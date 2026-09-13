Cartas de lectores: Maestros, contra la ludopatía, cambio de paradigma

Carta de la semana

Maestros

El viernes pasado, Día del Maestro, pensé menos en las frases que normalmente repetimos sobre la vocación y todo lo lindo de enseñar y más en todo eso que implica hoy sostener un aula todos los días. Enseñar. Pero también poner un límite. Sostenerlo. Escuchar. Registrar. Evaluar. Hablar con una familia. Intentar otra estrategia. Preocuparse por el que no aprende, por el que no puede, por el que podría pero no quiere. Y al día siguiente, volver a entrar al aula. A veces hablamos de los docentes como si todo dependiera de ellos: de su formación, de sus estrategias, de su capacidad para innovar, incluir, motivar y resolver. Y quizás este día también pueda servir para invertir por un momento la pregunta. No solo: ¿qué más necesitamos de nuestros maestros? Sino: ¿qué necesitan ellos de nosotros para poder enseñar? Necesitan equipos que sostengan. Instituciones que respalden. Familias que acompañen. Políticas que conozcan la realidad del aula. Y una sociedad que vuelva a reconocer que enseñar a un chico nunca puede ser responsabilidad de una sola persona.

Ser maestro siempre fue más que enseñar contenidos. Pero reconocer esa complejidad no debería significar naturalizar que tengan que sostenerla solos. Por eso mi reconocimiento es para quienes siguen entrando al aula todos los días y haciendo posible, incluso en condiciones difíciles, algo que ninguna tecnología, política ni reforma puede reemplazar: el encuentro entre alguien que enseña y alguien que aprende. Y quizás la mejor manera de agradecerles no sea decirles una vez más que son quienes sostienen la escuela. Tal vez sea empezar a preguntarnos cómo podemos sostenerlos nosotros a ellos.

Ojalá algún día podamos estar a la altura y devolverles, con reconocimiento, confianza, condiciones y acompañamiento, todo lo que ellos sostienen cada día.

Paz Pirovano

pazpirovano25@gmail.com

Contra la ludopatía

Nuestros legisladores, nacionales y de la Ciudad, han encontrado tiempo, quórum y consensos para bautizar calles, instituir el día de alguna actividad, prohibir publicidades de cigarrillos o alcohol y tantas otras cuestiones que, importantes o no, no parecen encontrar demasiados obstáculos. Hoy todos se rasgan las vestiduras frente al crecimiento de la ludopatía, especialmente entre menores que acceden fácilmente a plataformas de apuestas por Internet. La tecnología ofrece una herramienta para combatirlo: el reconocimiento facial permitiría verificar la identidad y edad de quien pretende ingresar y dificultaría seriamente el acceso de menores. Si existe la tecnología y existe consenso sobre la gravedad del problema, ¿qué estamos esperando? Quiero creer que nuestros legisladores encontrarán para esto el mismo tiempo, quórum y consenso; y también que el poderoso negocio de las apuestas y su capacidad de lobby no tendrán nada que ver con la demora.

Leonardo Barujel

lbarujel@gmail.com

Cambio de paradigma

Durante años de pésimos gobiernos y constante degradación de valores en el sistema educativo se ha instalado en buena parte de la sociedad un concepto tremendamente pernicioso, que se puede sintetizar con la siguiente frase: “Ser generosos con plata ajena”. Ha causado y causa una suerte de escapismo a enfrentar los graves problemas que tenemos que resolver. Mientras no nos hagamos cargo personalmente sin esperar que la solución caiga del cielo o de los otros seguiremos atrapados. Hay indicios que algo está cambiando y empezamos a valorar que cada uno es artífice de su propio destino en el contexto que le toca enfrentar. No es poco. Forma parte de un cambio cultural que debe incorporarse al sistema educativo.

Soy medianamente optimista en nuestra capacidad de madurar como sociedad tras tantas décadas de fracasar una y otra vez. No quita que la solidaridad sea muy valiosa como aporte individual y voluntario.

Guillermo Paniego

guillermo.paniego@hotmail.com

Burla

Transito el camino de Pilar que une la seudosede de la AFA del Chiqui Tapia con la rotonda que lleva a Gral. Rodriguez. Mastico la bronca interna por tanta impunidad que nos pega en la cara. Paso frente al microestadio municipal de Pilar y otra cachetada peor. Un homenaje a Néstor Kirchner en hierro sobre un muro de hormigón y la leyenda “Qué florezcan mil flores” (¿habrán confundido flores con verdes dólares?). ¿Hasta cuándo tenemos que soportar burlas de este tipo que nos amargan la existencia? Ya se sabe, por todas las denuncias e investigaciones realizadas, que este señor estuvo envuelto en causas de corrupción. ¿No se pueden sacar de la vía pública estas afrentas a todos los ciudadanos honrados que se esfuerzan por subsistir dentro de la ley?

