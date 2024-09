Cartas de lectores: Parsimonia, pilotos, cuestión de Estado

Escuchar

Parsimonia

Como juez de instrucción que fui durante unos cuantos años en la provincia de Buenos Aires, me llama poderosamente la atención el ritmo extraordinariamente parsimonioso que el fiscal imprime a la investigación que por violencia de género se sigue a Alberto Fernández, sobre todo en lo que al llamado de testigos claves se refiere. Por ejemplo, recién el jueves pasado declaró el médico presidencial; el encargado de Olivos, hace una semana; pende el testimonio de la madre de Yañez, y así con otros.

Claramente el Dr. Ramiro González desconoce, o no le importa, aquel principio básico del buen instructor criminal: “Tiempo que pasa es verdad que huye”. En fin.

Juan Carlos Sorondo

Pilotos

¿Hasta cuándo los ciudadanos del país y del mundo debemos seguir bailando la música que nos proponen los pilotos de una línea aérea? Es inentendible cómo los sucesivos gobiernos no pueden solucionar este tema que trae enormes perjuicios de todo tipo a los viajeros, de los cuales nadie se hace responsable. Si mal no recuerdo, la propuesta era privatizar la línea de bandera...

A los pilotos, todo... A los jubilados, casi nada. No parece lógico ni humano.

Guillermo González Lima

Cuestión de Estado

Hace cinco años que trabajo todos los días poniendo el foco en la importancia de fortalecer la educación en nuestro país. Soy liberal y creo en la libertad de mercado, el derecho a la vida, la propiedad privada y el libre pensamiento. El presidente Javier Milei desde su nombramiento ha puesto todos sus esfuerzos junto con su gabinete en bajar la inflación. Bueno, parece ser, por los resultados que están a la vista (más allá de los embates entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo), que lo viene logrando. El otro bastión por consolidar es la educación. Doy un ejemplo: como docente de matemática de segundo año, comencé a explicar en un grupo de chicos los números racionales o fraccionarios. Este tema se debería comenzar a ver en primer año, y no logramos llegar a dar esta unidad porque los chicos no saben operar con enteros. Tenemos alumnos con graves problemas de abstracción, y en un colegio secundario de CABA, imagínense cómo estarán los chicos en la provincia de Buenos Aires. Cuando me dicen que la educación no es una cuestión de Estado, les pregunto a quienes vienen con las ideas de los vouchers educativos: ¿quiénes van a pagar sus jubilaciones en este país? Porque por lo que podemos ver nadie quiere dejar de manejar el Fondo de Garantías de la Anses. Entonces: ¿es la educación una cuestión de Estado o no? Salvo que quieran comer caracoles, le pido amplíen sus mentes y entiendan que la educación y la salud son cuestiones de Estado. Necesitamos, hasta que seamos del primer mundo, que nuestra población esté sana y fuerte para trabajar y producir bienes y servicios, además de ser formados como ciudadanos de bien. Fin del cuento.

María Novakosky

Insaurralde

Leer el artículo de Luciano Román sobre la “reaparición” de Martín Insaurralde en la provincia de Buenos Aires nos lleva a pensar que la falta de memoria –uno de los males argentinos– hace que naturalicemos en este caso la descomunal corrupción corporizada como punta de iceberg en el Yategate de Marbella. Más allá del horror ético perpetrado por Insaurralde, yo me pregunto… ¿es normal que no nos cuestionemos, tanto el periodismo como los ciudadanos de a pie, por qué este exfuncionario no está preso luego de haber saqueado de esa forma el dinero de los contribuyentes?

Adrián Blanco

Médicos mal pagos

La semana pasada tuve una cita con un gran médico intervencionista que el año pasado me salvó la vida, ya que yo venía con un cuadro muy severo a raíz de dos aneurismas. Recientemente intervino a mi hija por el mismo tema, ya que las aneurismas son hereditarias. Escribo estas palabras mientras permanezco en la sala de espera. “Paro de monitores”, así se llamó un paro que hicieron los médicos intervencionistas, que son los médicos que ponen stents, válvulas o coils en las aneurismas cerebrales o en las arterias del corazón. O sea, salvan vidas en cada intervención. Él me cuenta que no se puede más, que la situación es muy grave, y no ven una salida. Me fui con mucha tristeza. Él trabaja en un hospital privado de Pilar, y por cada intervención le pagan una miseria... Las comparaciones nunca son justas, pero las palabras sobran, sabemos de memoria lo que cobran los diputados, concejales, futbolistas, empleados públicos, médicos esteticistas. Nosotros sabemos. Sabemos lo que cobran un docente y un médico. Si esto no se revierte, no hay futuro posible, con o sin inflación, con o sin cepo, con o sin seguridad... ¡Qué lindo sería que las grandes marcas patrocinaran a los médicos o a los docentes, en lugar de pagar tantos millones de dólares a deportistas! Y no tengo nada contra ellos... Y no estoy hablando de la salud pública, que como todos saben arrastra desde hace muchos años enormes carencias y dificultades, pero cuyo personal es de excelencia, todavía. Hablo de la salud privada, cuyas cuotas son elevadas. Es inmoral que se les pague mal a los médicos intervencionistas, cirujanos, etc.

En un par de años, nadie querrá ser médico ni docente. Hagamos algo ahora.

Vicky Canale

Horario de descarga

Luego de leer la columna de la contratapa de Pablo Sirvén sobre el drama del tránsito en Buenos Aires, que incluye el tema de las bicisendas, la doble fila y los colegios, recordé que hace algún tiempo existía la obligación de restringir la descarga de mercaderías por la mañana, hasta las 10. No se cumple porque no se controla, y creo que llevándola a un horario solo nocturno favorecería mucho la circulación. Entiendo los por qué no, pero reforzando el control policial la mejora se vería rápidamente.

Mariano Pérez Silva

