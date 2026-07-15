Cartas de lectores: Consumo de carne, prudencia política e ideología, Malvinas y el Mundial

Consumo de carne

Una de las noticias relacionadas con el consumo de los argentinos es la que menciona que consumimos más carne de pollo que de vaca por primera vez en estos tiempos. Creo que en relación a estos números es conveniente aclarar que en los países más ricos del mundo la carne vacuna es muy cara y solo consumida en ocasiones especiales. La economía nos ha obligado a modificar la dieta y el hecho seguramente repercutirá positivamente en nuestra salud.

Guillermo González Lima

ggonzalezlima@yahoo.com.ar

Prudencia política e ideología

Mas allá de los logros de este gobierno en materia económica, creo que Milei es un hombre que padece de un defecto grave, no tiene prudencia, que es la virtud principal del político. Por así decirlo lo domina la hybris, ese vicio que causaba horror al hombre griego, la desmesura, la falta de equilibrio y armonía, también moral y política. Las palabras son expresión de las ideas y si son intolerantes, agresivas o agraviantes pueden generar mucho odio, muchos dolores, sobre todo en los más necesitados que son los que más sufren en la sociedad. No comparto la opinión del Presidente de que los impuestos sean un robo, en todo caso serán confiscatorios si se excede la capacidad contributiva del contribuyente, tampoco que el Estado sea un criminal y haya que destruirlo, postulados ideológicos que responden probablemente al anarcocapitalista norteamericano Murray Rothbard, a quién el Presidente considera su maestro. Tampoco que el Poder Ejecutivo no cumpla leyes aprobadas por el Congreso, cuyo veto ha sido rechazado, por ejemplo la ley de financiamiento universitario o la de emergencia de la discapacidad-, cuando puede reasignar partidas cuando hay una prioridad, como lo ha resuelto el Justicia Federal, pero nunca violentar el estado de derecho. Comparto muchas de las ideas del Sr. Presidente acerca de las bondades de una economía social de mercado que reconozca el papel fundamental de la empresa, del mercado y de la propiedad privada, siempre y cuando la libertad esté regida en ese ámbito por un sólido ordenamiento jurídico que la ponga al servicio de la libertad humana integral cuyo centro es ético y religioso, como bien decía el papa San Juan Pablo II y valoro los esfuerzos que se pueden estar haciendo Cuando un gobernante tiene que administrar recursos, debe convencer, consensuar, no dejarse llevar por ideologías extrañas como las que he mencionado, entre muchas otras y no permitir si es necesario, con todo el peso de la ley que primen los intereses particulares sobre el bien común. No basta con gritar o agraviar a quiénes no están de acuerdo por más buenas intenciones que se tengan. Ojalá el Presidente, quien creo tiene buenas intenciones, tenga en cuenta estas palabras.

Juan Marcos Pueyrredon

jmarcospuey@gmail.com

Malvinas y el Mundial

A horas de lograr del pase del seleccionado argentino a semifinales en el Mundial de fútbol, una nube rodea su imagen para el futuro. Sea cual sea; pareciera que una mano negra, no blanca, quiere trasladar a los jugadores el drama de Malvinas. Estamos ante una verdadera infamia. Algunos no tienen responsabilidad en ese tema, si la tiene en conjunto toda la sociedad argentina, y me incluyo como hombre de la vida política desde mi adolescencia en estas responsabilidades. Se debe recordar que está vigente la Resolución 20/65 de Naciones Unidas, impulsada por el ex-presidente Arturo Illia que obliga a Inglaterra y Argentina a sentarse en una mesa a debatir y alcanzar una solución a ese litigio. No tenemos derecho como sociedad, conmovida por la actuación de figuras públicas y cierro la responsabilidad en el capitán de la selección nacional, Lionel Messi, que desde niño se abocó al desafío que tenía de ser jugador de fútbol; se llenó de gloria y de fortuna, es hombre indiscutible en cualquier país del mundo, en Oriente y en Occidente ¿por qué hay que meterlo en el barro de este problema? Será posible que el sentido de frustración que es por responsabilidad de los argentinos quiera ser trasladado permanentemente a otros. Espero que en estas horas que quedan, esto amaine y los que tienen los resortes del poder, fundamentalmente de comunicación, pongan punto final a todo esto. A los pequeños bajitos los escucho hablar casualmente en cumpleaños o bautismos con pasión respecto a nuestros jugadores. ¿Tenemos derecho a cortar lo que el sentido común indica, que es el logro del respeto que hoy tienen ante la sociedad y fundamentalmente ante tanta juventud? Sin perjuicio de lo que suceda, el gran triunfo sería que todos los argentinos unidos celebren y no se entretengan lamentando las frustraciones del pasado.

José Maria García Arecha (h)

Exsenador Nacional (UCR-CABA)

Juez Irurzun

Tengo el honor de haber conocido, desde sus comienzos en la carrera judicial, al Dr Martín Irurzun. Lo recuerdo de cuando fue nombrado Secretario de Instrucción en lo Criminal, en el Juzgado del Dr. Jorge López Bolado. Desde sus comienzos se destacó por su espíritu de justicia y rectitud. Hizo gala, a través de sus distintos cargos en la Justicia Penal, de imparcialidad, solvencia, solidez, amabilidad… Como dice el refrán “ lo que se hereda no se roba”, y esto en razón de ser hijo del Juez y Profesor Víctor Irurzun, quien me enseñó Sociología y Sociología Criminal en especial. Privarnos del Dr. Martín Irurzun sería una gran pérdida para nuestro Sistema de Justicia, más aún en estos tiempos donde se hace necesario preservar los buenos jueces.

Guillermo Serpa Guiñazú

guiserpa2006@gmail.com

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Megaoperativo de seguridad para el enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra

“Scaloni: es solo fútbol, nada más. EE.UU: FBI” -Malena Estefanía Gómez

“Dios acompañe a todos y sea realmente un encuentro deportivo sin problemas...” -Chichita Rodríguez

“El megaoperativo de seguridad deberían hacerlo en este país. La gente está loca y demasiado agresiva”- Mirta Mónaco

“Que sea en paz todo, es un cncuentro deportivo... tranquilos compatriotas” - Susana Vallcaneras