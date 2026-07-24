Cartas de lectores: Patriotismo, despedida, racismo

Patriotismo

Todos los argentinos estamos muy contentos con haber salido subcampeones en el Mundial (aunque hubiésemos querido salir campeones, naturalmente) y también agradecidos a la selección nacional y a Lionel Messi por ello. Durante el torneo tuve ocasión de observar varios avisos publicitarios que coincidían en identificar un producto comercial con “ser patriotas” o incluso el mismo deseo de ganar con “ser más argentino”. Está claro que todos los argentinos queríamos ganar, pero el patriotismo no se agota en el deseo de ser campeones en el deporte. Incluso, se ha asimilado el patriotismo con el sentimiento y la emoción como si fuese un concepto banal, frívolo y superficial. Lamentablemente, se ha trivializado el “patriotismo” y se olvida que en realidad es algo más serio: una virtud que encamina a todos los ciudadanos al bien común, superando las diferencias personales. José de San Martín y Manuel Belgrano eran patriotas –y próceres– y el fútbol aún no se había inventado. Dicho de otro modo: la patria no es una pelota de fútbol, y el patriotismo no se agota en un sentimiento. Cuidado con quedarse con la imagen y perder el contenido.

Gabino Oliva

olivagabino@hotmail.com

Despedida

Messi solo en la cancha. Quebrado en lágrimas, desnudando sus ligeros pies. Era el símbolo de su despedida. De los mundiales ganados, de sus éxitos futbolísticos. De dirigir y disciplinar un maravilloso equipo. Que lo apoyó con estima y orgullo. Nos arrancaste lágrimas a todos. Agradecidos por la alegría que nos hicieron vivir.

Clara Blanco Pinto

blancopintoclara@gmail.com

Racismo

Ante las generalizadas críticas por la falta de diversidad étnica de nuestra selección de fútbol tildando a los argentinos de racistas, me gustaría mencionar un estudio sobre los países menos xenofóbicos del mundo, esto es, aquellos que menos hostilidad tienen hacia los extranjeros. La investigación, realizada periódicamente por el World Values Survey y que suele dar a conocer la Unesco, en su última edición abarca a 67 países durante los años 2017 a 2022. En ella se destaca a la Argentina por ser consistentemente uno de los países más tolerantes racialmente y menos xenófobos del mundo. No por nada la Constitución de 1853 proclama que por el solo hecho de llegar a nuestro territorio, un esclavo quedaba libre.

Carlos A. Altgelt

caltgelt@gmail.com

Estrellas

Los argentinos agradecemos a la selección argentina de fútbol los valores exhibidos y a cada uno de los jugadores, su bonhomía. Todas las selecciones de nuestro país, durante casi un siglo, han sido importantes competidores, cualquiera que fuera la posición que ocuparan en el ranking mundial. Y si existe un campeón es porque hay un subcampeón. Por esto, propongo a las autoridades de FIFA que las camisetas de las diferentes selecciones no solo tengan bordadas las estrellas doradas (logro del campeonato mundial), sino que en la parte inferior del escudo estén bordadas las estrellas plateadas, para quienes lograron el subcampeonato del mundo.

Silvia Consoni

silconsoni@gmail.com

Redes sociales

Celebro que el Parlamento francés haya aprobado una ley que impide a menores de 15 años el acceso a las redes sociales. Las prohibiciones son siempre antipáticas, pero muchas veces necesarias para proteger la salud psíquica de los sectores más vulnerables de la sociedad, en este caso de menores de edad. El Estado no puede permanecer indiferente ante el aumento de numerosas patologías infantiles que afectan la salud mental, los vínculos sociales y el rendimiento escolar de millones de niños: se trata ya de un serio problema de salud pública, una problemática social de primer orden en aquel país europeo.

Patricio Oschlies

poschlies@yahoo.com.ar

Retiro de residuos

El gobierno de la ciudad está enviando un comunicado a los administradores de consorcios de propietarios, advirtiendo que los consorcios serán multados si sacan la basura fuera del horario permitido (de 19 a 21 de domingo a viernes, estando prohibido hacerlo los sábados). La sanción pecuniaria oscilará entre $2.000.000 y $8.000.000. También será injustamente sancionado el administrador. Un administrador que responda mínimamente por 10 o 12 consorcios en poco tiempo verá desaparecer su empresa. Los administradores y encargados de edificios son quienes organizan y facilitan la puesta en marcha de la separación de residuos dentro de cada edificio de la ciudad. Todo esto bajo el argumento constitucional de asegurar el derecho a la salud, a un ambiente sano, equilibrado y apto para el desarrollo humano. Esta medida, loable, por cierto, genera más gastos al consorcio, que se reflejarán en las ya insoportables expensas mensuales. Es absurdo el horario, donde no existen encargados, pero sí personas mayores, u otras que, por motivos laborales, llegan a su hogar más allá de las 21. Si el problema es la limpieza de las calles, el gobierno de CABA debería comenzar por controlar y sancionar a los “cartoneros” (eufemísticamente denominados “recuperadores urbanos”), principales responsables de la suciedad que se produce en las calles de la ciudad. Hace pocas semanas se graduaron e incorporaron 1000 agentes a la Policía de la Ciudad. No falta personal para efectuar los controles. Las entidades que agrupan a los administradores y el Suterh (Sindicato Único de Trabajadores de Renta y Horizontal) deberían actuar en forma conjunta para evitar la cantidad de perjuicios económicos y sociales que producirá. Esperamos que prime la razón y no la voracidad recaudatoria del gobierno de CABA.

Gabriel C. Varela

gcvarela@gmail.com

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