos con estupor como un grupo de inadaptados vociferaba “la patria no se vende” mientras ellos mismos, paradójicamente, destruían los bienes de la patria, dando a entender: “la patria no se vende pero si no se hace lo que yo quiero, la rompo”. Esta incoherencia habla del nivel de deterioro social, de intolerancia en el que se encuentran inmersos algunos sectores de la comunidad en la que vivimos.

Frente a panoramas como este es imperioso revertir desde la educación, o mejor dicho desde todos los ámbitos, los casi 80 años de decadencia, de pérdida de valores y de indiferencia en la que nos encontramos sumidos los argentinos. Cuando logremos sustituir “lo que es de todos no es de nadie” por “lo que no es de nadie es de todos”, cuando el discenso civilizado reemplace a la intolerancia, cuando el diálogo se imponga a la violencia y el respeto a la barbarie, estaremos en camino de lograr la mínima fraternidad que tanto necesitamos y anhelamos la mayoría de los argentinos.

Miguel Budich

Mabudich@gmail.com

Frutos

Queridos amigos, hoy estamos discutiendo que hacer con nuestras tierras. Creo que sería bueno para todos aprovechar mejor el rendimiento de ellas de modo que den sus frutos. Nunca olvidemos que son tierras fecundadas por la sangre de nuestros mayores que dejaron sus semillas para que crezcan y den frutos abundantes y no para negociarlas. Es un deber de justicia para con nuestros mayores.

Eduardo Faroppa

eduardofaroppa42@gmail.com

Tompkins

Una vez más la ceguera de la oposición se une para evitar la venta de tierras a los extranjeros, ¿pensando en qué? ¿se las van a llevar a sus países? Y acá va el mejor ejemplo: Douglas Tompkins, exfundador de las firmas The North Face y Esprit, donó a Parques Nacionales unas 190.000 hectáreas en los esteros del Iberá (muchas otras donaciones se concretaron tras su fallecimiento, a través de su esposa, y superan esa cifra), 55.000 en Monte León (Santa Cruz) y otras 15.000 en otras áreas de la Patagonia. Ahora yo le preguntaría a los enemigos de la estranjerización si -aparte del Perito Moreno, hace un siglo- conocen a algún otro argentino que haya donado tanta superficie (en el caso de Moreno, lo hizo al Estado Argentino) a Parques Nacionales.

Sergio Ohanessian

aviar4345@gmail.com

Costos en el interior

Si por la falta de trabajo en el Gran Buenos Aires alguien pensaba trasladarse a una zona rural del interior le paso algunos datos que pueden resultar útiles. En mi caso, a 100 km de CABA, el costo del kWh es de $ 556 y en CABA $213. Calentar algo con gas de una “chancha” cuesta $ 1.800 y su equivalente con GN en CABA $ 400. La conexión Starlink por mes $ 45.000. Dejo para otro día el estado de las rutas y caminos que lo llevan hasta allá.

Gaspar Gazzola

ggazzola@gmail.com

Enfrentados

Mientras el país y el pueblo sufren por la recesión, inflación y la desbastadora y atroz desregulación, la cúpula del Ejecutivo está enfrentada y dividida. Un acto imperdonable de uno y otro. El presidente se da el lujo de viajar, derrochar e inmiscuirse en internas de otros países afectando relaciones bilaterales con irresponsabilidad. Quien lo secunda alejada de él, está en otra galaxia, buscando un espacio con miras a su futuro, con una actitud poco feliz e irreflexiva, cero compromiso. Nos guste o no los eligió el pueblo y ningún funcionario puesto a dedo tiene el derecho a prejuzgar si uno u otro deben ser parte del poder de turno y continuar. Si es vergonzoso lo que hacen para adentro y hacia afuera, ambos. No es momento para este bochorno, deberían deponer esa actitud y cumplir con su deber delegado por el pueblo, si fuesen responsables. No es la primera vez que pasa esto en nuestro país. Repercute en el pueblo pues se daña la gestión y el compromiso del funcionario.

Rodolfo C. Castello

rccastello@hotmail.com

Patriotismo

Muy bueno el artículo de Pola Oloixarac para La Nacion del 26 de julio. El fervor por la selección de fútbol va más allá del deporte, como ella tan bien lo explica. Hay valores de la Argentina que se pusieron de manifiesto durante el Mundial. El orgullo y el patriotismo de los jugadores y de la gente no se pueden negar, más allá de los problemas y los defectos que podamos tener como nación. No cambio a mi país por ningún otro del mundo. Gracias Pola.

Inés Amadeo

inesamadeo@hotmail.com

Ley y orden

El GCBA aplica la “ley y orden” a los ocupas y otras ilegalidades. Pero el propio gobierno de la ciudad las comete: la DGIUR y el COPUA, los organismos del GCBA que se encargan de analizar y definir si un negocio o actividad puede funcionar en un lugar específico, acaban de habilitar dos restaurantes en el Barrio Nuevo Belgrano (hay otros cuatro pedidos pendientes), lo que está expresamente prohibido por el Código Urbanístico. Hacen su interpretación libre de una prohibición. O sea, incumplen con lo establecido claramente por ley. Los vecinos le solicitan al Sr. Macri que revierta estas aprobaciones y prohíba otras nuevas. Que ponga “ley y orden” también dentro de su administración. Aguardamos su respuesta.

César García Baltar

Presidente Asociación Vecinos Bajo Belgrano

vbbelgrano@gmail.com

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El fallecimiento del padre de Messi

“Fuerza capitán, te abrazamos todos” -Mir Yolly

“Es tan humano... y tan sorprendente. Único” -Cecilia Arana

“Detrás de la capa de héroe, de los récords mundiales y de la gloria que emociona a multitudes, siempre hubo un hijo. Hoy, la partida de un padre nos recuerda la fragilidad de la vida y nos devuelve a lo más humano y vulnerable que todos compartimos”- Delfina Cavalie