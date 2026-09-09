Cartas de lectores: ¿Nos gobiernan los jueces?, pruebas PISA, ¡despertemos argentinos!

¿Nos gobiernan los jueces?

Nuevamente un magistrado suspende, en la provincia de Buenos Aires, una ley del Congreso -la Ley Penal Juvenil- sin que exista un caso concreto y alegando hacerlo preventivamente.Como si fuera un superlegislador, una instancia más en el trámite de dictado de una ley, o como lo hacen los tribunales constitucionales en algunos sistemas europeos. Invoca una argumentación que es discutible pero sin duda fuera de su jurisdicción. Insisto, como escribí en muchos trabajos, que este no es nuestro sistema, que no existe este tipo de control de constitucionalidad en nuestro esquema republicano. Fue algo que se coló por la ventana en la Convención Reformadora de 1994 y es inconstitucional por exceder lo autorizado en la Ley de Convocatoria. Los jueces podrían intervenir ante un caso concreto con los recaudos establecidos por la Ley 48 y la jurisprudencia clásica. No puedo dudar de sus intenciones pero seguro le hace mucho mal a la institucionalidad; ya hay muchas leyes suspendidas por jueces en una situación que degrada al Congreso.

Horacio M. Lynch

lynchhoracio@yahoo.com

Pruebas PISA

La educación define un país y sus posibilidades en un mundo que cada vez se pone más exigente y tiene nuevos desafíos, como la IA. El resultado de las pruebas PISA para la Argentina no es otra cosa que la consecuencia de políticas pedagógicas erradas. Desde hace años, y principalmente en la provincia de Buenos Aires, que posee el mayor porcentaje de estudiantes del país, se vienen aplicando reformas y planes que tienen como objetivo principal la contención/depósito de los estudiantes en las escuelas públicas, relegando lo académico a un segundo lugar… prueba de esto es el cambio del régimen académico, que no favorece en ningún caso el conocimiento y el estudio. Relegaron al docente al papel de administrativo y cuidador… los resultados están a la vista, pasar de año sin saber leer no es gratis…

Leonardo Manuel Álvarez

lalvarez@itba.edu.ar

¡Despertemos!

¡Despertemos, argentinos! Estamos hipotecando el futuro permitiendo el auge de juventudes sin condimento intelectual y desinteresadas de todo lo que las pueda preparar para los desafíos futuros. Las alertas hace tiempo que funcionan, pero nadie les da cabida. Las nuevas generaciones terminan sus estudios sin comprender textos. La ignorancia de temas vitales para el desarrollo individual y colectivo, la falta de preocupación por el destino de la sociedad, los valores perseguidos como ejemplo de vida, los falsos ídolos tomados como faros de sus destinos, la precariedad de los conceptos morales a respetar, son todos síntomas de una decadencia que nos está agobiando. Hoy no tenemos alternativas; reaccionamos o seguiremos cayendo en el pozo de la ignorancia y la única posibilidad es educar para no seguir en este vacío generacional que conduce al precipicio. El tiempo pasa rápido; dejemos los egos de lado y las luchas políticas sin sentido y dediquémonos a sustentar una plataforma educativa razonable que garantice un mejor panorama futuro.

Julio Lozano

lozano.j.c@hotmail.com

El rumbo

Decir que vamos por el rumbo correcto no demuestra que estemos llegando a destino. A tres años de gobierno de Milei, varias de las reformas estructurales prometidas siguen pendientes: reforma tributaria y previsional, eliminación de retenciones, salida definitiva del cepo y reducción de privilegios de la “casta”. Algunas transformaciones avanzaron, pero el cambio estructural anunciado todavía está lejos de completarse. Como ciudadano que comparte buena parte del rumbo, creo que apoyarlo también exige medirlo por sus resultados. Porque gobernar no es solamente señalar hacia dónde debemos ir, sino lograr avances concretos que hagan difícil volver atrás. Los discursos pueden marcar una dirección; no consolidan un cambio. El verdadero rumbo de un gobierno no lo determinan sus promesas, sino las reformas que consigue convertir en realidad.

Fernando J. Bustillo

fernandojbustillo@gmail.com

Consejos

Tres consejos gratuitos de parte de un ciudadano para cualquier candidato opositor que haya estado en la función pública y quiera presentarse en las próximas elecciones: 1) pedirle perdón a los argentinos por el fracaso de años degestión; 2)dejar de llorar por haber sido derrotados; 3) presentar claramente un plan de gobierno marcando las diferencias respecto a los malogrados planes ya aplicados desde el año 2000.

Juan Maurette

juanmoret@gmail.com

Limpiavidrios

Está circulando en Instagram un video donde se ve claramente cómo un “limpiavidrios de autos” intenta lavar los parabrisas en un semáforo de la Panamericana, en la bajada del Tortugas Open Mall (TOM), y frente a la negativa de un conductor a pagarle el servicio que no solicitó, le rompe los limpiaparabrisas y parabrisas. Son siempre los mismos y hacen su “trabajo” todos los días. El video los identifica claramente. Siendo este procedimiento público y notorio, la Policía, tanto Federal como de la provincia, ¿no puede hacer nada para detenerlos o evitar que esto suceda? Las mafias están a la orden del día.

María Silvia Marzinelli

msmarzinelli@gmail.com

La mamá de Messi

Mucho se habla del padre de Lionel Messi –Jorge–, pero muy poco de su madre. Efectivamente, Celia María Cuccittini, a quien no conozco, también merece todo mi respeto por haber traído a esta vida al mejor jugador de fútbol de las últimas décadas –y para millones el de todas las épocas–. Su perfil bajísimo, y en particular en estos momentos de enorme dolor, resalta aún más su figura de esposa y madre. Por eso, vale este simple homenaje y que sirva de ejemplo para todos los argentinos.

Miguel Martin y Herrera

mmyh61@gmail.com

En la Red Facebook

Los resultados en la Argentina de las pruebas PISA

“Pero si no se repite, no se exige y no se enseña... ¿qué podemos esperar?” -Marta La Rocca

“La educación empieza por casa, sácale el celu y dale libros para leer con contenido. Revisá sus tareas, esto es preocuparse para que aprendan” -Ana Cristina Patriossi

“Todos hablan de los culpables y el origen del problema, pero ninguno habla de cómo solucionar el problema” -Carlos Yannuzzi