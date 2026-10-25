De pelados y pelucas

No tienen paz. Después de aquel sentido e intelectual homenaje al debate sobre Malvinas, en comisión de la Cámara de Diputados, en el que casi se trompean los legisladores Juan Grabois (Unión por la Patria) y Jairo Guzmán (La Libertad Avanza), la semana pasada se registró una escena similar, pero con otros dos representantes del pueblo (¿representantes?). Esta vez hubo que separar a Carlos Castagneto (UxP) y a Andrés Leone (LLA). Hubo insultos, gritos y empujones mientras Esteban Paulón (Provincias Unidas) hacía referencia a lo ocurrido en la quinta marcha universitaria. “El pelado fue, lo invitó a pelear, el pelado tiene que salir”, se escuchó vociferar desde la bancada kirchnerista en referencia a Leone que, a pesar de su apellido y afinidad política, carece de melena.

El momento más tenso de la discusión entre los diputados Andrés Leone y Carlos Castagneto, que casi llega a los golpes Fabián Marelli

Decirle pelado a un calvo no resulta ofensivo, aunque la tendencia exige hoy no hablar de “les cuerpes” ajenos. Pero convengamos que con el tema del cabello algo pasa, ya sea porque se arremolina (el “Peluca Milei”), porque falta (el “Pelado Leone”) o porque se advierte la falta de champú (le dejo a su sabia elección esta última semejanza, querido lector).

Tuvimos a los pelados Domingo Cavallo y a Horacio Rodríguez Larreta, cómo olvidarlos, entre muchos otros. Y también al pelado Carlos Ruckauf hasta que se sometió a un implante capilar hace ya muchos años y dejó de padecer frío en la terraza.

Pero hay un pelado que se las trajo durante el actual gobierno: José Luis Espert, denunciado por lavado de dinero poco antes de las elecciones de 2025, tras lo cual el Gobierno se vio obligado a bajarlo del tope de la lista de candidatos a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Como ya no se podían reimprimir las boletas, su imagen apareció de todos modos liderando la nómina libertaria en las mesas de votación. ¿Y quién sacó provecho del pelado? El “colorado” –¡y dale con la cabellera!- Santilli.

En un spot de campaña, tras la pelea que le ganó a Karen Reichardt respecto de a quién le correspondía entonces ir a la “cabeza” de la lista, Santilli grabó un spot días antes de los entonces desesperantes comicios del 26 de octubre. Rezaba: “No te preocupes, porque marcando en el casillero [de la Boleta Única de Papel] estás votando a Karen, a los candidatos de LLA y a mí. Para votar al colorado, marcás al pelado”, explicaba Santilli en el insólito video. Parafraseando al amigo Carlos M. Reymundo Roberts, “de no creer”.