Cartas de lectores: Milei en la ONU, confundida, ejemplo

Milei en la ONU

Si fuese cierto lo que dijo Milei en la ONU, que ésta es “... una organización inútil ...” (SIC), pregunto: ¿para que gasta su tiempo y los recursos de los argentinos yendo allá para dar un discurso frente a una tribuna de inútiles? ¿No sería más provechoso que se quede en la Argentina resolviendo asuntos domésticos?

César Monicat

moc26@live.com.ar

Confundida

Con estupor he leído y escuchado a la jueza De Marinis. A ella los ciudadanos le pagamos su sueldo con nuestros impuestos para que juzguen aplicando las leyes existentes. No para que legislen ni para que defiendan a quienes transgreden las leyes. Ella debe de comprender su rol y ejercerlo seriamente, y darse cuenta que las condenas y las prisiones son para proteger a los ciudadanos de no sufrir las consecuencias de las acciones penales que estos cometen. También a los psicópatas peligrosos se los recluye, y hasta se les priva de sus derechos para evitar que los ciudadanos sean víctimas de sus posibles peligrosas acciones. Por sus expresiones la jueza De Marinis demostró estar totalmente confundida del rol que ha asumido, es juez y no defensora de transgresores penales. Por lo tanto, lo que ha hecho estuvo totalmente fuera de lugar.

Pedro R. Cossio

pinaco3@yahoo.com.ar

Ejemplo

Las juezas Marta Elba Pascual (del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 de Lomas de Zamora) y Laura Beatriz De Marinis, del Juzgado Nº 3 en lo Penal Juvenil de la ciudad de Buenos Aires, se han pronunciado en contra de la Ley del Régimen Penal Juvenil (Ley 27.801). No estoy acá para expresar si su decisión es o no acertada, pues para ello debería estudiar adecuadamente cada caso, empero, de lo que sí estoy seguro, es de que ambas magistradas se han manejado con una valentía absolutamente ausente en otros jueces que se dicen varones y, en ese sentido, han dado un claro ejemplo de lo que debe ser el ejercicio de la magistratura. Ello se puede ver claramente si comparamos la actitud de ellas, que se alzaron contra la ideología del régimen, con la conducta de cientos de jueces en los mal denominados delitos de lesa humanidad, que miedosamente condenan a troche y moche porque su propia cobardía les impide fallar de acuerdo a derecho. Todos los pronunciamientos de estos últimos jueces, federales claro, y miserables también, son “copia y pega” de otras condenas iguales, todas basadas en testigos que, desde luego, nada pueden aportar de lo que sucedió hace más de medio siglo y ni siquiera pueden reconocer un rostro luego de transcurrido tanto tiempo. Ello sumado a documentos rotos, amarillos y desvencijados por el mero paso del tiempo, que pretenden utilizarse como prueba, arrojan como resultado lo que hoy tenemos: inocentes condenados a muerte y, entre ellos, militares, como la mayoría, o civiles, como el Dr. James Lamont Smart (próximo a cumplir 91 años), y sacerdotes, como el padre Christian von Wernich, de 90 años. ¡Aprendan de aquellas jueces que, equivocadas o no, se atrevieron a dar la cara y pronunciarse de la manera que sus conciencias les dictaban! No importa si luego las instancias superiores revocan lo decidido por ellas, lo importante es que, ellas fallaron de acuerdo a su leal saber y entender y, por sobre todas las cosas, conforme a lo que consideraba justo para ese momento. ¡Qué ejemplo para tantos babiecas que pululan por los estrados!

Francisco García Santillán

fgs@abogadosgs.com.ar

Ecuanimidad

Incluida en la próxima visita del Papa León XIV está una visita a los presos de Devoto. Pero Jesucristo en toda su doctrina que es la mía, siempre nos habló de ser ecuánimes. Por eso, estoy seguro que nuestro Papa debiera oir el mensaje de Cristo y visitar, justamente a las víctimas de los delincuentes que están presos. Son ellos los que han sufrido realmente a la delincuencia, los presos solo cumplen con la condena con que la justicia los ha castigado. Tengo mis dudas de que este pedido tenga efecto.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

IA

Dejame de molestar IA, quiero hacer las cosas a mi gusto, conocimiento y experiencia. Si llegué hasta los 68 años con mi propia IA, es decir mi Inteligencia Artesanal, no necesito que cada vez que entro a la aplicación del banco o a sacar una foto con el celular y hasta luego que de una cadena de e-mails la resumas sin pedido alguno y te estés metiendo en mi vida. He resuelto que en lugar de decirte Inteligencia Artificial te voy a llamar Invasora Apremiante. Hasta hace pocos meses tanto yo como mucha gente que conozco éramos personas normales y llegamos hasta donde llegamos con nuestra propia capacidad, por lo tanto, desde la irrupción de la IA, los que no la usamos, ¿seremos todos analfabetos o trogloditas?

Me remito a la frase célebre de Lionel Messi: ¡andá pa’ yá boba!

Ezequiel Martín Maschwitz

emaschwitz@gmail.com

Monumento histórico

El reemplazo del histórico tótem del Automóvil Club Argentino, en la avenida Libertador, suscita una pregunta que excede lo meramente estético: ¿qué sentido tiene declarar un bien Monumento Histórico Nacional si luego una parte de él puede ser sustituido sin la intervención del organismo encargado de protegerlo? Modernizar no debería ser sinónimo de borrar. La memoria urbana también merece respeto.

Juan T. Medi Cogo

juantmedicogo@gmail.com

En la Red Facebook

Zonas frías. El Senado sancionó el recorte a los subsidios al gas

“Perfecto, porque lo recibían lugares que no cumplían con esas características...” - Elsa Francisca Morales

“Los gobernadores del norte se van a acordar de como votaron...” - Gabriela Car

“Los servicios públicos tiene que ser accesibles para el consumidor, y más siendo un país productor de gas” -Gustavo Teto Medina

“Una aclaración. La quita de subsidio al gas en muchas zonas no se fundamenta en defender el equilibrio fiscal, se fundamenta en su discrecionalidad de las zonas que lo recibían. La ampliación de las zonas originales se fundamentó en la compra de votos del perokirchnerismo y no en su racionalidad. Solo eso” - Junco Welsh