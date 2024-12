Cartas de lectores: La mejor arma, aclaración debida, ser y parecer

La mejor arma

La mejor arma contra la corrupción en los puestos públicos es una sociedad madura, en la que los delincuentes e inmorales no tengan cabida y sean individualizados e internamente aislados independientemente de que la Justicia se pronuncie eventualmente sobre sus delitos. La mejor “ficha limpia” para el que aspira a algún puesto público debería ser, aparte de su aptitud para la función, el manifiesto reconocimiento social de su buen nombre y honor por parte de sus conciudadanos.

Américo Luis Dini

Aclaración debida

Sr. Presidente, apoyo su gestión de gobierno, no así sus formas, pero no podemos pretender tener un presidente a la medida de cada uno de los gobernados; no obstante, considero lamentable que se haya negociado el proyecto de ficha limpia. Creo que, por todo lo dicho por usted durante la campaña y al asumir el gobierno, tiene la obligación de aclarar sobre este tema y sobre la futura designación del juez Lijo.

Jorge Robbio Campos

Ser y parecer

Vergüenza ajena da escuchar las explicaciones de quienes no dieron quorum para el tratamiento de la “ficha limpia”. No nos merecemos semejante desprecio de los que teóricamente nos representan, aunque en la práctica no suscriben para nada lo que piensa el 78% de la población, si las encuestas no mienten. Hacer todo lo posible para evitar, o por lo menos postergar, el castigo a un corrupto es claramente ser su cómplice. Hay que ser y parecer. Si ustedes son honestos, no lo parecen.

Ricardo Commenge

Justicia: culpable

Esta Justicia para mí, un viejito de 79 pirulos, es la principal causa de que el país se haya degradado, por no tener leyes que se cumplan y funcionarios judiciales honestos. Es paupérrima, inoperante y cómplice de permitir que la expresidenta siga libre y se pueda postular, de acuerdo con lo dicho por un miembro de la Corte, que no cree que hasta el año próximo el máximo tribunal pueda tratar su condena. ¿Qué contubernio hay entre esta señora y los jueces? No se puede creer que no hayan juzgado a ninguno de los sindicalistas que no presentan declaraciones de bienes, paran el país cuando se les antoja, extorsionan a las empresas y siguen atornillados en sus puestos y todos millonarios a costa de los que trabajamos y damos trabajo .Es indignante soportar y escuchar la oratoria chabacana e ignorancia en los discursos de diputados, senadores, gobernadores que se escondieron en el Congreso buscando fueros y trabando cuanta ley llega a sus manos. Lo que han hecho con las dietas de aproximadamente 8 millones de pesos es un despropósito. Es indignante ver cómo todos meten gente de sus familias en los organismos estatales, con sueldos que no existen en la actividad privada. ¿Dónde está la Justicia que nos libere de estas mafias enquistadas en todas las actividades del país? Y esto de la Justicia no termina acá. Otro hecho turbio es el caso Lijo. Desaprobado como persona idónea y honesta por todas las entidades de abogados y jueces, ¿y postulado para integrar la Corte Suprema? ¿No hay gato encerrado acá?

Lo único que deseo y le pido a Dios es que nos libere de estas castas y que me dé la oportunidad de ver que los corruptos, al igual que los asesinos y los violadores, terminen su vida encerrados.

Luis J. Ramos

Mentira y verdad

Azerbaiyán es un país del que se oyó por primera vez en 1918, implantado y sostenido por grandes jugadores de la geopolítica internacional para favorecer a sus intereses políticos y económicos. Desde 1991 funciona como un súbdito de dicho poder, como un proveedor de gas y petróleo a Occidente y como un peón de Turquía, país responsable de perpetrar un genocidio impune contra nuestro pueblo y con el que se identifican filonacionalmente. De la misma forma que Turquía usurpa toda la parte occidental del Estado Armenia reconocido internacionalmente en 1920, Azerbaiyán usurpa dos provincias milenarias armenias, Najicheván y Artsaj. En ambas provincias realizaron una limpieza étnica contra sus pobladores autóctonos armenios e intensamente borran todo vestigio cultural de la grandeza de una nación como es Armenia, que supo tener el reinado más grande que conoció la historia de la Mesopotamia. A fines de 2023 desterraron a 120.000 armenios autóctonos de Artsaj, bombardeando a su población civil y obligándola a realizar un éxodo masivo para salvar la vida, y mantienen encarcelada a gran parte de su dirigencia con la complicidad y la hipocresía de países que, en lugar de restablecer la justicia juzgando a su presidente por crímenes de guerra y reivindicando al Estado Armenia que ellos mismos reconocieron, lo premian distinguiéndolo como sede de la reciente COP29. Cuando la mentira es la verdad, los genocidios impunes se repiten. Najicheván y Artsaj son provincias armenias de la República de Armenia Occidental, Estado continuador del otrora Estado Armenia, y volverán a sus legítimos dueños, más temprano que tarde.

Guillermo A. Karamanian

Pérez-Reverte

No es novedad que Arturo Pérez-Reverte nos tiene acostumbrados a notas de alto contenido literario y humano. Pero la de ayer es de un nivel extraordinario. A medida que la fui rumiando más que leyendo, me fui involucrando como si hubiera sido el protagonista de la pequeña historia. A los lectores: no se la pierdan. A la nacion: gracias por publicar las producciones de Pérez-Reverte. A Arturo (ya lo considero un amigo): chapeau.

César González Guerrico

Motociclistas

Por estrictas razones de mayor seguridad vial y de la otra también, en toda ciudad y/o autovía los usuarios de motos y ciclomotores deben llevar indefectiblemente calzada una campera o similar que indique notoriamente en la espalda la patente identificatoria del vehículo. Toda transgresión u omisión debe ser multada fuertemente, al igual que la falta de cascos protectores en el conductor y/o el eventual acompañante.

Osvaldo Beade

