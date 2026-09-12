Cartas de lectores: No nos abandonen, innecesario, dichos y realidad

No nos abandonen

Desgarrador reclamo: “No nos abandonen”. Este terrible pedido surge de los familiares y vecinos del joven asesinado en José C Paz, 23 años, de un disparo en la espalda para robarle la moto, mientras hacían una convocatoria y protesta en el municipio reclamando más seguridad, con los sospechosos prófugos. Este doloroso suceso lamentablemente es uno más producido en la tierra del gobernador Kicillof e intendentes afines. Este reclamo y este dolor lo acompañamos todos los bonaerenses, pero es inútil dirigirlo a los que permiten liberar las calles a los asesinos; debemos hacerlo a los responsables de que eso suceda, y que están ahora en el poder. Debe ser a nosotros, a todos los habitantes de la provincia de Buenos Aires. Por eso: “No los votemos más”.

Alberto Díaz

albertodiaz_ar@yahoo.com.ar

Innecesario

En la edición del 8 de septiembre aparece una desalentadora noticia sobre el descenso de la Argentina en las pruebas PISA. Quiero señalar la coincidencia de ese descenso con el auge de las ciencias de la educación. En mis casi treinta años de docencia universitaria he tenido a mi cargo un cuatrimestre por año, en el que debía dictar unos doce temas de teorías complejas y profundas. Las ciencias de la educación se reservaban dos años completos (cuatro cuatrimestres) para dictar temas que poco tenían que ver con los contenidos de la carrera y que demandaban largo tiempo de cursada a los estudiantes. Demandaban también fondos que no se destinaban a los temas específicos. Los profesionales de las ciencias de la educación parecen interesados en crear empleos para los cultores de esas ciencias, más que en promover los conocimientos de lectura, matemática y ciencias. Creo que esa es una de las causas del deterioro de la educación argentina. Cualquier reclamo con relación a esto suele ser rechazado con el argumento de que atenta contra la educación misma, cuando en realidad se opone a la creación profusa de “quiosquitos” docentes innecesarios, abiertamente ajenos a la transmisión de contenidos y contrarios a la adquisición de las habilidades básicas.

Mario Caimi

mcaimi3@yahoo.com

Dichos y realidad

De nada sirve que el gobierno de Chile declare una y otra vez que reconoce la soberanía argentina sobre Malvinas si, en los hechos, autoriza una línea marítima regular entre Punta Arenas y Puerto Argentino. Esa ruta no es turismo. Es un acto de abastecimiento y legitimación de la ocupación británica, que viola el espíritu del Abrazo de Maipú entre San Martín y O’Higgins, preludio de la independencia chilena y símbolo de la histórica solidaridad latinoamericana. La solidaridad no se declama, se ejerce. No se puede declarar amistad en Santiago y, al mismo tiempo, tenderle un puente logístico al ocupante británico en el Atlántico Sur. Chile debe elegir: o la retórica o los hechos. Que la declaración no sea un papel que termine en el cesto de basura. Lo mismo vale para las autoridades uruguayas. Duele recordarlo: fue el almirante Guillermo Brown, quien, al mando de naves argentinas, contribuyó decisivamente a la liberación de Montevideo para asegurar la libertad del Río de la Plata. Hoy, desde ese mismo lugar se permite que zarpen buques que abastecen a la ilegal ocupación de Malvinas. Brown liberó un puerto hermano para la libertad americana, no para que desde allí se sostenga una colonia británica en nuestro Atlántico Sur. San Martín no cruzó los Andes para que desde Punta Arenas se sostenga logísticamente dicha ocupación; lo hizo para que Chile obtenga su independencia.

Nuestro reclamo por Malvinas necesita coherencia regional, no declaraciones vacías que alimenten y faciliten la presencia británica en Malvinas.

Ricardo Albanese

realba2012@gmail.com

Morosidad

La educación financiera ha sido tema últimamente a raíz de la morosidad. El incumplimiento es responsabilidad de ambas partes, ya que ambos acuerdan condiciones. Si quien toma no tiene educación financiera, quien presta es consciente de los riesgos que asume, porque a eso se dedica. El BNA promociona una nueva línea de créditos para la compra de autos. Curioso que el BNA promocione una línea con alto riesgo de morosidad. La tasa del préstamo es el costo que el tomador acepta y se compromete. Costo escondido en la cultura financiera. Hoy el UVA + 19% de TNA resulta en casi el 50% anual de TEA más costos de implementación e impuestos. Es decir que el tomador debe asegurarse ingresos crecientes al 3,4% mensual durante el plazo. Si usted no es cliente del BNA su necesidad crecerá al 4% mensual. Y si puede tener certeza de que sus ingresos mensuales superarán esos números durante el plazo, tome el crédito.

Consejo: pida el costo financiero total (CFT), lo divide por 12 y ese es el número de la verdad que deberá superar con sus ingresos para no caer en mora. Los indicadores actuales de nuestra economía señalan que el BNA lanza una línea de préstamos que aumentará la morosidad. Es su responsabilidad.

Martín Vayo

mavayo@yahoo.com

Sopladoras de hojas

¿Soy la única persona que se despierta sobresaltada por el estruendo de estas máquinas insufribles, las sopladoras de hojas? Desde que el viejo, noble y silencioso rastrillo de plástico fue reemplazado por estas odiosas y eficientes máquinas, el ruido de sus motores espanta animales y ensordece personas. No soy otorrinonaringóloga ni naturalista, pero no tengo dudas de que esos decibeles altísimos y tremendamente molestos no le hacen bien a ningún ser vivo. Espanta a los animales y los pájaros desaparecen, además de perjudicar la audición de los seres humanos. Y cuando hablo del tema voy sumando sufrientes. De martes a viernes se escuchan de 8 a 17 casi ininterrumpidamente, tanto que estando en el jardín cuesta mantener una conversación. Entiendo que los jardineros ahorran tiempo, pero ¿podría algún ingeniero industrial inventarles un silenciador? La naturaleza entera agradecida.

Graciana Gottlieb

gracianaba@hotmail.com

En la Red Facebook

¿El uso de la IA explica los resultados de PISA? Los estudiantes que la usan a diario tuvieron peor desempeño

“Como todo instrumento, sirve para determinados fines. Y su alcance es ese punto crucial. No reconocerlo es falsear las virtudes de la IA”-Delia Donn

“La educación argentina no está a la altura”- Fernando José Casanova