Cartas de lectores: Misión lunar, Ignorancia, Adicción a la tecnología

Misión lunar

El mundo unido y maravillado frente al sobrevuelo histórico de la misión lunar Artemis II. Y no es para menos: cuatro astronautas salieron al encuentro del lado oscuro de la Luna. ¡Qué maravilla si el mundo pudiera unirse y, en un sobregiro histórico, saliera al encuentro de la paz!

Mercedes Moreno Klappenbach

mechimorenok@gmail.com

Ignorancia

Creer que la economía es exclusivamente inflación y esta es exclusivamente déficit fiscal es de una ignorancia alarmante. La economía de un país es una intrincada red de intereses, acciones, decisiones, operaciones, riesgos y un sin fin de elementos objetivos y subjetivos que componen un mecanismo que sólo puede funcionar con el combustible de la confianza y el aceite de la honestidad. Mientras no entendamos esto, no alcanzarán los dólares del Tesoro de Estados Unidos, más los del FMI sumados. El gobierno que entienda esto va a cansarse de ganar elecciones.

Fernando Braconi

braconifernando@ hmail.com

Adicción a la tecnología

Es muy preocupante el grave problema que sufren niños y adolescentes debido a la adicción a la tecnología, como por ejemplo a las redes sociales. Es un verdadero problema de salud pública que requeriría medidas inmediatas, por medio de una ley nacional integral de adicciones digitales que lamentablemente todavía no existe. Todo el tiempo perdido en acciones concretas en esta cuestión acrecienta el daño a la salud psíquica de los más jóvenes de nuestra sociedad. El tiempo de actuar es ahora.

Patricio Oschlies

DNI 21.644.451

AEDIN: anticipo del Cielo

Con profundo espíritu de fe y gratitud, deseo expresar un sincero reconocimiento a Victoria Campos Malbrán fundadora de Aedin (centro donde se educan y rehabilitan niños y jóvenes con parálisis cerebral) por su vida entregada al servicio de las personas con discapacidad, reflejo concreto del amor de Dios en medio de nosotros.

En su vida, Victoria supo escuchar el llamado del Señor en los más pequeños y vulnerables, y responder con una entrega generosa, silenciosa y perseverante. En cada gesto de ternura, en cada logro de un niño, en cada espacio de inclusión, en cada familia abrazada, se hizo visible el Evangelio vivido: “Lo que hicieron con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicieron”.

Aedin se ha convertido, gracias a su misión, en un signo vivo del Reino de Dios: un lugar lleno de colores donde reina la alegría y la esperanza; donde cada niño es amado y mirado con los ojos de Jesús. Allí se anticipa ese Reino prometido, donde no hay exclusión, sino comunión plena.

En estos tiempos donde el tema de la discapacidad esta tan a flor de piel, su testimonio nos interpela y nos anima a vivir una vida más comprometida con el dolor del otro, con la situación que viven tantos discapacitados y sus familias. Victoria ha sido, sin duda, una servidora fiel, que haciendo fecundo el don recibido, entusiasmo a muchos a trabajar con y por los discapacitados.

Por eso, hoy martes 31 todos los que nos identificamos con Aedin, y especialmente los niños y jóvenes que ahí reciben sus terapias, nos congregamos en el patio cerca de la capilla para elevar nuestra oración agradecida, confiando en la promesa del Señor que dice: “Servidora fiel, entra a participar del gozo de tu Señor”. Que esas palabras resuenen como consuelo y esperanza, y que su obra continúe siendo bendición para tantos.

Gracias, Victoria, por la huella que dejante y por dejarnos a la Virgen María en cada rincón de la vida. Ahora a fundar tu Aedin en el cielo.

Pbro. Lisandro Boyle

DNI 27.863.811

Frase usurpada

En la edición del 2 del corriente, Carlos Pagni finaliza su comentario con la frase “todo tiene que ver con todo”, atribuyéndola a Cristina Kirchner. En realidad, la autoría le corresponde a Pancho Ibáñez, que la acuñó en los años 90. Luego la expresidenta se la apropió (para variar) y la repitió como suya. Sería un aporte a la verdad que los comentarios periodísticos no contribuyan involuntariamente a que perdure esa usurpación dialéctica.

Enrique Pablo Mayochi

DNI 13.530.887

Comentario

Antes de terminar de leer vuestro comentario editorial del domingo 4 de abril ya había decidido enviar esta carta para felicitar a LA NACION. Los términos concretos, serios, fundados y contundentes del mismo, titulado “Un juez legisla y 329 legisladores se jubilan”, fueron una bocanada de aire fresco. Y da esperanza de ver en breve una sentencia de alzada que revoque esa resolución cautelar, la que a pedido de la CGT suspendió en abstracto nada menos que 82 artículos de la ley 27.802 dictada por el Congreso sin indicar el juez interviniente esa suspensión a algún caso concreto aplicable, mostrando así en forma evidente que se trata de un pronunciamiento cautelar jurídicamente indefendible, global y abstracto, que solo ampara un objetivo político de la central obrera. A las palabras precisas del comentario editorial me remito y recomiendo su lectura para así evitar que mis términos empalidezcan la excelencia del referido artículo.

Cristian H. Miguens

DNI 7.613.944

Plaza Vicente López

Qué hermosa está la Plaza Vicente López. Cuidada, bien iluminada y todos los adjetivos que se le puedan poner. Pero hay un “triángulo” entre Montevideo y Arenales que es tierra de nadie. Realmente destruye todo lo cuidado que está el resto. Es usado para que los perritos hagan sus necesidades y el olor se refleja al pasar por allí. Me gustaría saber por qué este triángulo no es atendido como el resto de la plaza. ¿No forma parte de ella? Sería bueno integrarla, cercarla como el resto y atenderla.

Hugo Ricardo Minotti

DNI 4.437.956

En la Red

Donald Trump: “Esta noche morirá toda una civilización para no volver jamás”

“Gran comentario de un aspirante incansable al Nobel de la Paz”

Matías Gázquez

“Oremos por la paz”

Liliana Graciela Sacchetti

“O sea que atacará infraestructura civil para condenar a millones de personas a pasar hambre o morir. Y hay gente que aplaude esto, Dios mío”

Patricio Ricardo Toledo

“Me parece perfecto, cuando Irán ataca o mata descaradamente nadie hace o dice nada”

Leonardo Fal