Ignacio de Uribelarrea

ignacio.deuribelarrea@gmail.com

La visita de León XIV

Encontrándose ya próximo el viaje a mediados de octubre del papa León XIV a nuestro país tengo la esperanza de que su visita y su testimonio sirvan para la reconciliación de todos los argentinos, gobernantes y gobernados de todos los sectores: la familia, la empresa, el trabajo, la educación, el periodismo, los partidos políticos, las fuerzas de seguridad, la Iglesia católica y también las otras religiones, y todos los ciudadanos que forman parte de nuestra querida Patria. Para lograrlo, como Su Santidad enseña es necesario que en especial los gobernantes pero también los dirigentes políticos y sociales, “desarmen la comunicación de cualquier prejuicio, rencor, fanatismo y odio; purificándola de toda agresividad. No sirve una comunicación estridente, de fuerza, sino más bien una comunicación capaz de escucha, de recoger la voz de los débiles que no tienen voz. Desarmemos las palabras y contribuiremos a desarmar la tierra y actuar de un modo coherente con nuestra dignidad humana”.

“La búsqueda del bien común, -como predica también el Sucesor de Pedro- es lo que da vida a un pueblo, entendido no como una mera suma de individuos, sino como una realidad viva donde las personas aprenden a reconocerse vinculadas las unas a las otras y corresponsables de la “res publica”… Trabajar juntos en pos del bien de todos significa tener un proyecto compartido”

¡Ojalá todos los argentinos, escuchemos estas palabras y obremos en consecuencia, por el bien de la Nación!

Juan Marcos Pueyrredon

jmarcospuey5()gmail.com

Suba

El precio del kilo de carne picada de la misma calidad y adquirida en el mismo comercio aumentó esta semana un 100 %. Espero que se acuerden de este dato cuando el Indec calcule el IPC de Septiembre.

Carlos Alberto Castriota

ccastriota2009@gmail.com

Universidad pública

En el Congreso Nacional se está discutiendo sobre el financiamiento universitario, donde la oposición está tratando que estas erogaciones comprometan el equilibrio fiscal, lo cual implica entrar en una de las crisis recurrentes que ha tenido nuestro país.Se busca generar un gasto sin que se prevea como se va a financiar el mismo, conla fin políticode vulnerar el equilibrio fiscal yasíprecipitar unacrisiseconómica. Eso se llamadesestabilización.Nadie ha puesto sobre la mesa de si la gratuidad universitaria es algo justo.En elestudio de FIELde la década del 90 salió a la luz que solo el 3% de los estudiantes universitarios erapobres. Lagratuidad no ayuda a los pobres.Y que el costo de cada egresado de launiversidadpública era mayor que en laprivada. Lo cual refleja el enorme desperdicio de recursos. En lapública solo se recibían un 26% de los que ingresaban,mientras que en la privada era más del 70%. Todo lo que es gratis genera desperdicio.¿Cuántos de los que estudian en launiversidadpública han cursado primaria y secundaria en escuelas privadas pagas?¿Porquéno deberían pagar entonces launiversidad?Lospobres aportan al fisco argentino mucho más que el 3%, seavíalos impuestos legislados como por el flagelo de la inflación.Acáse da el caso de “justicia social inversa”: los pobresfinancian los estudios universitarios de las clase medias y altas queestánen condicionesde pagar por sus estudios.

¿Cuál sería un sistema “justo”?:que sea arancelada, que aquellos que no puedan afrontar elarancel tengan un subsidio, y que los pobres no solamente tengan el subsidio del arancel, sino que además reciban un “sueldo” para afrontar los estudios en función de las calificaciones,cuantomásaltas, mayor el “sueldo”.

Carlos J. Ceva

cceva@gamaitaly.com

Obras de infraestructura

El kirchnerismo desvirtuó lo que significaba el término liberalismo poniéndole el prefijo neo y adscribiéndole todo lo que ellos consideraban nefasto en términos económicos. El gobierno actual utiliza el término keynesiano para demonizar el gasto del estado ,que homologan a emisión y a inflación. Sin embargo Keynes propuso a través del gasto del estado generar actividad que ayudara a salir de la recesión. Debe distinguirse el gasto propiamente dicho que no impacta en la productividad y otra en el que si lo hace y que significa inversión. Hoy la argentina requiere de infraestructura después de décadas de desidia. Para el gobierno la solución es derivar el gasto a la inversión privada la que si bien puede resolverla en el contexto de incertidumbre actual no parece dispuesta hacerlo en el plazo requerido. El Estado no puede desentenderse de esa tarea y debería asignar recursos a aquellas obras imprescindibles que potencien la capacidad productiva del país y que regresarán al erario en impuestos como son, entre otras, las rutas.

Hugo H. Campanelli

hcampy@yahoo.com.ar