Cartas de lectores: Ángel, Del espacio a la Tierra, Cuatro propuestas

Ángel

Otra vez una desgarradora muerte de un chiquito de cuatro años, Ángel, maltratado por su madre. Parecido al crimen de Lucio Dupuy. En ambos casos, los chicos fueron dejados al cuidado de sus madres por el juez, porque consideraba que era lo mejor para ellos. Ya se ve que no siempre es así. Hay muchos casos de padres ejemplares que, por decisión judicial, no pueden ver a sus hijos que están al cuidado de la madre. Estas mujeres quieren vengarse de sus maridos y utilizan a los hijos para ello. Y los jueces no se dan cuenta que muchas veces, los chicos están mejor con su padre que con su madre. Habría que rever los criterios que tiene la Justicia cuando toma estas decisiones.

María Silvia Marzinelli

msmarzinelli@gmail.com

Del espacio a la Tierra

Por curiosidad he consultado en internet el costo, hasta ahora, de la misión Artemis II, que está dando una vuelta a la Luna: 93.000 millones de dólares. Calculé, entonces, el valor de cada segundo de este viaje, tomando en cuenta su duración de 10 días. Me sorprendió la cifra: unos 107.000 dólares por segundo; lo que se dice, en un abrir y cerrar de ojos. También por curiosidad, me informé en Unicef que unos 17.000 niños menores de cinco años mueren cada día por causas que se pueden evitar con medidas tan sencillas como tener vacunas, agua potable o una nutrición adecuada. En este punto, dejé de hacer cálculos y sólo reflexioné: ¿para qué volver a la Luna, si ya vivimos en ella?

Jorge R. Vilaboa Novoa

jvilaboanovoa@gmail.com

Cuatro propuestas

Argentina necesita audacia para romper su estancamiento. Habiendo comenzado arreglando la macro, viene el turno de crecer. Sugiero lo siguiente 1- Debemos integrar al circuito activo los 300.000 millones de dólares del colchón. Crear confianza, protección absoluta y un premio a los dueños por realizarlo. Fideicomisos ciegos o seguros internacionales que garanticen propiedad absoluta. 2- Agricultura pasando de sembrar de 38 millones de has a 60 millones sin retenciones. Para compensar este bache fiscal los agricultores harán reforzados anticipos de ganancias que quedarán en dólares (ahorro) hasta su disposición. 3- Equilibrio demográfico, urgente descongestionar las grandes urbes. Propongo incentivar el traslado a ciudades entre 7000 y 100.000 habitantes, construcción de viviendas a 30 años (financiadas por la afluencia de los dólares del colchón) y creación de parques industriales que den valor agregado a la producción de la zona. 4- Capacitación: implementar programas de capacitaciones cortas de oficios. Maestros, jubilados con expertises diferentes, aprovechando aulas en horarios libres, parroquias etc. En apretada síntesis, poniéndolas a funcionar, nuestro país despegará finalmente. No perdamos el optimismo. Se puede.

Ricardo Olaviaga

rolaviaga157@gmail.com

Insultos y agresiones

¿A nadie se le ocurre pensar que los dislates orales de quienes conducen la actual gestión tienen alguna responsabilidad sobre los hechos trágicos que ocurren en la sociedad en los últimos días? ¿No es razonable pensar que aquellos que conducen el país deberían ser ejemplos de cordura y educación como para que la ciudadanía quisiera imitarlos? Estamos siendo testigos de insultos y agresiones permanentes por parte de quienes tienen la responsabilidad de aportar serenidad y buenas costumbres... ¿Es tan difícil demostrar educación a pesar de la dimensión de las responsabilidades que estén asumiendo, o no están preparados para gobernar? Sobre todo la juventud, tan necesaria para garantizar un futuro venturoso, está viendo ejemplos que no deberían existir y provocan una sensación amarga del “todo vale” que los lleva a ejecutar acciones de violencia desmedidas e incomprensibles para una convivencia razonable. Es imprescindible que se evalúe el impacto de estas tristes demostraciones sobre la sociedad porque el resultado de las mismas está siendo absolutamente negativo sobre la mente de una comunidad que está soportando estoicamente todo tipo de presiones y nos lleva a un estado de inseguridad de dimensiones desconocidas.

Julio Lozano

DNI 7.754.906

Período presidencial

Cuanta razón tuvo Juan Bautista Alberdi al proponer períodos presidenciales de 6 años, sin reelección inmediata sino salvando el año siguiente al de en ejercicio! Así se gobernaba hasta el último día del mandato y no entraban en campaña dos años antes de que venciera el suyo. La puesta en escena de la posible reelección llena las hojas de los diarios y noticieros... Con este sistema actual, se gobierna para ser reelegido en este lapso, es la sensación que se va imponiendo.

Juan Lasheras Shine

DNI 4.528.290

VTV

Fui a hacer la VTV de mi automóvil. Me observaron la chapa patente porque tenía una letra borrada por defecto de fabricación de la misma. Tuve que solicitar un duplicado de la chapa en el Registro de la propiedad Automotor. El trámite debía ser gratuito porque la chapa salió mal de origen. Si lo hacía de esa forma tardan tres años en entregarla, ya que la deben mandar a peritar y los peritos recién empezaron a trabajar en marzo pasado. Pagué el trámite. Con suerte me entregan las chapas patentes en seis meses. Mientras tanto circulo con dos papeles pegados en los parabrisas. Debo ir al Registro cada dos meses para actualizar la vigencia de los papeles. Burocracia administrativa Nacional.

Graciela Mecabell

DNI 5.971.287

En la Red

“Detuvieron a la mamá de Ángel y a su pareja por presunto homicidio agravado”

“Ahora pueden hacer muchas cosas pero a ese inocente niño no lo van a revivir. ¿Cuándo la Justicia va a ser justa?”

Susana Martínez

“Perpetua para estos dos asesinos”

Laura Gobetto

“También que caigan el juez y la psicóloga que entregaron al niño a los asesinos”

Olga Carrizo