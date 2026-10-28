Cartas de lectores

Rutas destruidas, fe intacta

¡Qué alegría que el Papa León XIV pueda finalmente venir a visitarnos! Motivo de fiesta y esperanza para todos los argentinos. Entiendo que irá a la ciudad de Córdoba. ¡Por favor, cuidemos al Papa, y no lo lleven en auto! Hoy volví manejando de Córdoba y la autopista está por tramos destruida, cascoteada, rota. Grietas, baches, levantamientos y parches por doquier. Los camiones se tiran de golpe a la mano izquierda para evitar caer en alguno de los cráteres. No sé si la causa del mal estado haya sido algún movimiento de placas tectónicas que nadie supo pronosticar. O tal vez haya sido licuefacción del suelo. La cosa es que la ruta está hundida de a ratos y la mujer que habla en la aplicación móvil de navegación queda de a ratos afónica o muda. Es que son muchos los baches que tiene que anunciar o el “peligro inminente” que señala. Creí que aparecería un dragón, pero era tan solo un pozo en la ruta. Si llegué sano y salvo a destino es gracias a Dios. Los camiones que iban delante mío decían: “Gracias, Virgen del Valle”; “Madre de Luján, acompáñame en el camino”; “María, protégeme”; “Gracias, Madre”; “Dios vive”. Otros decían: “Gracias, mamá”; “Te amo, Prisicilla”; “Amo a Ignacio y Emilia”; “Nada como mi familia”. La ruta está destruida. La fe y el amor, intactos.

Carmelo J. Monroe

carmelomonroe54@gmail.com

Inexplicable

La frase de la semana, después de que Lula le ganara el balotaje a Bolsonaro, fue: “Hoy a sido Lula, el año que viene será Cristina”(??). ¿Quién dijo esta inexplicable frase? El “destacado” abogado brasileño Rafael Valim, que forma parte de la defensa de la condenada ante la ONU, alegando proscripción y lawfare (una farsa). Es extraño que este letrado quede al borde del ridículo planteando esta barbaridad jurídica, insólito objetivo de proponer lo imposible. La condena está firme, 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos políticos, en la Argentina esto es irreversible. A propósito de lo inexplicable, ¿de donde saca la condenada las cifras millonarias en concepto de honorarios de estos personajes?

Alberto Diaz

albertodiaz_ar@yahoo.com.ar

Carta a Milei

Enorme tristeza me ocasiono enterarme de que Ud. pretendía quemar en la hoguera a los periodistas. Que un tipo moderno como Ud. quisiera utilizar un método usado en el siglo 15 con Juana de Arco, poco eficiente por lo que demora y por tanto muy cruel, me pareció terrible. Hoy me enteré gracias a su vocero que fue solo una metáfora porque estaba enojado.

Gratuitamente, le voy a recomendar tres metáforas para que en sus próximos arranques de furia quede como una bestia, pero por lo menos una bestia moderna. Cámara de gas, como los nazis durante la Segunda Guerra; fosas comunes, como en Yugoslavia en los 90, o ametrallar opositores a la salida de un recital, como en Israel en 2023. Todos son crímenes salvajes, pero más eficientes (como a Ud. le gusta) y más modernos.

Ahora, en serio y con todo respeto. Los desequilibrios que Ud. demuestra a diario le impiden el ejercicio de la función; por eso le pido, si tiene algún rasgo de humanidad y discernimiento, que renuncie y a cambio el país le paga el tratamiento psiquiátrico que desee en el país que Ud. elija hasta que se cure. El país enteró se lo va a agradecer.

Francisco Garro

Panchogarro@gmail.com

Sugerencia

A Karina Milei

En mis 96 años de vida jamás he visto ninguna autoridad con tantas faltas de educación, decoro, buenas costumbres, fallas de relaciones diplomáticas, ”pianta votos” y tan “blando de palabra” como su hermano. Dice que no cobrará jubilación y vivirá del producto de brindar conferencias; yo le sugiero a Ud. que abra una “Academia de Buenos Modales” y lo use a él como anti–ejemplo de todo lo antes dicho; ya que Ud. es su “jefe”, vea si le resulta posible conseguirle también un “freno de boca”.

