Cartas de lectores: Organización, coherencia, hacer un país mejor

Organización

No pudieron organizar un velatorio, no pudieron organizar un festejo tras la obtención de la Copa del Mundo, pero se sienten capaces de organizar el país. El año próximo habría que votar a Scaloni...

Diego O. Mortola

DNI 14.929.581

Coherencia

¡Bien por la selección! Tanto esfuerzo, constancia, perseverancia y humildad dio frutos. Más allá de la copa, el trabajo en equipo y el espíritu de superación merecen mi admiración, señor Presidente: ¿feriado nacional? Mucha gente en este país el 20 no puede llevar comida a su casa. Turnos médicos reprogramados, exámenes que no se pueden rendir, trámites postergados. ¿Sabe usted que el país está en llamas, que muchos ya no pueden más? Lo digo yo que tengo casa, techo y comida, derechos que hoy se están transformando en “privilegios”. ¿Agasajar al equipo? ¡Obvio! ¿Parar el país?... Señor Presidente, yo voy a pedir con todas mis fuerzas, en silencio, puertas adentro, que la coherencia ilumine sus decisiones.

Bettina Schettini

DNI 22.381.185

Hacer un país mejor

El Mundial de Qatar que, felizmente, acaba de ganar la selección de fútbol (con toda intención digo “la selección” en lugar de “Argentina”) funciona como una válvula de escape de la presión que desde hace años venimos acumulando como sociedad. Esa presión es producto de infinidad de problemas sociales, económicos, culturales, etcétera. Problemas que todos conocemos y padecemos, por lo que no es necesario detallarlos ahora. Nunca como ahora una gran parte de los jóvenes argentinos tiene como principal proyecto irse del país; emigrar. No vislumbran oportunidades que los motiven a planificar sus vidas aquí. Los argentinos, que en gran medida somos descendientes de inmigrantes, vemos con impotencia cómo las nuevas generaciones sueñan con emprender el proceso inverso.

Pertenezco a la generación que vio a la selección ganar tres campeonatos mundiales, a la de los pibes de Malvinas que, doy fe, sí fueron olvidados. Mi generación ya ha vivido la euforia del triunfo nacional. Ese triunfo es tan efímero como la euforia. Hemos visto una plaza que pedía guerra, festejando el “si quieren venir que vengan” y la misma plaza en llamas, dos meses después. Vimos balcones llenos aplaudiendo a médicos y enfermeras las noches de la pandemia, y luego cómo en algunos edificios los echaban por temor. Quizás la gente que salió a festejar lo haya hecho para vivir algo de alegría ante tanta angustia. ¡Eso es necesario y está bien! Pero ¿cómo se explicará que se masifique la exageración de los festejos? ¿Será esta grandilocuencia proporcional a la profundidad de la angustia, a la hondura de las frustraciones? ¿Debemos resignarnos a una esperanza cada cuatro años, y con suerte y trabajo ajeno poder descargar la presión que cotidianamente acumulamos? ¿Seremos los patriotas de efímeras esperanzas, esas que duran 120 minutos y 5 penales?

¿Y si gozamos del fútbol mientras intentamos la construcción colectiva de un país vivible y convocante para las nuevas generaciones? ¿Y si hacemos posible el sueño de nuestros abuelos?

Oscar Cesáreo

DNI 14.895.123

Trabajar más

El triunfo de la Selección argentina y la obtención de la tercera Copa del Mundo es un motivo de celebración, no sólo por el éxito deportivo sino también por cómo se logró: talento, trabajo en equipo, fortaleza y una capacidad admirable de superar las adversidades. Estas cualidades son las que, entre otras, necesita todo emprendedor para tener éxito y progresar, y así convertirse en una pyme que de más y mejor empleo. Un feriado improvisado como el de ayer solo trae dolores de cabeza y le cuesta mucho a los emprendedores y pymes. Diciembre es un mes crítico, con el pago de aguinaldos y nuevos bonos, y un feriado así no soluciona ninguno de los problemas que tenemos como país, y dentro de nuestras empresas más bien los agrava. Los emprendedores y emprendedoras trabajamos todos los días para generar valor, riqueza y oportunidades de empleo de calidad en cada rincón de la Argentina. En nuestros talleres, fábricas, oficinas y locales se juega todos los días el futuro de la Argentina. Producir más y trabajar más, y no menos, es la única manera de salir adelante. Y así lo demostró nuestra selección, que en cada momento difícil que se presentó no pidió un descanso. Por el contrario, buscó más juego y puso el corazón para buscar la gloria.

Matías Tucci

Socio Fundador de ASEA (Asociación de Emprendedores de Argentina)

Argentina y Japón

No es un secreto el motivo por el cual Japón es un país con una economía desarrollada y la Argentina, con una economía deplorable. Japón no tiene materias primas. A la Argentina le sobran. Japón exporta prácticamente solo mano de obra. La Argentina exporta poca mano de obra por las perversas leyes laborales. Cuando los trabajadores japoneses están disconformes trabajan más para ocasionar un exceso de producción y colapsar la organización. Los argentinos, por haber ganado un campeonato mundial de fútbol, decretamos feriado nacional. Los hinchas de Japón van a otro país y cuando termina el partido limpian las tribunas que ocuparon. Los argentinos salen a festejar el Campeonato Mundial en su propio país y dejan las calles peor que un chiquero.

¿Se entiende dónde está la diferencia?

José Brunetta

josebrunetta@yahoo.com.ar

Respuestas escritas

Veo frecuentemente por TV el interesante programa Los ocho escalones. Pero, como soy sordo, no entiendo las respuestas verbales de los concursantes. Sugiero que aparezcan escritas en pantalla para que los sordos podamos enterarnos.

Juan Luis Gallardo

jlgallardo34@gmail.com

