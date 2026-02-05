Cartas de lectores: Instrucción y educación, asesores, IPC

Instrucción y educación

Se está discutiendo la baja de edad de inimputabilidad de adolescentes. Para muchos la solución es la educación. Pero creo que confunden instrucción con educación. La escuela instruye, proporciona datos, enseña a pensar, a solucionar problemas, pero la educación corresponde a la casa, a la familia. Es la familia la que inculca buenos modales, respeto por los ancianos, amabilidad en el trato, honestidad, esfuerzo por progresar trabajando. La mayoría de los corruptos cuyos nombres llenan las páginas de los diarios son universitarios. Casi todos son abogados, muchos son economistas, escribanos. Justamente todos esos conocimientos al parecer han sido utilizados para lucrar, engañar, robar, estafar. En cambio, hay muchos ciudadanos cuasi analfabetos que son honestos, trabajadores, respetuosos de la ley. Quizá haya que reforzar un poco los contenidos de ética y moral en los planes de estudio. Se puede ser buen ciudadano sin saber la longitud del río Nilo o la división con decimales, pero no desconociendo las reglas de respeto, la honradez y el amor al prójimo.

Elsa Scopazzo

DNI 4.933.395

IPC

Inexplicable la absurda decisión del gobierno de postergar la actualización en la medición del IPC del Indec. Nos retrotrae a las manipulaciones del organismo por parte de los K. Parece que desde los despachos oficiales se cree que se trata solo de una pequeña diferencia de cifras y resultados. Error mayúsculo. Acá importa reconstituir la confianza perdida por décadas de populismo, mentiras y corrupción. De los 38 paises del continente, la Argentina ocupó en 2025 el puesto 37 con su 31,5% de inflación solo superada por Venezuela y sin embargo la gente le otorgó un nuevo crédito a la gestión de LLA en las últimas elecciones. Le pido al Presidente que no lo malgaste y de ser posible eche al que propuso semejante dislate. Y al jefe de Gabinete Manuel Adorni, que se abstenga de aclarar este tema, porque afirmar del nuevo IPC “Lo vamos a cambiar cuando la inflación sea 0” suena a una broma de mal gusto.

Matías Aníbal Rossi

matiasrossi2014@gmail.com

Sensación

La salida de Marco Lavagna del Indec, en rechazo a una nueva medición del IPC que finalmente no iba a implementarse, deja más preguntas que certezas. Si la modificación no estaba destinada a aplicarse en el corto plazo, su postura puede interpretarse como un gesto político más que técnico. En un contexto económico delicado, decisiones de este tipo inevitablemente se leen en clave de disputa y generan la sensación de que se prioriza el posicionamiento público antes que la estabilidad institucional.

Mauricio Balumelli

DNI 14.013.837

La confianza

Francisco Jueguen escribió sobre un tema trascendente para un gobernante que es, nada más y nada menos que el preservar incólume la confianza que deben producir sus actos de gobierno. La confianza crece lenta como la palmera, pero cae a la velocidad del coco, asentándose sobre tres pilares básicos: la credibilidad, la previsibilidad y la responsabilidad. La merma de cualquiera de ellos afectará la confianza y juntamente con ella a las decisiones de gobierno, que la precisan, por definición. Mathama Gandhi solía decir: “prever es ver antes”.

Es una cuestión para tener presente, cuando se ha encarado dirigir los destinos del país hacia un futuro venturoso. Caso contrario se estaría “haciéndole el campo orégano” a los que no les interesa tal cosa.

Manuel Gómez de la Lastra

DNI 7.693.515

Asesores

Leyendo los argumentos de Capitanich sobre la elección de su hija como “ asesora”, y sin pretender poner el foco en entender la política y los cargos en ella como una ganancia familiar, ¿no será momento de exigir mínimamente que los asesores por lo menos tengan una experiencia laboral en el ámbito privado? Que bueno sería saber que por lo menos los políticos de siempre, que solo han trabajado para el Estado, puedan contar con asesores, que tengan experiencia real de trabajar en el mundo de verdad, que es el privado, pagar sueldos, perder un empleo, ver cómo llegar a fin de mes, invertir, ganar o perder, proyectar a largo plazo, etc., teniendo en cuenta ue en las cámaras legislativas se dictarán principalmente leyes que regulan la actividad privada, vida que claramente políticos y asesores nunca la han conocido... y sin duda sus familiares tampoco.

Rodolfo Miani

DNI 17.865.757

Xenofobia e inmigración

En muchas notas periodísticas se suele confundir xenofobia con el apoyo a políticas migratorias restrictivas. Según las definiciones clásicas, como la del diccionario de la RAE, la xenofobia es: “fobia a los extranjeros”. Ahora le han agregado, en algunos casos tendenciosos, “fobia a los extranjeros y a la inmigración”. Se puede ser un admirador de otras culturas y al mismo tiempo querer preservar la propia, evitando procesos de aculturación que a veces se dan en base a una inmigración masiva y descontrolada. Hacer que se cumplan las leyes migratorias no convierte a una persona en xenófoba, como muchas veces se pretende , tergiversando el significado de las palabras. Ricardo Ribatto Crespo

DNI 10.200.484

Gente buena

En vísperas de mí cumpleaños 87 paré en mí barrio de La Horqueta a comprar pan y velitas. La vendedora me informó que no tenían accesorios de la torta pero que la conseguiría en una galería situada enfrente, subiendo una escalera. Le dije que no podía subir porque era discapacitado. Una señora en la cola se ofreció a cruzar la calle a comprar para mí. Lo hizo y cuando le pregunté cuánto le debía, con una sonrisa me contestó “nada, feliz cumpleaños”. Utilizó más de 15 minutos de su tiempo para una ayuda invalorable.

Edmundo Jorge Devereux

DNI 4.287.132

En la Red Facebook

El gobierno español anunció que prohibirá las redes sociales a los menores de 16 años

“Excelente. Mi hijo solo usa el teléfono 3 horas diarias y 6 los fines de semana, es increíble cómo no prestan atención cuando están conectados”- Diana Cuenca

“Imposible de hacer”- Pablo Amoedo

“Es más fácil prohibir a que asuman responsabilidades”-

Erwin Quispe Zapata