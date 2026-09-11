Cartas de lectores: Padres cómplices, prueba a docentes, participación ciudadana

Padres cómplices

El resultado de las pruebas PISA han demostrado el gran deterioro de la educación no sólo en la Argentina sino en gran parte de Europa. Lo más llamativo es que los países asiáticos, fundamentalmente China y Japón, tienen resultados sorprendentes porque allí se mantiene la exigencia y el respeto a los profesores. Como docente de muchos años creo que los padres son los verdaderos enemigos de la escuela. Sólo hablan para quejarse de que somos exigentes, protegen a los hijos violentos, justifican las ausencias y falta de puntualidad porque hace frío, hace calor, porque se acostaron tarde. No concurren a las reuniones de padres. Nadie revisa las carpetas ni pregunta qué tareas tienen los hijos. Los cuadernos de comunicaciones no vuelven firmados, o sea que no llegó el mensaje. El día que los padres fijen horarios para el estudio, el deporte o las diversiones, y así colaboren con los maestros, se mejorará el rendimiento.

Elsa Scopazzo

elsaiscop@gmail.com

Prueba a docentes

Los resultados de la prueba PISA en Ciencia, Matemáticas y Lectura transparentan el desempeño del 87% del alumnado de quince años de edad..Tenemos la información de uno de los actores, los estudiantes. ¿Qué tal si decidimos contar con la información del otro actor, solicitando a los docentes del nivel secundario que, con los debidos recaudos, rindan exactamente la misma prueba? Al conocer ambos resultados estaremos a un paso de poder elaborar un diagnóstico y definir un programa de acción a mediano plazo.

Francisco F.von Wuthenau

fwuthenau@gmail.com

Compra de aviones

Señor expresidente Alberto Fernández: el Foro Argentino de Defensa se dirige a usted con motivo de sus declaraciones del pasado fin de semana, en las que calificó de “desfalco” la compra de los 24 aviones F-16 y afirmó, para tranquilidad de la potencia que ocupa ilegalmente nuestras Islas Malvinas, que “la Argentina está absolutamente desarmada”. Le pedimos algo muy simple. Ratifique o rectifique. Un desfalco es un delito. Si tiene pruebas, preséntelas ante la justicia federal mediante la denuncia correspondiente. Si no las tiene, retráctese públicamente con la misma difusión que tuvieron sus dichos. Todo lo demás es pura irresponsabilidad. Fue durante su gobierno que la Fuerza Aérea Argentina comenzó las evaluaciones técnicas que señalaron al F-16 de Dinamarca y Estados Unidos como la opción más conveniente, y fue su ministro de Defensa quien en 2022 declaró que la compra de un caza supersónico era una de las dos grandes prioridades nacionales, a la vez que confirmaba negociaciones con Washington y Copenhague por esos mismos aviones. La partida figuraba en su Presupuesto 2023 y en la transición su propia gestión reconoció la intención de comprar entre 12 y 18 aeronaves. El gobierno del presidente Milei cerró la operación que durante su administración se había iniciado, evaluado y presupuestado. Operación que usted mismo había frenado cuando en diciembre de 2022 declaró ante el Financial Times que para la Argentina había cosas más importantes que comprar aviones y armas, entre otras razones porque no hacían falta, contradiciendo a su propio ministro de Defensa y a la Fuerza Aérea. El desarme que hoy denuncia como espectador indignado lo tuvo a usted de protagonista.

Y queda lo más miserable. Eligió tranquilizar al Reino Unido, potencia que usurpa territorio argentino y militariza el Atlántico Sur, con tal de pegarle a un adversario político interno. Usar la indefensión de la Patria como munición para la interna, frente a una potencia extranjera, es una conducta que en nuestra tradición tiene un nombre viejo y feo, y usted lo conoce. Las diferencias domésticas se dirimen en casa. Con la soberanía no se juega. Nadie le pide que entienda de defensa nacional, materia que evidentemente le es ajena. Le pedimos apenas la prudencia de callar sobre lo que ignora, porque los papelones de un expresidente no los paga usted, los pagamos todos los argentinos.

Santiago Lucero Torres

Presidente Foro Argentino de Defensa Asociación civil

lucerotorressantiago@gmail.com

Protección judicial

Luego de leer el detallado informe sobre protección judicial a los directivos de AFA que publicara Joaquín Morales Solá, junto al relato de nombramientos de jueces no idóneos, vuelvo a proponer que mientras dure la gestión del ministro Mahiques su ministerio sea denominado como de “ Arbitrariedad Judicial y Obstrucción de la Justicia”.

Jorge Blaquier

jmblaquier@gmail.com

Mayor participación

Una vez más nos sorprende Oscar Oszlak con sus esclarecedoras reflexiones que, en esta oportunidad, se refieren a la importancia y al deber de la participación ciudadana para sostener la democracia que tanto costó conseguir. Ya Jorge Luis Borges había señalado en uno de sus escritos que, “el argentino es un individuo, no un ciudadano”. Efectivamente, como dice Oszlak, los argentinos debemos aprender a ser ciudadanos, participar activamente y estar atentos a los vaivenes de la política, para defender la democracia que tanto costó conseguir. Nunca más que ahora sigue vigente la frase de J. F. Kennedy cuando dijo, “no preguntes qué puede hacer tu país por ti; pregunta que puedes hacer tu por tu país”

Silvio Kremenchuzky

skremenchuzky@gmail.com

En la Red Facebook

Balacera frente a un colegio en El Palomar: intentaron asaltar a los padres y un hombre terminó herido de tres disparos

“Que vergüenza y que lamentable. La provincia está prendida fuego y sus habitantes a la buena de Dios. Ya no hay lugar seguro” -Cristina Claudia Lemos

“Gestión Kicillof” -Miguel Angel Antoniazzi

“Leyes mediocres y jueces garantistas puestos a dedo es el resultado de 80 años de mayoría legislativa peronista en ambas cámaras. ¡Las urnas en las cárceles no mienten!” -Andrés Giménez

“Propongo que en algunas partes del conurbano declaren zona de guerra y que vaya el Ejército a combatir a los delincuentes” - Tito Rossi