Cartas de lectores: Justicia, Traslado de presos, Paz y concordia

Los ciudadanos abajo firmantes, preocupados por los destinos y el prestigio del país, nos dirigimos respetuosamente a los jueces de la Corte para solicitar su urgente intervención ante el increíble silencio de los poderes públicos frente a las denuncias efectuadas por el Dr. Enrique Munilla en cartas de lectores de la nacion, las que denomina, con justa razón, sentencias escandalosas.

Ellas se refieren:

El 31/5, “Escándalo judicial”, al procedimiento en la calle 30 de La Plata y la injusta condena de los policías García, Guallama y Gómez.

El 7/6, “El caso Patrault”, a su comportamiento, impecable según las propias detenidas, pero condenado a prisión perpetua.

El 15/6, “Sentencia impúdica”, al montonero Marcelo Bettini, quien detenido ingirió una pastilla de cianuro y Jaime Smart resultó condenado a prisión perpetua.

El 28/6, “Prisión escandalosa”, a los suboficiales de la Armada Néstor Tauro y Ramón Zanabria, detenidos por participar de una mudanza.

El 3/7, “Hermanos Méndez”, al caso de Julio y Emilio Méndez, detenidos varios años y liberados por esta Corte.

El 19/7, “Dos escándalos más”, a la detención de los policías Orstein, Madrid, Delgado y Tarantino, a pesar de haber sido sobreseídos.

El 28/7, “Lesa judicialidad”, a los tenientes Fleba y Lucero, detenidos por participar en un enfrentamiento con Montoneros.

El 20/8, “Escándalo corregido”, a la arbitraria condena de tres oficiales del EA por parte del TOCF de Catamarca, corregida por la Cámara de Casación Penal.

El 23/9, “Sentencia”, a la injusta condena del suboficial Julio Flores a 25 años de prisión.

El 28/9, “Crueldad”, al caso del secretario de un Consejo de Guerra.

El 7/10, “Operativo de 1976″, a la condena a prisión perpetua de tres jóvenes subtenientes partícipes de un enfrentamiento con el ERP.

No ignoramos que esta inédita situación y la magnitud de las arbitrariedades denunciadas requieren medidas extraordinarias, algunas de competencia de esta Corte, como lo serían la nulidad de estas sentencias y el enjuiciamiento de los jueces prevaricadores, y otra, el indulto por parte del PEN, que ponga inmediato fin a estos infames encarcelamientos.

Saludamos a los señores jueces con nuestra más distinguida consideración.

D’Angelo José DNI 12258460

Murchison Guillermo DNI 4361048

García Santillán Francisco DNI 10661522

Solanet Alberto DNI 4383243

Lynch Horacio DNI 4417369

Avogadro Enrique DNI 4538777

Crippa Owen G. DNI 8481207

Milia José L. DNI 6251032

Olea María L. DNI 13968163

Del Carril Enrique V. DNI 7593338

Fargosi Alejandro DNI 11371750

Goldaracena Fernando DNI 7595178

Palomas Alarcon Celia DNI 18011160

Acevedo Mónica Uría DNI 5753001

Traslado de presos

Las autoridades del estado de Santa Catarina, República Federativa de Brasil, país del que soy residente permanente, han resuelto remitir a todos los delincuentes condenados, no originarios de ese estado, a aquellos de los cuales provienen, en el entendimiento de que el contribuyente local no tiene por qué costear los gastos originados por su manutención mientras cumplen sus penas. También esto se traduce en un menor hacinamiento en las cárceles, y mayores posibilidades de reinserción en la sociedad, aprendizaje de oficios, etc. ¿Y si se hiciese lo mismo en la Argentina?

Patricio A. Navarro

paddy_navarro@hotmail.com

Paz y concordia

Una vez más, la columna de los sábados de Héctor Guyot es imperdible por lo certero de su análisis político. El mejor homenaje es reproducirlo textualmente en su último párrafo, para ampliar su difusión: “La Argentina hoy necesita fundamentalmente dos cosas: reordenamiento económico, y allí Milei acumula hasta ahora logros innegables, pero después de 20 años de kirchnerismo también necesita paz y concordia, además de sana convivencia política. Y allí el Presidente nos retrotrae al pasado”.

Delia Garat de Devoto

DNI 3.281.920

Sana convivencia

En solo 11 meses el presidente Milei ha sumado logros impresionantes en el área económica a través de la disminución de la inflación y del riesgo país, la recuperación de reservas y el sinceramiento de precios. Pero su política de polarización, con la generalizada agresión verbal a través de reiterados y públicos insultos a legisladores y periodistas, no contribuye a facilitar su gestión de gobierno, le genera enemigos y dificulta alcanzar una sana convivencia política después de la grieta feroz creada por el kirchnerismo. Esperemos que reflexione y se rectifique, como ya lo hizo con el Papa y lo está intentando con Brasil y China, nuestros dos principales mercados comerciales.

Ricardo E. Frías

ricardoefrias@gmail.com

Autopista de la desidia

Leí la nota de Diego Cabot sobre los dólares desperdiciados en la abandonada autopista Perón y me amargué ante tanta desidia. Me lleva a pensar en los problemas de infraestructura vial que padecemos en el partido de Zárate. El camino provincial 038 (que corre junto a las vías del tren Buenos Aires-Rosario) está totalmente abandonado entre Lima y Alsina. Esto afecta, sobre todo, a las familias de las chacras de la zona y a los empleados que llegan a trabajar desde las dos localidades, así como a los niños de la escuela rural EGB 20. Muchos ponen en riesgo su vida al transitar en moto sobre el terraplén de las vías del tren. Todo es más peligroso aun cuando llueve: con solo 5 mm el camino se vuelve intransitable. En este marco, algunos frentistas y la municipalidad de Lima hicieron corrimientos de tierra, pero esto generó que el agua no llegue a las canaletas laterales, muy abandonadas, de forma tal que el agua va de lado a lado. Esto complica incluso el mantenimiento del tendido eléctrico luego de la tormenta por no poder acceder. ¿Habrá alguien que pueda darnos una solución? Porque lo paradójico es que, en los registros viales de la provincia, el camino provincial 038 ¡figura asfaltado!

Christián van Gelderen

DNI 12.615.541

Motocicletas

Tanto los viernes como los sábados, desde la medianoche y por casi 2 horas, aparecen motociclistas circulando a gran velocidad por Av. Figueroa Alcorta, desde Av Pueyrredón en adelante, probablemente corriendo picadas y con los escapes abiertos en su máximo volumen. No solo es un fuerte problema de contaminación auditiva, sino un claro peligro en los cruces, que en muchos casos no son respetados. ¿No existe ninguna autoridad que tome a su cargo el control de esta situación, que repite desde hace meses? Esperamos solución.

Elsa Saidman

DNI 4.412.899

Milei, sobre las universidades: “El que está sucio no quiere ser auditado”

“Es normal que en cada organismo público que paga cada ciudadano con sus impuestos se haga una auditoría” Hugo Quadro

“No me molesta pagar con impuestos la universidad... Sí me molesta que les perdonen deudas y beneficien a los millonarios” Mónica López

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

