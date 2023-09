escuchar

Ola

La ola ya es inminente. El cambio, el verdadero cambio, ya está sucediendo, y es bueno. Milei logró que su discurso lema de eliminar la casta entre en las venas de cada argentino, y se nota en las elecciones: cayó San Isidro, con los Posse, que iban por la tercera generación en ese distrito, Cayeron Chaco, Santa Fe, Neuquén, San Juan, San Luis. ¿Seguirá Formosa? La tierra de Gildo debe estar procesando todo este cambio y seguro que tampoco le queda mucho.

La gente dijo basta en las urnas, y ya nada, nada lo puede parar. Ahora queda asegurarnos y presionar para que esa transformación sea planificada, dentro de un marco de leyes y un plan serio a corto, mediano y largo plazo para poder cambiar el rumbo del país.

No nos quedemos solo en el voto.

Leónidas Facio

leonidasfacio@gmail.com

Dádiva

El reciente bono dado a los trabajadores y jubilados que pretende compensar el desaguisado provocado por la incapacidad y corrupción de este gobierno es otro de los disparates que se repiten, que no tienen responsables y nunca afectan los beneficios de los integrantes de los tres poderes. Es una simple dádiva más propia monarcas de la Edad Media que de un candidato a presidir un país democrático. Soportamos una inflación del 120%, casi la mitad de la población está en la pobreza y muchos en la indigencia, no hay ni un dólar ni para insumos básicos ni médicos, el país está quebrado y dos meses antes de las elecciones revolean millones de billetes sin valor a la gente que los insulta para mejorar la posición del candidato (ahora K), que prometía borrar a los ñoquis de La Cámpora. Mil cosas podría hacer ese candidato –si fuera sincero y democrático– antes de irse, como, por ejemplo, cumplir con miles de sentencias firmes de la Justicia Federal y que su subordinada y protegida, la señora Raverta, se encarga de neutralizar, demorando los pagos aunque sufra embargos y cargue los honorarios con dineros públicos. Ello no sería posible, claro está, si no contara con la inocultable colaboración del más joven de los fueros de la Justicia Federal, que, con su morosidad y a veces ineficiencia y temor al poder, resulta funcional al único propósito de que los jubilados mueran durante un proceso que logran demorar quince años o más, sin ruborizarse ni sufrir castigo alguno.

Esta pareja de funcionarios, entre muchos otros, y con un ejército de empleados y letrados con altos sueldos, algún día tendrán que responder por su macabro y disparatado plan y por esta dádiva con plata, no de ellos sino de la gente, y otras muchas tropelías.

Alfredo Abarca

abarcaalfredo29@hotmail.com

Replanteo

El replanteo que ahora hace de sus radicalizadas propuestas pre-PASO el candidato a presidente de La Libertad Avanza demuestra a las claras que se maneja por impulsos emocionales y poco racionales. El cambio producto del consejo de sus equipos técnicos debió darse antes de las elecciones para parecerse más a una convicción que a una especulación.

Carlos Alberto Castriota

ccastriota2004@yahoo.com.ar

Cambio climático

Los modos del candidato Milei y algunas de sus definiciones saturan los medios de comunicación, en especial lo relativo a su ambigua apelación dolarizadora o las descalificaciones escatológicas hacia sus adversarios y líderes globales, como el papa Francisco. Entre todo el ruido no han merecido suficiente atención las absurdas afirmaciones que hizo en su entrevista con Carlson sobre el calentamiento global y el riesgo del cambio climático, temas prioritarios en la agenda global y sobre los que nuestro país ha sentado posición y asumido compromisos, y que él rebaja a una conspiración comunista.

¿Es esa su posición meditada sobre el tema? Quienes lo acompañan como candidatos en sus listas, elaboran sus propuestas de gobierno y, sobre todo, los que lo votarán en octubre ¿comparten sus opiniones?

Rubén Caligari

DNI 7.840.670

Ignominia

¿Nadie ve la ignominia que ocurre en la avenida Pedro de Mendoza entre Aristóbulo del Valle y Aráoz de Lamadrid, CABA? ¿Como pretenden que el vecino ayude con su denuncia a configurar el mapa del delito si lo que está expuesto a simple vista no es corregido? Autoridades del GCBA, Acumar, jueces, fiscales, diputados, entes de control, políticos oficialistas u opositores, defensores del espacio público, organizaciones anticorrupción, urbanistas, inspectores en general, etc., ¿son todos cómplices? La paralización del desarrollo social, comercial y la inseguridad creciente en esta oprobiosa zona son una afrenta al vecino, una atrocidad, una situación de abandono que no se condice en absoluto con el preciado valor histórico y turístico de este muy valioso sector de la ciudad. Respetar la libre circulación en este tramo de la avenida Pedro de Mendoza, quitando a sus usurpadores, configuraría un gran polo de desarrollo laboral y humano, posibilitaría la gran conexión turística entre San Telmo, Puerto Madero, Caminito.

Es muy deshonroso desatender este preciado rincón porteño.

Alfredo Alberti

Presidente de la Asociación de Vecinos La Boca (AVLB)

DNI 4.532.983

Ñoquis del 29

Disiento respetuosamente con lo manifestado por el lector Eduardo Padilla Quirno en su carta del domingo pasado y, sin entrar en una disquisición absolutamente trivial, preferiría dejar el término “ñoqui” (y no chupóptero) para los parásitos que pululan en el Gobierno sin hacer nada, ya que dicho eufemismo proviene de la sabiduría popular que los bautizó, haciendo una analogía con la célebre pasta que, en teoría, solo se cocina los 29 de cada mes, y de ahí que los “trabajadores ñoquis” aparecen solo para cobrar en esa fecha y después desaparecen. Ahora, esta profunda y trascendente meditación nos podría llevar hacia otro análisis no menos importante: de acuerdo con los gobiernos que hemos ido eligiendo desde la restauración de la democracia, ¿será verdad que existe la sabiduría popular?

Gustavo Garavilla

DNI 11.450.373

En la Red Facebook

Chaco. Zdero venció a Capitanich y puso fin a 16 años de hegemonía peronista

“Felicitaciones, chaqueños”- Trini Gervasoni

“Tienen que demostrar que están a la altura de lo que el pueblo necesita. No decepcionen a los que los votaron. De decepciones estamos hartos”- Alicia Cecilia Bertolino

“Cuando los de abajo se mueven, los de arriba se caen. ¡El pueblo se movió!”- Normi López Arguello

