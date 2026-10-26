Cartas de lectores

Oberdan y SS. León XIV.

Me estoy preguntando: por qué nadie pensó en lo importante y necesario que será incluir en el programa de la visita del actual Papa al Santuario de Nuestra Señora Madre de los Emigrantes, cuya construcción junto a una escuela fue inspirada y concretada en 1968 por el Dr. Oberdan Sallustro, en ese entonces director General del mayor conglomerado industrial Fiat Concord, que daba empleo con salarios dignos a cerca de 300.000 personas en forma directa e indirecta.

Oberdan, en 1965, fue al Vaticano, donde recibió, junto a la iniciativa, el bautismo del entonces Papa Paulo VI.

No olvidemos que el Gran Oberdan fue secuestrado el 21/3/1972 y asesinado el 10/4/1972 por el llamado ERP, sin que desde la Presidencia de facto del general Alejandro Agustín Lanusse permitieran el pago de una enorme suma de dólares y un intercambio de vida con vida de Oberdan y un grupo de detenidos del mal llamo ERP.

Bien sabemos que León XIV nació en EE.UU. y luego decidió emigrar a Perú, donde como obispo y a lo largo de 15 años impulsó muchas obras para reducir la falta de equidad social. Hoy viven en la Argentina muchos peruanos que lo recuerdan con gratitud. Ya en el Vaticano, estrechó una gran amistad con el primer Papa argentino, SS Francisco, quien fue sucedido por el Papa recién intervenido quirúrgicamente, pese a lo cual está muy resuelto en venir a la Argentina.

Es imperativo no olvidar, si bregamos para enderezar, según la definición del gran filósofo alemán Emanuel Kant, “el árbol torcido de la Historia”, muy aplicable a nuestra querida Argentina.

Carlos Tonelli

carlostonelli@newmodel.edu.ar

Ataques a la prensa

“Recorriste en poco tiempo de botón a comisario”, dice el tango Cachadora, de Francisco Lomuto. La frase me transporta al vertiginoso periplo de Javier Milei, que pasó de panelista de televisión a presidente de la Nación en poco tiempo, previo un breve e irrelevante desempeño como diputado. Tal vez ese tránsito veloz explique en parte el cúmulo de dislates que comete, algo impropio de la prudencia y corrección que se exige a un jefe de Estado. Creo no obstante que el mayor factor de esa conducta reside en el interior del Presidente. Ante la evidente situación de una parte de la población con dificultades que el lenguaje corriente define como gente que no llega a fin de mes, Milei lo refutó como falso ya que -señaló puerilmente- esa gente moriría al no tener con qué comer. Una respuesta grosera que zahiere a los pobres en su pobreza. En su oneroso e improductivo paso por España, no se privó de insultar a Pedro Sánchez y de maltratar a una periodista, todo ello en el marco de una Cancillería que languidece en su ineptitud. Como colofón de una retahíla de improperios, frente al llamativo sobreseimiento en el caso Libra, el Presidente arremetió de la peor manera contra los periodistas que seguían el caso con rigor profesional y que con toda lógica señalaron que lejos estuvo de agotarse en la causa su plexo probatorio. Estos desbordes de Milei han llegado al punto en que hasta los allegados más cercanos comienzan a tomar distancia, y solo un puñado de periodistas radiales y televisivos lo arropa en cualquier circunstancia. Pienso que debería reflexionar para que lo que comenzó como ilusión no termine en desastre.

Eduardo P. Ayerra

epayerra@gmail.com

Referee

El sábado presencié la semifinal de rugby de intermedia entre el SIC y Newman. Hace rato que no veo un referee con tantas falencias y dudas en sus decisiones ya que tuvo que recurrir en dos ocasiones al linesman y cambiar la infracción por los reclamos de la tribuna. También cobró innumerables penales al pilar derecho de Newman en los scrums, que como ex primera línea me fue difícil entender. Es una lástima que para un partido semifinal, la URBA haya puesto una persona que no estaba a la altura del encuentro que se jugaba. Lamentablemente, esto le hace muy mal al rugby, en donde siempre el referee tiene razón aunque se equivoque, pero esta vez entiendo que tuvo gruesos yerros.

Mariano E. Correa

moscacorrea@yahoo.com.ar

Una oportunidad

Es una oportunidad para Pato Bullrich, Hernán Lacunza y Nacho Torres, de poder ser presidente de nuestra patria, eliminando a los burócratas corruptos e inoperantes de LLA y de K. Es una oportunidad, por primera vez en nuestra democracia, de tener funcionarios serios que puedan trabajar por el crecimiento económico, la integración de marginales, industrialización, créditos accesibles, mejores salarios y jubilaciones, apoyo a nuestros excelentes científicos, apoyo a la industria satelital, a la nuclear, a la inversión en tecnología agropecuaria, a la universidad libre y gratuita, a los discapacitados.

Un país con justicia social, donde realmente el que las hace las paga y buena administración que permitirá un real equilibrio fiscal.

Basta de mentiras y de protección de delincuentes. Limpieza de nuestra podrida justicia.

Esteban Tortarolo

etortarolo@gmail.com

Los insultos del Presidente

El presidente Milei ha degradado, una vez más, la investidura presidencial. Esta vez se ha puesto de manifiesto en la visita de carácter no oficial que el Presidente realizó a España, un país unido al nuestro por razones históricas y culturales. Al dirigir los insultos a la investidura del presidente del país al que visita, aun por fuera del protocolo oficial, nos está degradando a los ciudadanos argentinos, ya que es el presidente de todos nosotros, sin exclusión.

Los insultos se hicieron extensivos también a los periodistas de los medios de ese país. O el presidente Milei desconoce el rango institucional de su investidura o se representa a sí mismo cuando viaja al exterior.

De este modo, quienes sostenemos lazos culturales, ciudadanos y familiares con España nos sentimos doblemente afectados pues debemos pedir disculpas ante nuestros colegas, amigos y familiares ante el comportamiento impropio de quien así nos representa.

España es un país cuya monarquía constitucional es un ejemplo de tolerancia y respeto por las distintas alternancias políticas que lo gobiernan, así como por las investiduras de los países hispanoamericanos con los que sostiene lazos de cooperación internacional. Es de público conocimiento los premios y distinciones de envergadura que España concede y ha concedido a escritores, científicos, artistas e investigadores de Hispanoamérica y de la Argentina. Los ciudadanos también tenemos que hacerle saber al Presidente que la investidura no es personal sino institucional y representativa de todos nosotros: los representados.

Lucrecia Romera

lucrecia.romera@gmail.com

En la red Facebook

En la cena de la Fundación Faro, el presidente Javier Milei criticó a los economistas que aconsejan incentivar la demanda con emisión

¿Adonde viajamos esta semana campeón? ¿Europa, Asia, África? Dale, si total es la nuestra!

Jorge Laurent

Excelente. A no aflojar.

Pedro Enrique Hermosilla

¡Es exactamente lo que vote! Me parece perfecto.

Fabio Adrián Aguirre

Si es verdad no habría inflación.

Mauro Alberto Ansaldo