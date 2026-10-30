Cartas de lectores

Jueces después de los 75

¿Son imparciales y justos los fallos de jueces próximos a cumplir 75?Sabemos por un fallo de la CSN (no tan lejano), que si quieren continuar, tienen que solicitarlo al Gobierno. Y ya conocemos cómo actúa el Gobierno para que algunos sigan y otros no: no toma en cuenta su trayectoria e imparcialidad, sino sus intereses.

Veremos próximamente el caso de la camarista Ángela Ledesma, que será decisiva en archivar o no el caso $Libra. El Congreso debería votar una ley para no permitir injusticias.

Daniel Zurbriggen

zurbridani@gmail.com

La aritmética

En su excelente análisis “Una universidad que no se discute a sí misma” (29/10), Luciano Román recuerda que la UBA declaró 349.286 estudiantes en el Anuario oficial y 105.391 ante la consultora QS. El cociente es 30,2%. Según los datos que el secretario Torrendell llevó a Diputados, el sistema nacional tiene 1.972.000 inscriptos y 642.000 estudiantes equivalentes a tiempo completo, el 32,6%. La cifra entregada a QS coincide con la proporción de alumnos que realmente cursan. Ante el ranking, entonces, la UBA probablemente informó bien. Ante los contribuyentes, el sistema exhibe un número que triplica a quienes estudian. Con 349.286 alumnos declarados, su relación docente-alumno en QS habría empeorado de manera notoria. Una institución con dos padrones tiene un problema de rendición de cuentas. Corregirlo cuesta poco. Alcanza con que el Anuario publique, junto a los inscriptos, los alumnos activos y los equivalentes a tiempo completo de cada universidad, y que un organismo independiente lo audite.

Conrado Estol

cestol@gmail.com

Universidades y rendición de cuentas

Luciano Román, en su excelente artículo titulado «Una universidad que no se discute a sí misma», publicado en La Nacion, brinda una serie de datos de extrema importancia. En tal sentido, informa que la UBA declaró este año, en el Anuario Estadístico de la Secretaría de Educación, 349.286 estudiantes, mientras que ante la consultora QS informó 105.391. Esta diferencia, según se señala, obedecería al propósito de obtener un mayor presupuesto.

Por su parte, la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata está construyendo un moderno edificio destinado a cafetería para sus alumnos, mientras que, en determinado momento, estuvo en riesgo el pago de la factura de electricidad. Otras universidades administran fondos multimillonarios a través de fundaciones sobre cuya utilización no rinden cuentas.

Tales desaguisados, junto con tantos otros señalados en la nota, constituyen una clara muestra de la necesidad de auditar el destino de los presupuestos que reciben las universidades públicas.

Recientemente, los rectores se reunieron con el papa León XIV, a quien le entregaron un documento acerca de la situación universitaria actual. Con el mayor de los respetos, cabe preguntarse: ¿le habrán transmitido también lo informado por Román?

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Diputada Bregman

A través de distintos medios he tomado conocimiento de las lamentables declaraciones de la diputada Bregman, y realmente me ha llamado la atención lo expuesto por dicha legisladora. A mencionado laudatoriamente lo acaecido en Francia, donde bandas de terroristas perfectamente organizadas han llevado el caos no solo a la capital francesa sino también a otras ciudades del país.

No nos engañemos, la agresión de una pseudo cultura que nada tiene en común con la nuestra, y al decir esto me refiero a la la verdadera cultura occidental es patente y hasta el menos advertido analista lo puede comprobar, razón por la cual es inadmisible que una legisladora nacional pondere lo acecido disfrazándolo de reivindicaciones de pueblos sufrientes y, por elevación, incitando a que lo mismo hagan en nuestro país, cayendo lisa y llanamente en una verdadera y penalmente punible incitación a la violencia claramente contemplada en la normativa vigente en nuestra Patria, y que merecería la intervención de un fiscal.

Por eso, señora diputada, es mejor que se ciña a lo estrictamente correspondiente a su función de legisladora y no opine de lo que no corresponde y no comprende, recuerde que a veces el silencio es salud y sabiduría, y siga disfrutando de la generosa dieta que le pagamos.

Jorge Carlos Ales

jorge.ales20@gmail.com

Maltrato institucional

Ayer, miércoles 28 de octubre por la mañana, fui con una cliente a hacer una consulta a la Inspección General de Justicia (IGJ) en su sede de Paseo Colón, dado que el sistema de atención on line y por correo electrónico es sumamente inoperante. Me atendió una persona que no supo responderme y que mi consulta correspondía a otro área de la dependencia, a la que no me podía derivar porque “no atiende al público”. Situación kafkiana, ya que ni me contestaba ni me derivaba. Cuando le pedí su nombre para dejar constancia en mis notas, me dijo “Fabiola”, a secas. Le pedí que me diera su apellido, para saber y anotar quién me atendió, y la susodicha se negó a dármelo. Le hice notar que era su obligación y la asimetría que implica que ella me llamara por mi apellido y yo ni siquiera pudiera saber el suyo. Ante mi insistencia en cuanto a que estaba obligada a darme sus datos (e incluso los de su superior inmediato -Ley de la Ciudad de Buenos Aires N° 583), comenzó a gritarme demencialmente y, amén del escándalo, me hizo sacar con la policía. Luego me siguió atendiendo otro empleado, de nombre Mauro, quien también se negó a dar su apellido y no supo evacuar mi consulta. Por supuesto, me fui con una enorme frustración y pensando que, además de no respetar la Ley, algo sumamente raro pasa en la IGJ.

Francisco E. Cavallero

fcavallero@padillakenny.com.ar

Disculpas de Mbappe

La nota del habitualmente contundente E. Fernandez Moore sobre la disculpa de Mbappe por haber llamado dictador a Mao me resulto muy ambigua. ¿A quién critica? ¿A la FIFA, a EE.UU.? Entiendo que la cosa es muy clara: Mbappe prefirió mantener sus contratos a defender algo indudable. Mao fue un dictador totalitario, responsable via purgas y otras políticas de la muerte de millones de habitantes. Fue junto con Hitler y Stalin uno de los tres personajes más nefastos del siglo XX. Fernandez Moore casi que ve con simpatía a Mao y a Mbappe.

Rodolfo Santángelo

rsantangelo@macroview.com.ar

En la red Facebook

Encontraron el cuerpo de Nanci Godoy, la docente que buscaban en Corrientes

“Justicia por Nanci, docente rural, mujer, trabajadora, comprometida, madre y esposa que cumplía con muchos otros roles en contextos vulnerables. Su muerte no puede ser silenciada”

Myriam Muñoz

“Que descanse en la paz del Señor; pido a Dios que bendiga y fortalezca a su familia”

Angela Dolores Tumini

“Justicia para ella, su familia y los alumnitos. ¡Qué triste!”

María Gabriela Alvarez

“Qué triste noticia. Ojalá se investigue y paguen los responsables”

Anita Pla

“Esperemos que ante este hecho de horror, de esta vida que se perdió por asesinato, se haga justicia”

Ana Eguillor

“Pobrecita, una mártir. Deberían rendirle honores por lo que hacía para enseñar a los niños”

Zayda Seleme