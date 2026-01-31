Cartas de lectores: Ley penal juvenil, realidad, monotributo

Ley penal juvenil

Coincido en lo fundamental con la nota publicada en por el Dr. Carlos Manfroni sobre el proyecto de ley penal juvenil a tratarse próximamente en el Congreso. Comparto además que cualquier adolescente de 13 años de edad tiene la conciencia moral suficiente, que le permite, distinguir que -no es un bien sino un mal-, matar, violar, robar, u otras conductas similares que puedan llevar a cabo contra otras personas. Además, el Estado no puede renunciar a su obligación moral y jurídica de intervenir penalmente frente a delitos graves de esa naturaleza cometidos por adolescentes, resguardando a las víctimas. Es un deber del Estado que se funda en el bien común, garantizar la seguridad de la sociedad y la de cada uno de sus ciudadanos. Además, el proyecto de ley a tratarse propone un régimen penal juvenil especial con la privación de la libertad como último recurso y en institutos especiales separados de los adultos.

Resulta además imprescindible que el Estado promueva una política educativa que facilite el aprendizaje y la resocialización de los niños y adolescentes, una política que fortalezca a la familia en valores y que promueva la capacitación y el trabajo de sus miembros, como así también luche tenazmente contra la drogadicción en todas sus formas.

Juan Marcos Pueyrredón

Realidad

Leo con sorpresa el comunicado de la Comisión Episcopal de Pastoral Social oponiéndose a la baja de la edad de la imputabilidad penal, publicado el 28 de enero. Harían bien sus integrantes en leer el editorial de La Nación de ese mismo día sobre el tema. ¿Por qué no ven la realidad? ¿Será ceguera ideológica?

Juan Javier Negri

DNI 8.536.656

Monotributo

La ley de Monotributo se sancionó en junio de 1998, y la entonces DGI (Dirección General Impositiva), lo promocionó como: ”las sencillas normas que le permitirán prescindir de Contador” (ver los diarios de la época). Acabo de asistir (vía zoom) a la exposición que dos excelentes profesionales brindaron en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de CABA (con una asistencia promedio de 500 Contadores Públicos), con el objetivo de comentar y aclarar las recientes novedades que se produjeron en dicho tributo. La exposición se extendió por algo más de dos horas.

Posteriormente me llega un texto publicitario en el que ofrecen un pack completo de e-book que consta de 8 capítulos y 4 bonos exclusivos con temas relacionados al impuesto, con el sugestivo título de “Tu primer monotributista” –sin errores ni complicaciones-, claramente destinado a los jóvenes profesionales que se inician en la profesión. Han transcurrido 28 años desde su sanción, y nuestros legisladores y funcionarios sólo se han dedicado a complicar el tema. Se va a debatir en breve una reforma tributaria en el Congreso Nacional. Será interesante saber si los que nunca trabajaron en la actividad privada (salvo raras excepciones), se animan a terminar con “las sencillas normas”.

Gabriel C. Varela

Finalidad

Tal vez si la intervención -que solo mueve a la risa- de nuestro presidente en Mar del Plata hubieran servido para recaudar fondos para paliar la angustiante situación de cientos de personas y miles de hectáreas quemadas , tal vez, lo hubiera aceptado un poco más.

Catalina Hadra

DNI 5.248.463

Nivel sonoro

Aplaudo que el gobierno de la CABA haya habilitado la circulación de colectivos eléctricos, esperemos que se extienda su uso y que no quede también en “experimento”, como el tranvía de Puerto Madero o los ocho colectivos híbridos. Lamentablemente el GCBA ha renunciado a su obligación de controlar el nivel de sonido en las calles de la ciudad, especialmente el causado por colectivos y motocicletas, nivel que se acentúa en las avenidas, donde circulan numerosas líneas de colectivos en uno o en ambos sentidos y que son usadas como pistas para la aceleración innecesaria de motos a cualquier hora. También contribuye a los actuales niveles intolerables de sonido el estacionamiento indebido, que convierte a muchas calles en desfiladeros, propicios para más ruido de motores y bocinas. Sería deseable que el GCBA se ponga a trabajar seriamente para cuidar la salud de sus habitantes en este aspecto.

Hugo Tacsir

DNI 4.431.200

Embajada de Rusia

Adhiero plenamente a la carta del lector Juan Kussrow quejándose por la existencia de vallas frente al edificio de la embajada de la Federación Rusa, protección que invade la totalidad de la vereda sobre la calle Rodríguez Peña. Desde el inicio de la invasión a Ucrania, hace ya cuatro años, no se ha producido acto violento alguno contra esa embajada, demostrando que aquí se vive civilizadamente. Por lo tanto, esa protección exagerada implica en cierto modo una ofensa al vecindario. Como contraste, menciono aquí que la embajada de Ucrania no cuenta con vallas de protección alguna.

Luis F. Tornquist

Feria en El Bolsón

En El Bolsón sucede algo inconcebible. La municipalidad cerró una calle al tránsito para habilitar una feria (una especie de Saladita), conformada por “comerciantes” extranjeros (africanos). Se instalaron con tiendas y carpas. Venden baratijas y prendas de origen desconocido a precios bajos. Esta autorización mueve a la sospecha de una negociación espúrea, porque va en detrimento de la feria que realizan productores y comerciantes locales. Éstos son los que sostienen, con el pago de sus impuestos, la estructura municipal. El destrato hacia ellos es denigrante. Alguien tiene que dar la cara y explicar, si puede, este vergonzoso desatino. La comunidad bolsonera espera una solución inmediata. Salvo que pretendan hundir al comercio local.

Adolfo R. Ortiz

DNI 4.582.781

