Cartas de lectores: Peso sobrevaluado, autoritarismos, prepagas

Peso sobrevaluado

El presidente de la Nación ha decidido mantener el peso sobrevaluado para anclar la inflación, que pareciera ser su único objetivo en materia económica. Como economista, debería saber que esa sobrevaluación (dólar barato) hace que la Argentina sea muy costosa en dólares. De allí que no vengan inversiones y ni siquiera turistas, sino solo capitales para hacer su fiesta con los plazos fijos para luego volver a dólares con un interés que no se obtiene en ningún lugar del mundo.

En 1985, Ronald Reagan (admirado por Milei), ante la crisis fenomenal que padecían los Estados Unidos, expulsó a su ministro de Economía y devaluó el dólar en un 35%. Y allí comenzó a funcionar la economía norteamericana a todo vapor, pasando Reagan a ser uno de los mejores presidentes de los EE.UU. Lo mismo ocurrió en la Argentina con la salida de la convertibilidad, que resultó ser el remedio que curó la inflación de los bienes transables pero ocasionó una altísima recesión con altísimo desempleo y crisis política. Hasta el propio exministro Cavallo (según Milei, el mejor economista de la historia) le ha señalado en estos días la necesidad de devaluar. Si no lo hace, el día que esto estalle van a decir que todo lo que hizo estuvo mal, dejando al liberalismo en el ostracismo político una vez más.

Denis Pitté Fletcher

DNI 13.770.195

Autoritarismos

A propósito de la acusación de nuestro Presidente a diferentes periodistas en cuanto a torcer la visión de la realidad, cuando es precisamente esa realidad la que no quieren visualizar, demuestra una manera de autismo en cuanto a los acontecimientos diarios y autoritarismo al querer manipular al ciudadano de acuerdo con su conveniencia. El autoritarismo, lo peor de la intolerancia argentina, no es de derecha ni izquierda y se puede ejercer de diversas maneras. En discursos, por ejemplo, cuando se quiere demostrar que hay una sola verdad, y quienes disienten deben callarse la boca por la razón que fuere. Generalmente, se agrega a esto una dosis de populismo para hacer partícipes o cómplices a los interlocutores de turno.

La historia de nuestro país es buena muestra de cómo la intolerancia frena el progreso. Son todos asuntos conocidos (unitarios-federales, golpe del 30, los 70). Asuntos muy conocidos ya, pero cuyas consecuencias no dejamos de padecer. Es probable que tantos años de autoritarismo en nuestro país hayan producido hijos bobos. Convendría no olvidar que toda esa nimiedad se pagó con mucha sangre. Esto va para todos los gobernantes, los que estuvieron y el actual.

Carlos Alberto Ferrer

carlosferrer4010@hotmail.com

Prepagas

El aumento de las cuotas de la medicina prepaga, si bien desde la matemática puede ser reflejo de la realidad, desde la óptica de sus socios es una desproporción. Vivimos circunstancias exigentes para corregir la herencia que dejaron irresponsablemente las administraciones anteriores. Cotidianamente somos víctimas de intentos de aplicar precios exorbitantes en muchos ámbitos. Pero como consumidores tenemos la opción de buscar alternativas, tenemos al menos la posibilidad de defendernos. En el tema de marras no. Somos cautivos del sistema. Hace muchos años que somos socios y no tenemos la libertad de cambiar de sistema. Por lo que es imperativo que las autoridades tomen cartas en el asunto. Si bien coincidimos en la filosofía de la libertad, entendemos también que hay desvíos, libertinaje, que generan grandes injusticias. Finalmente, las empresas de salud asumen responsabilidades sociales con inmensas connotaciones que hacen que sus decisiones tengan consecuencias mayores. No se pueden dilatar más las decisiones en sentido de corregir el sistema encorsetado por regulaciones populistas. Es hora de vivir la libertad de manera responsable y con todas las herramientas. Basta de política pendular que favorece a unos a expensas de otros.

Y si no saben busquen a quien sí sabe. La patria se lo agradecerá

Enrique T. Vidal Bazterrica

evidalbazterrica@gmail.com

Castigo colectivo

El tema de los detenidos por la lucha contra la subversión, que se encuentran sin sentencia, constituye un caso inédito en el mundo democrático. Se da la paradoja consistente en que, si son condenados quedarían todos en libertad debido a los largos años de prisión preventiva sufridos, ya que se les darían por cumplidas las eventuales penas que se les pudieran aplicar. Se encuentran en una nebulosa maligna y predeterminada porque se les imputa pasado y se les niega futuro. Con el mayor de los respetos, es de esperar que se tome, de una vez por todas, una determinación que ponga término a este ignominioso castigo colectivo tanto hacia los presos como a sus familiares, amistades y a la propia Argentina frente al resto del concierto de las naciones libres.

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Ataque a Israel

El mundo mira con estupor y lágrimas los ataques a Israelí. Hamas e Irán demostraron de lo que son capaces. No dudan en atacar y secuestrar a personas con tal de lograr sus objetivos. No les importa matar a inocentes. El terrorismo es la peor aberración humana existe. Vaya, pues, mi apoyo a Israel.

Juan Carlos Federico Gregorini

juancarlosgregorini9@gmail.com

Larga espera

Ya han transcurrido trece años de mi reclamo a la Anses por reajustes de haberes, el cual, salvo esporádicos despertares, sigue durmiendo, arrumbado en promiscuos cajones, aparentemente ignorado por quienes tienen el deber de darle, en tiempo razonable, el tratamiento adecuado a su contenido. Desde el 21/09/2022 está en la Corte Suprema de la Nación, sin que hasta ahora se haya registrado allí movimiento alguno en las actuaciones, a pesar del pedido de pronto despacho, interpuesto el 19/09/2023. Todas las mañanas consulto la página web del Poder Judicial. Nada, solo un silencio estruendoso. ¿Cómo entender tamaña demora?

Tengo esperanzas en que este escrito llegue pronto a conocimiento de la diosa de la balanza y de ojos vendados y ella ponga fin a tanta espera. Tengo 83 años y padezco ELA.

Héctor Ángel Gorospe

DNI 4.363.467

En la Red Facebook

Milei dejará de volar en aviones de línea por cuestiones de seguridad

“Me parece perfecto, la seguridad del Presidente es primordial”- Lorena Almirón

“Me parece muy bien, así no pone en riesgo a la gente que no tiene nada que ver”- Gladis Zabala

