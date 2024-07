Cartas de lectores: Obras, silencio, omisiones

Escuchar

Julián Domínguez declaró en redes: “El discurso del Gobierno en la Rural elude el gran problema que no puede resolver para el sector y que se vincula al rol indelegable del Estado y a la obra pública. Caminos rurales, mejoras en las rutas nacionales, limpieza de canales, dragado, conectividad, escuelas rurales” [sic]. Con el mayor de los respetos, antes de formular su crítica, ¿no debería el exfuncionario haber informado qué obras de las señaladas se concretaron durante su gestión como ministro de Agricultura de los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, teniendo en cuenta que las quejas de los productores rurales por tales falencias viene de muchos años atrás?

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Llama poderosamente la atención el silencio del kirchnerismo frente a las irregularidades de los comicios en Venezuela. Ellos apoyan a Maduro y hablan de Venezuela como “una democracia” y preferían a Rusia y a China que a EE.UU. o la Unión Europea. Quizás el ideal de ellos era un gobierno autoritario, pero Cristina sabía que las Fuerzas Armadas argentinas, a las que tanto denostó, no la iban a acompañar. Y sin ejército (como tiene Maduro) no hay autoritarismo. ¡Qué peligro!

Mi corazón con Venezuela. La libertad es un bien esencial.

Clara Rut Halac

claryhalac@hotmail.com

Llama la atención que el Papa, tan proclive a explayarse sobre los temas más diversos, no haya dicho ni palabra ante la ofensiva y blasfema representación efectuada por dirigentes de los llamados LGTB en los Juegos Olímpicos de París, presenciada por millones de personas en todo el mundo, ni tampoco ante la grave situación creada con motivo del fraude efectuado por el dictador Maduro, que pone a Venezuela al borde de una guerra civil. Son omisiones aparentemente inexplicables.

Roque Sanguinetti

roquesang@yahoo.com.ar

Nuestro país tiene una inmensa riqueza prácticamente inexplorada, que supera toda su extensión en más del doble de su territorio, que es su plataforma continental, el Mar Argentino. En dicha extensión marítima se concentran valiosos recursos naturales, como la pesca, la acuicultura, el petróleo, el gas, minerales de todo tipo, energía eólica, el transporte marítimo y el turismo, entre tantos otros, los que, debidamente explotados y exportados, podrían multiplicar enormemente la riqueza económica de nuestra Nación, permitiendo su pleno desarrollo a corto, mediano y largo plazo. Esto generaría el ingreso de una enorme cantidad de divisas, lo que complementaría la riqueza obtenida a través del desarrollo de nuestro campo, y nos permitiría erradicar definitivamente la pobreza y la miseria estructural de nuestro país, crear el pleno empleo para el conjunto de la sociedad argentina, volver a acrecentar nuestra calidad de vida y el ascenso social de la totalidad de nuestra población. Por otra parte, solamente con tener en cuenta el gas y la energía que nuestro mar nos podría proveer, solucionaríamos definitivamente la falta de esos recursos para afrontar los cambios climáticos, para la totalidad de nuestra población, dejándonos, incluso, un gran margen para su exportación.

En fin, solo hace falta que la clase gobernante tome clara conciencia de esto, ya que tanto el Estado como el capital privado, interno y externo, pueden asociarse para desarrollar plenamente la totalidad de la riqueza que nuestro mar contiene, y así lograr el pleno crecimiento económico de nuestra Nación en no mucho tiempo, dejando de lado entonces el terrible ajuste económico que nuestra sociedad está padeciendo.

Daniel Saco

DNI 16.559.976

Un grupo de legisladores fue a visitar al penal de Ezeiza a Alfredo Astiz, Ricardo Cavallo y Raúl Guglielminetti, presos desde hace más de 20 años acusados por delitos llamados de lesa humanidad, por hechos ocurridos en la guerra de los 70. Esta visita provocó la repulsa de Cristian Ritondo (Pro), Rodrigo de Loredo (UCR) y Miguel Pichetto (Hacemos), que fungen como fiscales de la democracia, y piden sanciones para quienes, a su criterio, infringieron límites infranqueables para quienes militan como tales. Esta categoría de presos no merecen ni siquiera ser visitados, son muertos civiles. A ellos no les alcanzan ninguno de los derechos y garantías que la Constitución asegura a todos los habitantes de la Argentina. Este nuevo gobierno tiene la obligación de impulsar el cierre de esta tragedia.

Alberto Solanet

asolanet@estudiosolanet.com.ar

Los vecinos frentistas de la calle Ramallo nos hemos reunido a raíz de las noticias sobre un nuevo proyecto de paso bajo nivel en Ramallo y la vía, y nos oponemos a este cambio drástico estructural que terminará por cambiar la calle en la que vivimos. Nuñez ha ido cambiando su fisonomía, desde quitar el histórico empedrado, hoy protegido por ley, hasta la modificación del Código de Edificación, tirando abajo casas históricas para daban al lugar un aire característico. Hoy el barrio tiene una mezcla de casas y edificios de 4 pisos, algo que debería haberse planificado de otra forma para que no parezca un tetris. Nuestro objetivo es conservar la zona como residencial, con la calma y la frescura que tuvo siempre, priorizando al peatón y los espacios verdes, recuperados por los vecinos, como en la calle Correa, donde también se planifica otro paso bajo nivel y cuyos vecinos, por supuesto, también se oponen y se unen al reclamo. No estamos en contra de los avances, queremos mejoras para todos y que todos los aspectos se contemplen, pero fundamentalmente, la tranquilidad, la seguridad, poniendo énfasis en la contaminación sonora, estructural y ambiental que estos grandes cambios nos generan. Este túnel bajo nivel nos divide, nos aísla, no queremos más grietas. Estamos unidos. No a los pasos bajo nivel de Ramallo y Correa. Aprendamos a conservar nuestra ciudad.

Eugenia Pérez Costas

DNI 21.671.576

Tensión en Venezuela luego de que Maduro se declarara ganador

“Fuera, Maduro dictador”- Gloria Oyola de Flores

“Simple, si ganó limpiamente no tendría problemas en mostrar (las evidencias), entonces todo lleva a pensar que manipularon los resultados, como siempre”- Mirta Grasso

“Eso es dictadura, sanciones ya a Venezuela”- Alejo Espinoza

