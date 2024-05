Cartas de lectores: Mal chiste, promesa frustrada, Justicia

Escuchar

Mal chiste

Si no fuera tan trágico resultaría hasta gracioso que la oposición se queje del presente económico, la pobreza y demás infortunios cuando son ellos mismos los que atan las manos del Presidente, entorpeciendo cada iniciativa y no aprobándole ni una ley al día de hoy. Parece un mal chiste.

Susana S. Fiore

DNI 11.384.653

Promesa frustrada

El apoyo de Milei a la candidatura de Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia contradice sus promesas electorales y echa por tierra nuestra esperanza de un cambio en la Argentina.

Carmen Sosa Caballero

DNI 19.083.012

Justicia

Nuestra Constitución tiene, entre sus objetivos fundamentales, afianzar la justicia para garantizar nuestro derecho a disfrutar de los beneficios de la libertad. Como muchos ciudadanos, espero que, cuando los senadores decidan quién será el nuevo juez que integrará la Corte Suprema, tengan presentes los principios constitucionales y comprendan que, en este momento crítico, tienen la oportunidad de poner fin a una de las prácticas políticas que más han perjudicado el presente y el futuro de nuestro país.

El oficialismo tiene una oportunidad excepcional para romper con la nefasta tradición instaurada por presidentes anteriores, quienes llenaron las vacantes de la Corte con jueces subordinados a sus intereses personales. Intereses que rara vez coincidieron con los de los habitantes de nuestra tan castigada Argentina.

Una alegoría clásica muestra a la Justicia con una venda en los ojos y una balanza. Si los senadores votan por Ariel Lijo, no caben dudas de que la justicia será ciega a los problemas de la sociedad en su conjunto y la balanza estará cargada con los intereses de aquellos que se benefician a costa del bien común.

Es crucial que los senadores aprovechen esta oportunidad para elegir un juez que realmente represente los valores y principios establecidos en nuestra Constitución, asegurando así una justicia independiente y equitativa para todos los argentinos.

Juan T. Medi Cogo

DNI 44.940.031

Sospechoso

No hay día en que no se reciba algún comentario, ya sea institucional como particular, en contra de la candidatura de Ariel Lijo como juez de la Corte. Lo curioso es que el candidato no se da por aludido y no tiene la hombría de bien de rechazar tal candidatura. Más sospechoso todavía.

María Silvia Marzinelli

msmarzinelli@gmail.com

Cambios a medias

Muchos ciudadanos pensábamos que el presidente Milei venía a llevar a cabo cambios profundos y lo apoyamos por eso. La nominación del juez Lijo a la Corte Suprema demuestra que vino a cambiar algo, no todo.

Patricio Carli

DNI 16.600.038

Ahorros en dólares

Causa gracia leer las declaraciones de Pablo Echarri diciendo que con su mujer, Nancy Dupláa (ambos ultrakirchneristas), tienen que vender dólares para llegar a fin de mes. Qué raro que siendo defensores a ultranza del modelo nacional y popular que llevaron adelante Néstor y Cristina Kirchner primero y Alberto Fernández después tengan como reserva dólares norteamericanos. Eso no condice con lo que siempre defendieron, y que ahora que se quedaron sin los fondos discrecionales que recibían por hacer “arte popular” tengan que usar esas reservas mirando las caras de los presidentes estadounidenses. Seguramente han aprendido de CFK y sus secuaces, que se vendían como populares y al servicio del pueblo, pero todo lo que se quedaron fruto de la corrupción lo guardaron en dólares.

Horacio Mieres

DNI 8.608.530

Apuestas en el rugby

El anuncio del inicio de apuestas deportivas a través de la empresa Byplay, para el rugby de Buenos Aires, no deja de establecer un hito a partir del cual un deporte amateur por excelencia, preservado en el tiempo por los clubes de la URBA desde hace más de 130 años, se permite que los resultados obtenidos y la secuencias del juego sean motivo de beneficios económicos para quienes apuesten y acierten. Históricamente el rugby se ha diferenciado claramente de otros deportes en que su práctica es un medio y no un fin en sí mismo. Al decir un medio, digo, todo un sistema donde el esfuerzo de todos los que lo practican, lo enseñan o lo dirigen tienen como objetivo formar buenas personas para el desarrollo de su vida en general, y sobran ejemplos públicos de ello. Introducir el sistema de apuestas conforme a los resultados generará, sin lugar a dudas, la posibilidad de que los aficionados o no a este deporte puedan especular con el rendimiento o no de los equipos, en busca justamente de un beneficio económico personal, y eso es ya no solo contrario al espíritu del rugby, sino también de los estatutos vigentes en las entidades rectoras del rugby a nivel clubes. Urge que la UAR y la URBA se manifiesten en contra de la utilización del rugby como elemento generador de apuestas deportivas, ya que justamente son las Uniones las que organizan, dirigen y controlan toda la actividad vinculada a su práctica. Ser indiferentes ante esta novedad solo permitirá que los valores centenariamente sustentados se diluyan en un mundo de profesionalismo en el que las chances deportivas y los resultados a alcanzar ya no dependan solamente del querer jugar con otros, sino de entender que se juega contra otros, dentro y fuera de la cancha.

Juan C. Luongo

DNI 8.406.865

Receta electrónica

Soy médico y a partir de julio nos vemos obligados a recetar solo por internet. Sería lo más lógico que, debido a que no siempre hay buena conexión en consultorios y casas particulares, pudiera seguir usándose la receta en papel, en lugar de prohibir la posibilidad de que convivan las dos variantes. El solo uso de la receta virtual hará perder más tiempo en la consulta y muchas veces el paciente se irá sin ella. Sería bueno que lo piensen.

Miguel Roca

DNI 10.965.510

En la Red Facebook

Un policía mató a un hombre que lo amenazó con un cuchillo en un bar de Callao y Rivadavia

“Excelente accionar de la fuerza de seguridad, que lo ampare la Justicia esperemos”- David Varela

“Como debe ser. Ante ese tipo de amenazas, ese es el verdadero actuar de un oficial”- Christian Morales

“Hay que restablecer las prioridades y el orden”- Federico Tvihaug

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION