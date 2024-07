Cartas de lectores: Mala praxis, uso impropio, Tierra del Fuego

Escuchar

Mala praxis

El actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, siendo funcionario del gobierno cuando era presidenta Cristina Kirchner, comprometió al país dejando una deuda de casi 20.000 millones de dólares como consecuencia de dos medidas totalmente perjudiciales para la nación: a) estatización irregular de YPF; b) manipulación de los índices del Indec, a los fines de falsear el monto de los intereses que debía pagar por una deuda asumida. Esto motivó dos juicios internacionales que fallaron en contra de la Argentina. Cuesta entender, como ciudadano, que no se le haya iniciado ninguna causa penal por mala praxis de funcionario público. El gobierno actual heredó la gestión de semejante despropósito y todos los argentinos, las consecuencias de esos hechos. A pesar de ello, y como si no hubiera tenido nada que ver con esas maniobras, es el actual gobernador de una de las provincias más importantes del país con grandes muestras de falencias, pobreza e inseguridad, y encima pontifica dando clases y criticando al actual gobierno, que debe resolver en parte sus desatinos heredados. La Justicia indudablemente debería actuar firmemente como consecuencia de una muestra tan evidente de mala praxis.

Eduardo Firvida

DNI 4.305.435

Uso impropio

El domingo pasado, el lector Jorge Eduardo Bustamante se queja –con razón– del uso de nuestro Himno Nacional y de la canción “Aurora” con fines publicitarios. Además, se pregunta acerca de cuál sería la reacción que se produciría en Italia si alguna de las empresas que usan aquí nuestras canciones patrióticas deformara allí el “Va Pensiero” para una campaña publicitaria. Puedo responder a esa pregunta: el año pasado, los tribunales italianos condenaron a una editorial estadounidense por usar la imagen del David de Miguel Ángel con fines comerciales. Y no solo por usarla sin pagar regalías, sino también por el daño que ese uso producía al patrimonio cultural italiano. Ese uso publicitario “había degradado, oscurecido, modificado y humillado el alto valor simbólico e identitario de la obra de arte”.

¡Cuánto más estaría justificada una sanción semejante en la Argentina por el uso impropio del Himno Nacional y de una canción patria, ambos parte de nuestra identidad cultural!

Juan Javier Negri

www.negri.com.ar

Tierra del Fuego

En una carta publicada el sábado pasado, al comienzo se expresa que para “...llevar tranquilidad a los mercados, existe una medida muy sencilla y fácil de llevar a la práctica rápidamente. Eliminar el régimen de subsidios que tiene Tierra del Fuego...”. Al respecto, cabe aclarar que Régimen de Promoción Económica General establecido por la ley 19.640 es un régimen especial fiscal y aduanero no solo para la Isla Grande de Tierra del Fuego, sino también para las Islas del Atlántico Sur y la Antártida, no es un subsidio, sino una compensación por aislamiento, insularidad y distancia, para reducir las desigualdades económicas existentes. Al momento de su sanción fueron razones geopolíticas consensuadas el asentamiento poblacional y la integración al resto del país, creando una área aduanera especial en la Isla Grande de Tierra del Fuego como punto intermedio para comenzar con un acercamiento de carácter político a las islas del Atlántico Sur. No es tan fácil darles tranquilidad a los mercados, porque para ellos es necesario reducir la inflación, eliminar las retenciones al campo, dejar sin efecto el impuesto Pais, terminar con el cepo, reducir el gasto innecesario... todo eso no es solo tranquilidad al mercado, sino para todos los argentinos. Tierra del Fuego no inventó la deformación del sistema de transporte, tampoco el costo de vida más alto del país o el hecho de transitar por nuestro vecino país –la república hermana de Chile– para poder llegar a nuestra Isla Grande, que toda las facilidades y ventajas sean para un centro único irradiante, la ciudad de Buenos Aires –herencia que nos dejó la vieja colonia del Virreinato del Río de la Plata y que nosotros fuimos profundizando con la construcción de los ferrocarriles y la infraestructura vial y de servicios–, como tampoco inventó las pesadas cargas tributarias existentes.

Mariano Viaña

DNI 4.568.329

Tedeum

Todos los años, con motivo de las fechas patrias, se repiten estos actos eclesiásticos en la Catedral llamados tedeum. A esta altura, como ciudadano me cabe preguntar si es normal y lógico que una autoridad eclesiástica vea oportuno este acto religioso para algo que se ha hecho costumbre y es que se interpele públicamente la gestión de gobierno de un primer mandatario elegido mediante el voto popular. Con relación a este tema, cabe recordar la actitud ética y firme del presidente Raúl Alfonsín cuando, en 1987, en la iglesia Stella Maris, con motivo de un acto por las Malvinas, el vicario castrense y obispo Medina se atrevió a lanzar acusaciones de coimas y corrupción al gobierno vigente, provocando la subida al púlpito del Dr. Alfonsín para responderle con dureza al obispo por esas acusaciones. Creo que sería oportuno que los gobernantes democráticos, teniendo en cuenta la separación de Iglesia y Estado, mediten si realmente corresponde que concurran a estos eventos –cuyo origen se remonta a la época de la colonia y por ello tal vez anacrónicos– sometiéndose a escuchar opiniones, juicios y admoniciones de esa institución.

Vicente Casado Arroyo

v.casado.a@gmail.com

Cementerio

Hace pocos días concurrí al Parque Memorial (Jardín del Pilar), a la parcela donde se encuentran los restos de un familiar muy cercano. Fue un momento de especial conmoción, porque previamente consulté por el tema de inhumación, algo normal, pero que para mí no lo era. Al llegar a la parcela, con objeto de rezar, nos encontramos con las letras ilegibles de la placa y, peor aún, la placa de piedra partida en dos: un estado de completo abandono y hasta en una de las parcelas contiguas, la existencia de un hormiguero. He tomado contacto con la empresa, expresando mi malestar y que el pago del mantenimiento no tiene contrapartida alguna. Más allá del tema económico, lo considero una falta de respeto y una gran decepción: todo negocio debe ser leal, más aún, en un tema de gran sensibilidad como este.

Jorge Caputo

DNI 10.623.302

En la Red Facebook

El Gobierno dispuso el cierre de más de 130 registros del automotor

“Un sacadero de plata en esos registros automotores, buena medida”- Marce Guer

“Perfecto, todo digital, sin curros”- Mariana Larriqueta

“Excelente”- Eduardo Andrés Lebus

