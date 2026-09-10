Cartas de lectores: PISA: ¿una sorpresa?, fiscales presos, cambio de paradigma

PISA: ¿una sorpresa?

En las pruebas PISA se afirma que los resultados en la Argentina han sido lamentables. China, Japón y Corea ocuparon los primeros puestos. La razón, considerando a Japón, es un hecho clarísimo. Allí, tanto el colegio primario como el secundario son de mañana y de tarde, sean privados o estatales. De las 8 a las 15.30. A la mañana, cuatro materias; luego, almuerzo (los alumnos limpian todo al terminar), y a la tarde, dos materias. Después de las 15.30, en el secundario se quedan hasta las 18 participando en deportes o cultura. Por la noche concurren en forma privada a clases de apoyo. El nivel es incomparable. Creo que no podemos competir.

Lucas Castro

lmcastro1947@gmail.com

Fiscales presos

Tras leer el artículo de Germán de los Santos sobre la espeluznante corrupción en el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Santa Fe, con la extensa ristra de fiscales presos, destituidos, suspendidos y sancionados, me alegro por esa depuración, pero me pregunto sobre la responsabilidad de quienes propusieron y designaron a esos corruptos. Creo que ahí está el verdadero problema, que entonces es más político que judicial.

Juan Carlos Sorondo

jcsoro@yahoo.com.ar

Mística colectivista

En relación con el excelente análisis de Jorge Fernández Díaz, “Juego de patriotas y de oportunistas” (6/9), comparto que el giro del Gobierno hacia un irredentismo inflamado es una pragmática oportunidad doméstica frente a la crisis económica. Sin embargo, para un liberalismo auténtico, esta mutación representa además un naufragio ideológico absoluto. Deificar un reclamo territorial abstracto por sobre el individuo real es la mística colectivista más rancia de nuestra historia. El chovinismo vuelve a usarse para desviar la atención de la realidad, implementando ahora aduanas ideológicas (RIGI) y un hostigamiento comercial a empresas mediante la Cancillería que solo eleva el riesgo país y ahuyenta inversiones. El orden internacional contemporáneo premia la administración efectiva y el libre comercio; anteponer mapas y planificación centralizada por sobre la libertad individual es perpetuar el fraude intelectual que condena al país al aislamiento.

Alejandro G. Cowes

agcowes@gmail.com

Donaciones

He leído en la sección Cultura de LA NACION la entrevista al historiador Marcelo Pacheco. Sobre los donantes, ante la pregunta del cronista sobre la colección Santamarina, manifestó un total desconocimiento de las innumerables obras donadas desde 1955, que comprenden desde esculturas de Rodin –las que actualmente se exponen en el Museo Nacional de Bellas Artes fueron donadas en su mayoría por él o por sus descendientes, entre los que me incluyo– hasta pinturas de autores como Boudin, Corot, Fantin-Latour, Degas, Forain, Millet, Morales –llamado el Divino–, Toulouse-Lautrec, Rousseau, Pallière, Pueyrredón, Pellegrini, Aguyari, D’Hastrel y muchos otros que por razones de espacio no menciono. En total, en el Bellas Artes hay 32 óleos, 71 dibujos, pasteles, témperas y acuarelas y seis esculturas de artistas argentinos y extranjeros, todas adquiridas durante su extensa e intensa vida. Antonio Santamarina fue presidente de la Academia Nacional de Bellas Artes, presidente de la Comisión Nacional de Cultura y presidente del Museo Nacional de Bellas Artes, además de político y un gran patriota. Como los Santamarina, hay muchos casos de generosos donantes a los cuales solo les caben palabras de agradecimiento, que es una virtud que engrandece a quienes la practican.

Eduardo Antonio Santamarina

Carton51@hotmail.com

Opciones de pago

Después de 33 años de afiliación a Swiss Medical Group, descubrí que para seguir pagando mi cuota como siempre lo hice necesito, al parecer, hacer compras online. Al intentar pagar, como siempre, desde mi computadora con mis tarjetas de crédito, estas fueron rechazadas. La única alternativa fue hacerlo mediante Mercado Pago. La explicación: “razones de seguridad”, sin especificar cuáles, y la indicación de recurrir a mi servicio de compras online. El problema es que no hago compras online. Entre otras razones, tengo 89 años y creo que, a esta altura, ya compré todo lo que necesitaba. Sí pago regularmente mis obligaciones a través de los bancos con los que trabajo y en los que deposito mi confianza. No cuestiono que Swiss Medical ofrezca Mercado Pago como alternativa. Lo que me sorprende es que, después de 33 años de relación, esa alternativa se haya convertido en la única posibilidad. Uno esperaría que una relación tan prolongada hubiera generado cierta confianza entre ambas partes. En cambio, descubro que para seguir siendo afiliado debo adaptarme a un sistema financiero que no elegí.

Julio Crespo

jcjuliocrespo@gmail.com

La 2x4

En marzo, el gobierno de la ciudad lanzó una licitación con la figura de “gerenciamiento con carácter oneroso” de sus medios de comunicación, entre los que se encuentra la FM La 2x4, especializada en tango y cultura porteña, única FM estatal dedicada exclusivamente al género. Esta última licitación quedó desierta, pero las autoridades siguen en marcha con el proceso, en una decisión que generó escaso interés privado, resistencia de los sindicatos y presentaciones judiciales. Además, el Enacom objetó la decisión por considerarla una cesión incompatible con la normativa federal y advirtió sobre la posibilidad de aplicar sanciones. Asiste razón al jefe de gobierno en que los medios públicos pueden ser gestionados eficientemente por privados. Pero la excepción es La 2x4, cuya función es la difusión y consecuente preservación de la cultura urbana de nuestro país. El tango fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en 2009 por la Unesco, y la radio es escuchada con interés y emoción no solo por los porteños, sino también por oyentes de todo el país y del exterior. Otorgar su gerenciamiento a privados representaría la pérdida de una verdadera institución que pertenece a todos los que habitamos esta ciudad. Esperamos que las autoridades reconozcan que proseguir con el proceso licitatorio representa un verdadero retroceso cultural para todos los argentinos y un despojo para los porteños.

Marta Acuña

martab@sinectis.com.ar

En la Red Facebook

Lavado de dinero. El nuevo juez ordenó 29 medidas de prueba en la causa contra Insaurralde y Jesica Cirio

“El asunto es alargar el juicio lo más que se pueda...” -Mario Guedes

·

“¿Y para cuando presos?” -Roberto Vazquez Ferreyra

“Muy bien” -Graciela Medina

“Pero cuando la devuelve” -Jose Guarnieri

“Todo muy lento” -Maria Rosa Hartkopf