Cartas de lectores: Meritocracia a imitar, también una oportunidad, pancarta

Meritocracia a imitar

La selección nacional de futbol obtiene los logros sobre la base de la meritocracia, fruto del esfuerzo, el trabajo, la constancia, la disciplina, el orden, el respeto, la humildad, la honestidad, el sentido común y otros tantos valores, con total prescindencia de la corrupción de los dirigentes de la AFA. Con el mayor de los respetos, en el ámbito de la política donde para llegar prima el acomodo, el dedo, el parentesco, la amenaza, el amiguismo, la colusión, la coima, la corruptela, la complicidad, la falsa denuncia, el silencio, la vista gorda, la viveza criolla y tantos otros desvalores, es de esperar que algún día adopten idéntico modelo del seleccionado de fútbol.

Roberto A.. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

También una oportunidad

Las críticas que hoy recibe la Argentina pueden resultar molestas, pero también representan una oportunidad. Cuando un país ocupa el centro de la conversación mundial, dispone de una ocasión única para proyectar su imagen y fortalecer su posición internacional.

En lugar de responder únicamente con indignación, convendría transformar esa atención en una estrategia de diplomacia pública. La Argentina podría mostrar al mundo no solo sus logros deportivos, sino también su talentos.

La historia demuestra que muchas naciones han sabido convertir momentos de controversia en oportunidades para mejorar su prestigio. Si existe una narrativa negativa, la mejor respuesta no es el enojo, sino una presencia inteligente en los medios internacionales.

J. Felipe Fliess

felfli@yahoo.com

Pancarta

Llama mi atención que muchos periodistas, especialmente de los canales de televisión, se refieren en forma reiterada al episodio de los futbolistas argentinos tras el partido con Inglaterra por el Mundial sobre a la exhibición de una simple pancarta como “la bandera de las Malvinas”. No es la bandera de Malvinas, es simplemente un cartel que reivindica la soberanía de jure sobre la de facto ejercida por el Reino Unido sobre las islas. Es importante señalar este error que induce y ha presionado reiteradamente a la FIFA para que se aplique una sanción a esos jugadores. Más allá de la prohibición de actos políticos establecidos por la FIFA debemos considerar como políticos también la prohibición del acceso a Estados Unidos de un árbitro somalí. Ni mencionar la situación del equipo iraní y sus problemas en relación a su presencia en Estados Unidos. La honestidad en los actos de todos los actores críticos es algo casi imposible de lograr. Sería muy loable que se alcanzara.

Raquel Beatriz Barrera

kelabbarrera@gmail.com

Bangladesh y Argentina

El fútbol no es solo un deporte de 90 minutos; para nosotros es una emoción profunda y esa emoción tiene un solo nombre: Argentina. Aunque nos separan unos 17.000 kilómetros, en el corazón de millones de bangladesíes la camiseta albiceleste flamea junto a nuestra bandera roja y verde. Desde la magia de Diego Maradona hasta la era de Lionel Messi, este amor se ha profundizado de generación en generación. Cuando llega el Mundial, Bangladesh se transforma. De madrugada, nuestros barrios se llenan de pantallas gigantes y proyectores. Un gol argentino desata un grito sagrado que retumba en las calles de Dhaka o Chattogram, sintiendo exactamente lo mismo que se siente en Buenos Aires. Pintamos murales, colgamos banderas gigantescas en los techos y vivimos cada partido con el alma. Recientemente, tras la derrota en el Mundial 2026, un dolor en silencio recorrió nuestro país. Sin embargo, nuestro amor no disminuyó ni un solo milímetro. La Selección cayó luchando. Sus jugadores, como verdaderos héroes, lo entregaron todo. Las victorias van y vienen, pero esa valentía es la que nos enamora. Ya con la mirada puesta en el Mundial Centenario de 2030, que comenzará en suelo argentino, volveremos a levantarnos y a alentar con más fuerza que nunca. Esta pasión fue uno de los factores que impulsaron la reapertura de la embajada de Argentina en Dhaka, fortaleciendo también nuestros lazos comerciales de indumentaria y productos agrícolas. Pero más allá de los números, lo nuestro es pura pasión. En las buenas y en las malas, Bangladesh estuvo, está y estará siempre con la Argentina. Mientras exista nuestro país, la albiceleste flameará con orgullo a nuestro lado.

Milton Das Bijoy

Fundador de Bangladesh Live y Mediagraphy

miltonbijoy71@gmail.com

Banco Central

Dado que está por debatirse una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina vale recordar algo de su historia. Creado en marzo de 1935 con capitales mixtos y con el objeto de “regular la cantidad de crédito y dinero, acumular reservas para respaldar el peso, gestionar las operaciones financieras del Estado y supervisar la ley de bancos”, hasta su nacionalización en marzo de 1946 tuvo estabilidad en su conducción (presidente Ernesto Bosch, gerente general Raúl Prebisch) y plena autonomía para el logro de sus fines. En esos diez años, en la Argentina la inflación fue un fenómeno desconocido. Por entonces la moneda nacional se cotizaba a cuatro por dólar. Si a aquel peso no se le hubieran quitado trece ceros, para conseguir un dólar hoy harían falta… quince mil billones. La ley aprobada en 1992 pretendió devolverle autonomía a la institución. Sin embargo, vimos como en 2001 y en 2005 sus presidentes fueron removidos no por emitir demasiado dinero, sino por negarse a hacerlo. La estabilidad no se va a conseguir escribiendo leyes. Se va a conseguir cuando la sociedad y sus dirigencias entiendan de que se trata y resistan las tentaciones de romperla.

Martín Lagos

martinlagos1945@gmail.com

En la Red Facebook

Según una nueva demanda, ChatGPT provocó una crisis de salud casi fatal a un hombre

“La IA recopila datos de sitios web que son serios y los resume como si te estuviera contestando una persona, siempre recomienda ir a un profesional y advierte que puede tener errores de interpretación, o sea que hay que formular bien las preguntas”- Zaira Mariana Spears

“¿Quién en su sano juicio confiaría su salud a la IA? Además, la misma página advierte que en cosas así puede haber desinformación”- Marina Luna Jimena Ojeda Tsukino