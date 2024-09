Cartas de lectores: Justicia social, no ayuda, protocolo

Escuchar

Carta de la semana

Justicia social

La corrupción no es justicia social. Generar inflación no es justicia social. Sumir al país en una pobreza escandalosa no es justicia social. Usar y abusar desde el poder de los recursos públicos para hacer negocios no es justicia social. Hacer paros extorsivos e indiscriminados no es justicia social. Quitarnos la libertad y apropiarse de nuestros derechos no es justicia social. No permitirnos abrazar y despedir a nuestros seres queridos durante la pandemia no es justicia social. Construir viviendas sin techos no es justicia social.

La justicia social es un valor fundamental que se basa en los derechos humanos. Hace que las sociedades y las economías funcionen mejor. Reduce la pobreza y las desigualdades. Ni el gas pimienta, ni las toneladas de piedras, ni los palos tienen algo que ver con la justicia social.

Mercedes Moreno Klappenbach

mechimorenok@gmail.com

No ayuda

Las declaraciones del papa Francisco en torno al lamentable episodio del gas pimienta durante la manifestación frente al Congreso en ocasión del tratamiento del veto a la reforma del régimen jubilatorio me han generado tristeza. Respeto la investidura del Santo Padre, pero a la vez me veo en la necesidad de puntualizar que esas declaraciones, en las que opone el costo del gas pimienta al costo de la justicia social, constituyen a mi entender una ofensa a la verdadera justicia social. Justicia social es respetar los derechos esenciales de cualquier ciudadano y no peticionar mediante piquetes, desconociendo y violando los más elementales derechos de todo ser humano. Justicia social es combatir y censurar la corrupción en todas sus formas y no guardando silencio cuando se debe hablar y censurar. Justicia social es acompañar a quienes desde el gobierno procuran generar riqueza como método eficaz y legítimo de combatir la pobreza y no reprochando a quienes la generan.

Lamento profundamente esa difusión del pensamiento del Santo Padre por cuanto no ayuda a combatir la verdadera causa de la pobreza, que tanto le preocupa.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

jcheva1001@gmail.com

Protocolo

Al criticar el protocolo antipiquetes, el Papa parece insinuar que las fuerzas de seguridad reprimen a personas que reclaman por sus derechos u opiniones de manera pacífica. Lo cierto es que, en ausencia de la policía, los manifestantes no vacilan en cortar el tránsito y no dudo que, si pudieran, invadirían el Congreso para impedir que las cámaras sesionen.

Martín Lagos

DNI 4.516.711

Confundidos

Ver al papa Francisco junto a Grabois y leer lo que ha dicho en las últimas horas nos confunde, no cuida la imagen y la representación que debe tener en nuestra comunidad y en todo el mundo.

Nuestras reacciones sin duda son diversas ante tales afirmaciones, que nos desconciertan respecto de conceptos claros como “el bien y el mal”, no nos precisa cuáles son y deberían ser “los ejemplos a seguir “. Y más aún, lamentablemente, seguro afecta a muchos en su fe, a quienes no les resulta fácil ver que los mensajes de su guía espiritual mezclan y confunden espíritu, fe, política, amistades, izquierda, derecha, peronismo, no peronismo, etc.

Rodolfo Miani

DNI 17.865.757

Abusivo

Un vasto sector del gremialismo combativo se está organizando para formular un mar de protestas en sectores sensibles para ofuscar la paciencia de la ciudadanía con fines que contradicen la voluntad popular expresada en las últimas elecciones presidenciales. Si llegara el día en que todos protestáramos en las calles, nadie produciría nada y así no habría nada para comer, ni electricidad, ni gas, ni educación, ni transporte, ni salud, ni... nada. Porque mientras unos protestan, otros trabajan, o lo intentan. Y si además el Estado se dedica a sacarles a los que calladamente producen para alimentar a los ruidosos que protestan, como lo venía haciendo, es intolerablemente abusivo de la paciencia, el bienestar y la estabilidad emocional de los pacíficos laboriosos ciudadanos que buscan un cambio positivo para el país.

Juan Lasheras Shine

DNI 4.528.290

Roca

Qué triste escuchar al Santo Padre hablando de indios masacrados por el general Julio A. Roca, a quien tanto le debe el país.

