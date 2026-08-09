A no entusiasmarse

Entre el eslogan “volvemos mejores” acuñado en 2019 por Alberto Fernández durante la campaña para la presidencia, que ya sabemos cómo terminó, y la última frase del gobernador peronista de La Rioja, Ricardo Quintela, hay un abismo. No solo porque ya pasaron siete años de aquella promesa incumplida, sino porque estamos parados nuevamente sobre la cornisa electoral. ¿Qué dijo Quintela? Que los inversores no deberían entusiasmarse, porque cuando el peronismo recupere el poder en 2027 –lo da por descontado-, “va a revisar absolutamente todo” lo dispuesto por el actual gobierno. Fue todavía más preciso: “Lo que sea necesario nacionalizar, lo vamos a nacionalizar y lo que sea necesario expropiar, lo vamos a expropiar”.

Ya sé, querido lector, que Quintela corta y pincha poco dentro del PJ. Basta con recordar que quiso enfrentar a Cristina Kirchner para la presidencia del partido y lo bajaron de un plumazo. Atinó llevar a juicio el tema y al poco tiempo terminó abrazándose a ella como el tío borracho en la cena de Nochebuena.

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Para Aníbal Fernández, el único candidato peronista es Kicillof Red X

Algo similar adelantó Agustín Rossi, ex concejal de Rosario, exparlamentario del Mercosur, exministro de Defensa, exinterventor en la agencia de los espías, exjefe de gabinete nacional, ex candidato a vicepresidente en la fórmula con Sergio Massa y actual diputado peronista Agustín Rossi (parece que el empleo privado le resulta esquivo). “Si Milei es reelegido, hagan lo que quieran, lo que la ley [sobre el Banco Central] les permita. Ahora, si nosotros gobernamos a partir del 10 de diciembre, si ganamos las elecciones todo el directorio del Banco Central debe renunciar. Tienen que irse”. Y, para que a nadie le quedaran dudas, agregó: “Si no lo hacen, encontraremos el mecanismo”. Telón lento...

Decir que el peronismo finalmente se aglutina cuando advierte que el poder le es esquivo no es novedad. El problema parece ser hoy detrás de quién se va a alinear. “Axel Kicillof es el único candidato”, dijo al respecto el también expolifuncionario Aníbal Fernández dando crédito a aquella percepción tan compartida: “Que la oposición va a reordenarse, va a suceder; no tengo dudas. Creo que no hay posibilidades de sentarse a una mesa y dialogar. Es el momento de tomar decisiones de otro color para que en la competencia uno sea el vencedor y ese sea el que lidere la estrategia del peronismo. Y, atrás, los otros, porque no puede haber nadie afuera”, confirmó.

Pero volvamos a Ricardito, el riojano, no tan conocido cruzando la frontera provincial.

Cristina Kirchner recibió a Ricardo Quintela en San José 1111: la visita a la "jefa" que no se pudo destronar Instragram Cristina Kirchner

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Va un recordatorio de algunos de los momentos más “icónicos” de su carrera política. Apenas asumió en la gobernación, nombró como consejero económico a Amado Boudou. ¡Mirá que hay gente!, pensó más de uno.

Cuando se le armó lío con los docentes de su distrito, fue muy comprensivo de la situación: “Si quieren ganar más, que se dediquen a otra cosa”, les espetó y, no obstante que los recursos que recibe su provincia son generados en su mayor parte por la ciudad de Buenos Aires y su medio homónima, la provincia de Kici, dijo que nosotros no sabemos ni producir un tornillo. Qué desagradecido.

En rigor, es un desagradecido selectivo y con un muy aceitado sentido de la oportunidad. Dan fe de ello muchos riojanos a los que trata mejor que al resto. Ya es un clásico la foto de Quintela repartiendo dinero desde un auto entre los ciudadanos de su provincia durante la campaña electoral. ¿Será dinero propio o del que le aportamos los inútiles porteños?