Cartas de lectores: Occidente, la suba de la carne, seguro laboral

Occidente

El discurso del secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, ante la conferencia de seguridad de Munich, es una pieza de oratoria que quedará entre las más importantes de la historia. Con una altura y una profundidad que no son comunes en estas épocas, Rubio apeló a la historia común de América y Europa, como un disparador para reaccionar ante el letargo, el pesimismo y el abandono de Occidente. Puso en valor lo que nos une, y lo que significa la civilización occidental, y por qué vale la pena luchar y comprometerse para preservarla. En un mundo que se ha acostumbrado a las provocaciones, a los discursos huecos, a la soberbia, las palabras de Rubio suenan como un bálsamo de esperanza. Es hora de que Occidente reaccione y parece ser que este proceso está en camino.

Ricardo Ribatto Crespo

La suba de la carne

La conjunción de un mercado internacional en franca suba traccionada por la demanda, un reducido abastecimiento local de hacienda consecuencia del achicamiento del rodeo en todos estos últimos años son una “tormenta perfecta” para nuestro mercado interno. Y esto cuando todavía estamos terminando un proceso de liquidación de vientres evidenciado por la gran faena de vaquillonas. La solución inteligente es importar carne (los cortes de mayor consumo, asado, vacío, etc.) para bajar el precio al consumo interno mientras que esto permitiría entrar con fuerza un proceso de retención de vientres y así poder agrandar nuestro negocio ganadero sin que esto impacte el bolsillo de la gente. Es preciso que nuestra ganadería crezca para poder acompañar esta tendencia mundial y no rascarnos la cabeza viendo como aparecen las oportunidades de venta y no poder atenderlas por falta de producción.

Arturo Vierheller (h.)

Seguro laboral

En el debate sobre la reforma laboral realizado en el Congreso se ha planteado la objeción, no desdeñable, de que si un empleado sufre alguna dolencia no atribuible a su trabajo, la empresa no le pagará la totalidad del salario por algunos meses y luego dejará de pagarle por completo. Me pregunto si no sería razonable establecer alguna cláusula que plantee, a decisión del empleado, si desea contratar un seguro contra enfermedad, el cual podría ser tomado por él personalmente (si lo desea y a su riesgo) o eventualmente por la empresa por el total de su personal, lo cual quizá sería menos costoso porque en los números grandes los costos se reducen. En el caso de que sea la empresa la que contrate el seguro, se le debería descontar el costo proporcional a cada empleado que elija tomar ese servicio. Pero, de esa forma, el riesgo de enfermedad se mutualizaría y, por lo tanto, se podría afrontar en condiciones menos críticas que como lo está planteando el proyecto aprobado en el Senado. Me parece que se debería considerar una solución de acuerdo con estos lineamientos.

Alejandro N. Sala

Veredas y proyectiles

Visto y considerado que el arma preferida por los inadaptados que sistemáticamente atacan con proyectiles al Congreso son cascotes que obtienen destruyendo a martillazos las veredas de las baldosas tradicionales, no se entiende porqué las autoridades competentes insisten en reconstruir luego las veredas con otras baldosas, que serán nuevamente destruidas en la próxima manifestación, cuando parece mucho más lógico y funcional que las nuevas veredas en el entorno del Parlamento sean reconstruidas con asfalto o cemento, que no se puedan transformar en cascotes arrojables como munición. Recomiendo a los encargados del tema analizar esta alternativa.

Giampiero Bobbio

Bad Bunny

Resulta llamativo que personajes como Bad Bunny o L-Gante sean de golpe estrellas del mundo del espectáculo y llenen estadios con su ¿música? No se sabe dónde han quedado el buen gusto y el criterio para ensalzar a esta gente y considerarlos artistas. Esto demuestra la decadencia de las sociedades y que el sentido común sigue siendo el menos común de los sentidos.

María Silvia Chiloteguy

Feriados

¿Cuánto le cuesta al país cada día no laborable que se agrega a un calendario ya saturado? Sería oportuno que el presidente Milei revise con criterio económico y sentido común el régimen de feriados heredado del kirchnerismo. No se trata de desconocer fechas históricas relevantes, sino de distinguir entre memoria y demagogia.

Juan T. Medi Cogo

Agua en Pilar

Hace ya cerca de 40 años que me mudé al municipio de Pilar. Cuando recién construimos nuestra casa no teníamos servicio de agua corriente ni de cloaca. Para el agua hicimos una profunda perforación y, con una bomba, extraíamos la necesaria. Pasados unos años, pusieron estos servicios, prestados por una empresa privada. No era barata, pero teníamos agua. Posteriormente la prestación del servicio pasó a Aysa asociada a la Municipalidad. Ya hace un largo tiempo que el agua llega con muy poca presión y no sube al tanque, con lo cual no tengo este servicio, pese a que me lo cobran religiosamente. Pese a los reclamos, seguimos sin contar con tan elemental servicio. En su publicidad, la Municipalidad afirma que está cerca del vecino. Prefiero que esté lejos y que lo reemplace, en estos menesteres, una empresa privada responsable.

Gustavo Pittaluga

Palos borrachos

Quisiera hacer un alto en el camino e invitar a todos a detenerse y contemplar la belleza de nuestra ciudad de Buenos Aires engalanada con sus palos borrachos en flor. Por todos lados se yerguen como gigantes ramos de flores que la naturaleza nos regala para darnos alegría, esperanza y ánimo para seguir adelante. Sus tonos rosados derrochan optimismo y calidez. ¡Disfrutémoslos!

María Teresa Reynal

