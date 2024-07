Cartas de lectores: Otro niño muerto, pro-Lijo y desprolijo; desfile

Escuchar

Otro niño muerto

El jueves pasado vi por TV que un niño que era llevado en bicicleta por su madre en la ciudad de Wilde, provincia de Buenos Aires, mientras trataba de llegar a su hogar fue víctima del intercambio de disparos entre delincuentes y personal policial. Fue alcanzado en el omoplato y el tórax por dos disparos, que le ocasionaron la muerte. La circunstancia apuntada, esto es la muerte de niños por la falta de seguridad en la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, abruma a las personas que viven en cualquier ciudad del estado provincial, el más grande y rico del país y también el que cuenta con la menor cuota de resguardo de sus ciudadanos, convirtiéndose en una gran zona liberada por la incompetencia de los encargados de la custodia y la prevención del delito. Con respecto a ese tema, si bien se ha mejorado en zonas que eran totalmente invivibles, como la ciudad de Rosario, la provincia de Buenos Aires es de lejos la excepción al esfuerzo que aparece en las distintas circunscripciones por la manifiesta desidia y desinterés por cuidar seriamente al pueblo bonaerense, que se ha llenado de alarmas, rejas, llaves sofisticadas, alambres con púas, sirenas barriales, para tratar de alguna manera de hacerse cargo de la seguridad que debería proveer el Estado, que la omite absolutamente.

Héctor Luis Manchini

DNI 7.779.947

Pro-Lijo y desprolijo

En una sociedad siempre se reconocen las voces de todos: las de los mejores, las de los mediocres y las de los peores. Respecto de la postulación por parte del Gobierno del juez Lijo para integrar la Suprema Corte de Justicia, no hubo una sola voz de “los mejores” que se hiciera escuchar a favor de ella. Tampoco el Gobierno dio una razón de peso para respaldar tal postulación y eso hace pensar en una razón oculta, en un escondrijo de la verdad. Estamos ante una clara cachetada del actual gobierno al votante que lo respaldó en las urnas por creerlo una alternativa de cambio real ante la corrupción del kirchnerismo. Es por eso que lo que se ve hoy como pro-Lijo no nos resulta prolijo.

Bernardo M. Clément

DNI 10.390.405

Desfile

Mucho me llamó la atención, durante la televisación del desfile de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas por los festejos del Día de la Independencia, ver en varios pasajes a la vicejefa de gobierno porteño, Clara Muzzio, con su teléfono en mano, sonriendo mientras miraba la pantalla recibiendo y enviando mensajes durante el paso de nuestras tropas; la única que lo hizo. Pero lo que más lástima y bronca me dio fue que lo hiciera en el momento en el cual desfilaban nuestros héroes eternos, los veteranos de la Guerra de Malvinas. Algunos de ellos apenas podían hacerlo por su avanzada edad o por la falta de alguno de sus miembros. Si bien la funcionaria tenía un año al momento de esta guerra, no la justifica, por no haber estado a la altura de las circunstancias en un acto oficial en la fecha patria más importante.

Martín Uriburu

DNI 17.856.253

Fallos escandalosos

Como se me ha transformado ya en una costumbre, sigo yendo a la zaga de la saga de los tremendos casos de prisiones escandalosas que plantea con claridad en sus cartas el doctor Enrique Munilla, muchas de ellas inspiradas en el análisis de fallos que con delicada paciencia realiza el doctor Jaime L. Smart, casualmente víctima de esas aberraciones judiciales. Por momentos tengo la ilusión –quizás vana– de que, de alguna manera, estoy expresando la voz de los que no tienen voz, ya sea porque no la pueden usar, o porque no se la dejan usar o porque sencillamente no se atreven a usarla por simple cobardía, temerosos de perder sus puestos tan bien remunerados hoy día. Con fechas 28/6 y 3/7, Munilla nos relata dos casos tremendos. Uno referido a Néstor Tauro y Ramón Zanabria, quienes ingresaron a la Escuela de Marinería a los 16 años, los que 35 años después fueron juzgados y privados de su libertad sin hallarse prueba alguna en su contra. Néstor Tauro murió en prisión el 20/2/2019 y Zanabria continúa detenido desde hace 14 años en la prisión de Marcos Paz esperando la muerte. Los responsables de todo este desaguisado acá van: Sergio Torres, Martín Irurzun, Eduardo Farah, Daniel H. Obligado, Adriana Palliotti y María G. López Iñiguez, todos por supuesto, “ilustres” magistrados federales. El otro caso al que alude Munilla es el de los hermanos Julio y Emilio Méndez, detenidos en marzo de 2011 y condenados por los jueces Parra, Portela y Falcone, del TOC Federal de Mar del Plata, tan solo para “hacer ver” en forma ficticia que también habrían actuado civiles en la guerra antisubversiva. Después de estar nueve años confinados en las ergástulas luchando contra dudosos jueces, finalmente la Corte Suprema otorgó razón a la defensa, entendiendo que debía terminar ese verdadero tormento y los Méndez vieron de nuevo la luz del sol pues se les devolvió la libertad que nunca debieron haber perdido. Como nota de color, aquellos jueces que los condenaron en forma inicua y escandalosa dictaron el ruinoso veredicto en medio de un espectáculo montado en la Universidad Nacional del Centro, en Tandil, a donde mudaron la sede del Tribunal de Mar del Plata. Un espectáculo realmente bochornoso que todos callan (salvo Munilla, desde luego). Este último caso tuvo un final feliz, aunque no fue gratuito, pues les costó nueve años de sus vidas privados de su libertad.

Claro que tiene razón Munilla. Son todos fallos escandalosos plagados solo de palabras huecas y copiadas de otros fallos. Al leerlos, solo tenemos la impresión de encontrarnos ante un pájaro herido aleteando en vano sin tener la más mínima posibilidad de levantar vuelo.

¡Hasta cuándo se seguirán dictando sentencias tan escandalosas!

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

Imagen

En la semifinal de la Copa América entre Argentina y Canadá el prosecretario de la AFA le secaba la transpiración al titular de la entidad, Chiqui Tapia. Que lamentable imagen. El video alcanzó millones de visualizaciones en las redes. ¡Vergüenza ajena que le dicen!

Arturo Abella Nazar

abella@fibertel.com.ar

En la Red Facebook

La Argentina podría tener el segundo invierno más frío de los últimos 60 años

“En invierno hace frío. Con esto del cambio climático son muy pocas semanas de frío, no había heladas hacía mucho”- Norma Bracamonte

“En realidad, ¡como los inviernos que teníamos!”- Nicolás González

“Aun así es preferible al maldito calor de 43 en el día y 30 toda la noche”- Toti Torres

