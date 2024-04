Cartas de lectores: Mayoría silenciosa, datos de la pandemia, sin repelente

Escuchar

Mayoría silenciosa

Es conmovedor observar a los argentinos aferrarse a una última esperanza con tanta fuerza, asumiendo con entereza estoica las enésimas penurias que esta vez no serán en vano. La mayoría silenciosa, la que abre los talleres, las tiendas, las tranqueras y los comercios todos los días, encontró una forma de resistir y hacer frente a esa dinámica de corrupción, división e ineficacia a la que nos sometieron por tantas décadas. Ni punteros políticos, ni asambleas, ni piquetes, la mera resistencia trabajando hará a todos los sucios trucos de la vieja política obsoletos. Señor Presidente, no renuncie al momento histórico que le toca y cumpla con lo que prometió; sacar nuestra nación de los últimos puestos en todo lo bueno, y devolverla a los primeros. Dos tercios de nuestra población confía hoy ciegamente en usted. No nos defraude. Libere a las fuerzas productivas y libere a la Justicia. Que funcionarios, jueces o sindicalistas ostentando una vida de lujos sea un signo del pasado, y que una Argentina pujante, hirviente de emprendedores vuelva a asombrar al mundo.

Marcelo Amaral Correa

Datos de la pandemia

La lectura rápida de una nota de Medscape en español sobre las consecuencias de la pandemia de Covid en América Latina y que hace referencia a una muy compleja y extensa publicación de The Lancet, puede dar la impresión de que la Argentina ha salido bien parada de ella. En las redes sociales se cita el artículo y se elogian las medidas tomadas en su momento por el gobierno. Sin embargo, esa lectura es incorrecta. Según las estadísticas vitales del MSAL, en el período 2020-2022 hubo en el país 190.000 muertes más que en el período 2017-2019. Hubo 36.000 muertes de más en 2020, 97.000 en 2021 y 57.000 en 2022. Casi un 19% de exceso de muertes por todas las causas. El exceso de muertes por todas las causas constituye el mejor indicador del impacto global de la pandemia y las medidas para mitigarla. Que a la Argentina le haya ido mejor que a Perú, México, Bolivia, Nicaragua, Venezuela y Cuba, no significa que no haya sufrido una verdadera catástrofe.

José Eizayaga

Sin repelente

Viajé a Tandil en Semana Santa y no pude llevar repelente para mosquitos porque no hay en ningún lado, y las pocas veces que tienen lo venden a 9000 pesos. ¡Un peligro! Lleno de mosquitos de los que contagian el dengue. En Tandil o en Las Flores tampoco se conseguía. Está muriendo mucha gente. Tampoco había pastillas para poner en las casas durante la noche. Así las muertes van a aumentar espantosamente. Nos dicen cómo cuidarnos, pero no nos dan con qué hacerlo. Tampoco fumigan. Querido Gobierno: nos tienen que cuidar, eso prometieron y necesito y deseo que cumplan. Yo los voté y confío en ustedes, pero me lo tienen que demostrar. Prometieron cuidarnos como jubilados y no lo están haciendo. Y sacando también el impuesto a las ganancias, y aún no lo veo. Los de la clase media seguimos pagando el pato de la boda de todos los que robaron (y muchos continúan haciéndolo) o nos ponen impuestos con el 300% de aumento. Los políticos tienen que bajarse los sueldos, nosotros no damos más y siempre ponemos el hombro. Les pido que con esto de los mosquitos el país no se llene de muertes, como pasó en el gobierno de Alberto Fernández con el Covid, sin importarle nada de nada.

Mechi Llerena de Fernández Llanos

Malvinas

El martes pasado fue el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Durante los 74 días que duró el conflicto, los soldados, en su mayoría jóvenes conscriptos con poco entrenamiento y escasa experiencia que fueron forzados a participar en una guerra imposible de ganar por un gobierno militar, debieron enfrentarse a las inclemencias de un clima frío y hostil, pero también a la escasez de alimentos, de recursos y a un armamento anticuado que tenía un funcionamiento deficiente. Aun así, y enfrentándose a un enemigo superior, mejor alimentado y equipado, dieron una de las más épicas demostraciones de coraje jamás vistas, lucharon hasta el final para defender los intereses de la patria y fueron reconocidos hasta por sus propios enemigos por su osadía y coraje. Por eso, honremos y agradezcamos a los más de 23.000 soldados argentinos que con coraje pelearon en una guerra desigual y, en especial, recordemos a los 649 compatriotas que dieron la vida por la perla austral y por defender a la patria. Sigamos afirmando que las Malvinas fueron, son y serán argentinas.

Felipe Campitelli

DNI 47.756.873

Estación Belgrano C

Es increíble la desidia que se observa en la estación Belgrano C del ferrocarril Mitre. Hace más de dos meses que no funciona la escalera mecánica. El ascensor, a veces, depende del día. Me tocó ayudar a una persona en silla de ruedas a bajar por escalera, con otros pasajeros. La frecuencia, que fue siempre cada 12 minutos, es ahora cada 20, cuando no se atrasa más. Obviamente, sin explicaciones. Debo salir una hora antes para mi trabajo para llegar a horario, algo que no siempre consigo. ¿Quién es responsable de este desastre? ¿Podrían informarnos a los usuarios qué sucede con el tren? No pedimos mucho... frecuencia aceptable, escaleras mecánicas y ascensor que funcionen para quienes lo necesitan, limpieza. No sólo es cobrar el boleto y mirar el techo. Trabajo que podría realizar una máquina. Espero una respuesta.

Andrea Castiglioni

DNI 18.226.273

Campo de golf

Coincido en todos sus términos con el señor Claudio Paderni en su carta sobre las condiciones en las que está actualmente después de las últimas tormentas el campo de golf de Palermo, quizás único en el mundo dentro de una ciudad. Es un lugar al que asiste una gran cantidad de golfistas, emblemático y una atracción turística muy importante. Estadounidenses, franceses, noruegos, suizos con quienes he jugado han elogiado la posibilidad de jugar cerca de su alojamiento. Espero que el gobierno de la ciudad considere esto y tome acción al respecto para recuperar este campo fundado en 1905.

Ricardo Bordman

DNI 4.300.748

En la Red Facebook

Protesta de ATE en ministerios y edificios públicos

“Está mal dicho que los echaron; se tiene que decir que se les vencieron sus contratos y que no los van a renovar, cuando un contrato se acaba se termina y listo”- Francisco Ochipinto

“A trabajar”- Marta Elena Rodríguez Sacilotto

“ATE, por qué no luchaste para poner en planta permanentemente a gente idónea que hace más de 20 años está con contratos”- Clara Castro

“Todos contra Milei”- Pablo Menéndez

