Cartas de lectores: Patético, hipocresías, no más corruptos

Resulta patético ver cómo el Gobierno y el kirchnerismo intentan despegarse y endilgarle al otro al senador Kueider, el nuevo ícono de la corrupción política. Realmente importa poco a qué partido pertenece Kueider, cuando lo central es que se trata de otro político cansado de robarnos en nuestras narices. Mientras tanto, el proyecto de ficha limpia duerme el sueño de los justos gracias, no tan curiosamente, a los mismos que intentan no mancharse con Kueider: el Gobierno y el kirchnerismo.

Adrián Blanco

Hipocresías

La política en la Argentina vive atravesada por actos disparatados, contradicciones, infamias y declaraciones hipócritas. Que el bloque kirchnerista en el Senado pida la remoción del senador Kueider por “inhabilidad moral” se encuentra entre los disparates más grandes jamás vistos, sería como si el zorro se quejara de la matanza de gallinas.

Patricio Carli

No más corruptos

A la poco “honorable” Cámara de Senadores de la Nación se le ha perdido un senador y dice que lo tiene La Libertad Avanza. Edgardo Kueider asumió siendo del Frente de Todos, también conocido como el Frente de Todos los Corruptos. Como en el Gran Bonete, ellos no lo tienen. El kirchnerismo asegura que el senador detenido en Paraguay con cientos de miles de dólares, sobre los cuales no pudo dar explicaciones, responde a LLA por haber acompañado la Ley Bases. Tiene razón la expresidenta/exvicepresidenta al afirmar que robando es como “condenan a millones de argentinos a la pobreza”. El peronismo es una máquina de hacer pobres, viene robando desde hace décadas y es hora de que se haga cargo de sus corruptos.

Es por eso los ciudadanos impulsamos y acompañamos la “ficha limpia”. Porque no queremos corruptos ejerciendo cargos públicos. Y que nadie se haga el distraído… ni la distraída.

Mercedes Moreno Klappenbach

Impunidad

Don Edgardo Kueider, no se haga problema, tan pronto vuelva a la Argentina, gozará de impunidad. Tenga presente que cuando se promueven procesos como el que lo tiene ahora como protagonista, si llegara a ser condenado, dicha condena no llegará a estar firme porque siempre habrá una instancia de revisión, y si lo fuera, lo será cuando Ud. tenga edad para gozar de la prisión domiciliaria. Entre tanto, podrá seguir gozando del producto de la corrupción que se le imputa.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

Feminismo

Para Alberto Fernández, la fiestita de Olivos la hizo la querida Fabiola; para Julio De Vido, la plata era de la cocinera; para Martín Insaurralde, la plata era de su exmujer, y para Edgardo Kueider, la plata es de su asesora en el Senado.

Estos sí son feministas.

Enrique Di Fiori

Martirización

Amén de opinar que sería inconstitucional prohibir a alguien presentarse como candidato “elegible” por tener una condena no firme, en el caso específico de Cristina no es aconsejable. Una vez escuché al periodista “pelado” Trebucq contar algo de su padre. Más o menos le dijo que la culpa de que el peronismo siga funcionando es de la Revolución Libertadora del 55, porque al haber echado y proscripto a Perón, lo martirizó. Si saliera la “ficha limpia” prohibiendo que Cristina sea candidata, se cometería el mismo error, colocándola como una mártir, lo que no ocurriría si se confirmaran las sentencias, que contienen la inhabilitación como accesoria. Mejor que la “ficha limpia” sería que la Corte se expidiera lo más rápido posible, teniendo en cuenta la importancia del caso. Independientemente de esto, deberíamos preguntarnos por qué razón a pesar de las condenas y los procesos que tiene por delante la expresidenta todavía hay un porcentaje importante de gente que la volvería a votar.

Julián Benegas

Coraje, coherencia

Qué importante es ver a mujeres que, sin necesidad del falso feminismo, se destacan por su valor, coherencia y lucha diaria por una sociedad mejor. Van algunos ejemplos actuales. Cecilia Goyeneche: fiscal anticorrupción de Entre Ríos, quien llevó adelante causas contra el exgobernador Urribarri. Fue destituida en un proceso lleno de irregularidades y ahora la Corte Suprema de Justicia ha declarado nulo todo lo actuado en ese proceso. María Eugenia Talerico: su constante lucha para evitar la designación de Ariel Lijo en la Corte Suprema es digna de reconocimiento. Silvia Lospennato: ha trabajado incansablemente por la ley de ficha limpia y ha ejercido su defensa en la Cámara de Diputados en forma contundente. Una mención especial merece la diputada santafesina Lionella Cattalini, quien testificó contra el juez federal Marcelo Bailaque, investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico. Su testimonio impacta fuertemente por el peso de su valentía.

Existen muchas más mujeres valientes, comprometidas y con valores que podrían mencionarse; he destacado solo algunas que me impresionaron por su coraje cívico y firmeza. Como mencioné al principio, no necesitan del falso feminismo para demostrar su valía y lo que pueden lograr siendo mujeres.

Humberto Solá Cánepa

Autoservicio

Con relación al proyecto del Gobierno de habilitar a que los conductores puedan cargarse nafta ellos mismos, cabe mencionar que ya hay antecedentes al respecto. El 22 de noviembre de 1980 Shell inauguró la primera estación de autoservicio en el país y en Sudamérica, ubicada en Avda. del Libertador y Corrientes, Olivos. Posteriormente se habilitaron tres más, una en San Fernando y dos en la Capital Federal. El proyecto quedó trunco porque se adujeron razones de seguridad, los surtidores no deberían ser manejados por personas sin experiencia.

Ernesto Luis Wagner