Jorge Alberto Acuña

jorgealbertoacuna@hotmail.com

Piloto “muleto”

Habitualmente se sabe que lo cortés no quita lo valiente. Por eso es inadmisible, bajo todo punto de vista, que el Presidente de la Nación utilice en un acto público insultos hacia un grupo de periodistas que no comparten algunas de sus ideas o acciones. También es increíble que la jefa de la bancada de senadores del oficialismo reaccione muchas horas después criticando tal situación, cuando fue testigo silenciosa de la misma. Parece que ya está muy acostumbrada y le place compartirlas. Juega el papel de “piloto muleto”, si el principal tuviese en el futuro problemas de conducción, va a salir velozmente a la pista. Podría ser también que haya cambiado de escudería.

No sería una novedad para ella, ni para quienes tienen memoria.

Norberto Naso

ncnaso@yahoo.com.ar

La Corte y sus vacantes

En tiempos en que cobra nuevamente actualidad la noticia de que, tras dos años de inactividad, el Poder Ejecutivo se aprestaría a proveer las dos vacantes que mantiene en la Corte Suprema, parece que es bueno recordar –como ya lo advirtió La Nacion en su editorial del 15 de agosto de 2024- que es ineludible la incorporación de una mujer a su alto ministerio, a lo que cabría añadir que, por no ser la Corte un tribunal de casación, no requiere especialistas sino juristas, con ética e idoneidad intachable, como también lo dijo el diario.

Miguel A. Almeyra

miguel@almeyra.com.ar

Campo de Polo, lugar histórico

Los doctores Gustavo F. Bayugar, Ricardo Levene (nieto) y Juan Carlos Araya, quienes suscribimos esta carta, promovimos la declaración del Campo Argentino de Polo de Palermo, la Catedral Mundial del Polo, como Lugar Histórico Nacional. Nuestra iniciativa obtuvo el acuerdo del cuerpo colegiado de la Comisión Nacional de Monumentos en su reunión plenaria del 19 de septiembre de 2025 (expediente EX-2025-112150887-APN-DGDYD#SC).

Transcurridos más de trece meses, seguimos sin resolución definitiva ni notificación de actuación alguna que modifique aquella decisión. Solicitamos información, vista del expediente y audiencia. Ante el silencio, presentamos pronto despacho el 15 de julio de 2026, también sin respuesta.

El silencio de la Administración no solo demora la protección de un patrimonio de interés público, sino que vulnera nuestro derecho, como ciudadanos peticionantes, a obtener una respuesta oportuna y fundada. Reclamamos que se concluya el trámite para posibilitar el decreto presidencial correspondiente. Un escenario que simboliza la historia y la excelencia mundial del polo argentino no puede quedar relegado al silencio administrativo.

Gustavo F. Bayugar, Ricardo Levene (nieto), Juan Carlos Araya

jcaraya@estudioaraya.com.ar

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Balón de Oro 2026: Harry Kane, mejor futbolista de la temporada

“Bien merecido: un señor. Fue el único inglés en reconocer la derrota y saludar a Messi”

Rubén Orlando

“En algún momento lo van a ganar todos como premio consuelo, pero nadie va a alcanzar a Messi”

Rita Olazar

“Si no se lo ganaba Messi, Kane lo tenía recontra merecido”

Jose Alberto Márquez

“Un premio consuelo para Inglaterra”

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“¿Quién le seca los mocos a Lamine Yamal?”

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“Es buen jugador, pero no le llega ni a los talones a Messi”

Jorge Bogado

“Para cualquiera menos Lamine y Mbappe”

Cyn Thia