Una pena que no mencione una sola palabra sobre las incursiones de los mapuches en nuestra Patagonia, sus matanzas, robos, violaciones de mujeres y los salvajes malones que arrasaban con todo.

Aníbal Eduardo Piñeyro

DNI 12.767.244

Algo más que ficha limpia

Coincido totalmente con el lector Raúl Sánchez, que considera condición sine qua non tener ficha limpia para ser candidato en las elecciones. Yo agregaría saber leer y escribir, no tener faltas de ortografía, manejar al menos dos mil palabras de castellano, conocer el texto completo de la Constitución de la Nación Argentina y algo de historia. Así nos ahorraríamos los asesores en estos rubros. Pero justamente el capítulo “Autoridades” solo exige haber cumplido veinticinco años, tener cuatro años de ciudadanía en ejercicio y ser natural de la provincia que lo elija, o con dos años de residencia inmediata en ella. Y para ser senador, la edad de 30 años. Creo que algunos ni siquiera saben redactar un proyecto de ley.

Elsa Irene Scopazzo

DNI 4.933.395

Caprichos y prebendas

El señor Pablo Biró, dentro de su plan extorsivo contra el Gobierno, utiliza un argumento anacrónico al referirse a la soberanía de los cielos. Señor Biró: los pasajeros que utilizan Aerolíneas Argentinas no usan escarapelas cuando vuelan ni cantan el Himno Nacional, solo quieren viajar en tiempo y forma y viven en el suelo de la Argentina, trabajando para pagar con sus impuestos el despilfarro que la empresa de la cual usted es empleado y no dueño viene generando desde hace años. Por otro lado, en el kirchnerismo se suele sostener que Aerolíneas es “nuestra”, en lugar de decir que Aerolíneas es del Estado argentino. Evidentemente la expresidenta Cristina Kirchner se cree también dueña de la empresa, ya que generó un gasto de 5 millones de dólares utilizando Aerolíneas Argentinas para viajar a El Calafate los fines de semana durante el gobierno de Alberto Fernández, sin pagar un peso de su bolsillo.

Le pido al gobierno del presidente Milei que no dé el brazo a torcer ante la extorsión de esta casta aeronáutica. Demasiado esfuerzo estamos haciendo los argentinos para perder 2 millones de dólares por día para solventar los caprichos y prebendas de estos señores.

Esteban Lezama

DNI 14.310.314

Solución

Con respecto al tema Aerolíneas Argentinas voy a plantear lo siguiente: imaginemos si cualesquiera de nosotros tuviéramos una empresa X y nos viéramos en la necesidad de estar inyectando capital todos los meses porque es deficitaria…. Pues la solución es de Perogrullo: se declara la quiebra y santo remedio. Los aviones en leasing se devuelven, si tiene propios se venden, se pagan las indemnizaciones que correspondan y... ¡Santas Pascuas! Tal vez de esa forma los gremios se darán cuenta de que tanto va el cántaro a la fuente que al final se rompe.

Juan Luis Parker

DNI 13.063.565

Ley moral

Sin querer introducirme en cuestiones que corresponden a la intimidad, hemos sabido desde semanas pasadas que Alberto Fernández fustigaba y eventualmente agredía a su pareja en razón de haberse dado a conocer la famosa fiesta de la quinta de Olivos en plena cuarentena y que ello habría redundado, a su juicio, en la pérdida de las elecciones de mitad de mandato. Me parece que el Dr. Fernández estaba incurriendo en un error conceptual porque debería haber sabido que, independientemente de que la foto finalmente hubiera trascendido, la reunión jamás debería haber ocurrido, puesto que él mismo y su pareja estaban infringiendo la norma que el propio presidente había impuesto para el resto de la población.

Valga aquí entonces el recuerdo de aquella proposición kantiana que sostenía: “El cielo estrellado por encima mío y la moral dentro de mí”, así como la referencia sobre el sentido de mentir en política que se encuentra en Crítica de la razón práctica. Creo que, independientemente de cualquier “registro fotográfico”, el Dr. Fernández estaba violando a priori una ley moral, mucho antes de las consecuencias maritales o electorales a las que ella pudo haber dado lugar.

Santiago Altomare

sialtomare@yahoo.com.ar

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION