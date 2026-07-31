Cartas de lectores: Preservar la moneda, Milei y Lula, candidatura

Preservar la moneda

Aplaudo calurosamente la iniciativa del Presidente para modificar la Carta Orgánica del Banco Central. La misión de esta institución es la de preservar el valor de la moneda. Si esto se hubiese cumplido en los últimos 70 años, otro sería el estado del país. Un Banco Central nunca debería estar financiando al Tesoro ni emitiendo moneda espuria. Esperemos que el Poder Legislativo acompañe con su voto y que nunca más se vuelvan a repetir los errores que nos condenaron a tasas de inflación como las que tuvimos.

Tomás Klepetar

tklepetar@gmail.com

Milei y Lula

Recuerdo personalmente la campaña electoral que llevó a que el 24 de febrero de 1946 fuese elegido Perón presidente de la Nación. En su transcurso intervino el embajador de EE.UU. Spruille Braden, haciendo publicar el llamado Libro Azul, atacándolo. Perón, ni lerdo ni perezoso, acunó el eslogan “Perón o Braden”, ignorando a la Unión Democrática y azuzando en el proceso el instinto nacionalista de muchos votantes. Esto fue crucial y hasta posiblemente determinante para que lograra la victoria.

Me pregunto si la intromisión de Milei en la campaña electoral que se está llevando a cabo en Brasil generará una situación similar, la cual, al final del día, beneficiará a Lula.

Harry Ingham

isahar6@gmail.com

Candidatura

Estamos acostumbrados a los dislates del kirchnerismo, pero lo planteado por Máximo Kirchner supera toda lógica: “Queremos que Cristina sea candidata, mostró su voluntad de participar en la vida política, es la más capacitada”. Lo que ya demostró es su capacidad para saquear al Estado, por eso está en prisión domiciliaria por la causa Vialidad. “Cualquiera que quiera ser candidato puede ser, Cristina no”, afirmó. ¿Burla o ignorancia? Tiene condena firme e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos. Han contratado a los exitosos abogados de Lula (otro presidente que cumplió condena por corrupción) para llevar su condena ante la ONU, ¿con qué plata? Todas estas inútiles maniobras no solo demuestran impotencia, decadencia y egoísmo por parte de la exmandataria condenada, sino también querer explotar la interna peronista, que está en crisis. Sueña con volver a tener el poder.

Con respecto a la oposición, bienvenidos estos disparates; confirman la necesidad de alejarnos cada vez más de estos siniestros personajes que ya demostraron cómo destruir el país.

Alberto Díaz

albertodiaz_ar@yahoo.com.ar

Insultos

Viendo y escuchando la catarata de insultos de nuestro presidente, me animo a decir que cuanto mayor es su agresión hacia quienes no piensan como él, mayor es la posibilidad de que los que destruyeron el país vuelvan a gobernar. Creo que el presidente se equivoca al confundir ser sincero con ser grosero. Uno puede ser directo con las palabras, pero con altura, con clase. No me imagino a Margaret Thatcher (a quien el Presidente alababa tanto) expresando las groserías que él sí dice. Tampoco a Churchill llamar a los comunistas de esa época “zurdos de m...” o “basura socialista”.

Conclusión: a mayor cantidad de agravios e insultos de parte de Milei, mayor es la posibilidad de que el kirchnerismo/peronismo gane.

Alfredo Mansur

fredymansur@hotmail.com

Incendios forestales

Ante la experiencia europea con los incendios forestales se impone empezar ya con el plan preventivo del próximo verano. Que no nos tome adormecidos la planificación de los recursos a utilizar ante la posibilidad de que se repitan hechos similares en el paisaje patagónico, para preservar el tesoro de su maravillosa arboleda.

Julio Lozano

lozano.j.c@hotmail.com

Donantes

Volví a nacer hace ya 10 años, el 28 de julio de 2016, cuando mis pulmones me habían llevado literalmente al borde de la muerte. Gracias al tan brillante como oportuno diagnóstico del doctor Eduardo Abbate, en esa madrugada el doctor Alejandro Bertolotti me realizó con éxito un trasplante bipulmonar. Vaya para ellos mi inmensa gratitud, así como a la Fundación Favaloro y a la doctora Rosalía Ahumada, mi neumonóloga antes y después del trasplante. Lo lamentable es que nunca pude agradecer a quienes hicieron posible que yo esté hoy aquí: la familia del donante. Porque de acuerdo con la ley 27.447, para proteger el derecho a la intimidad y la privacidad, no se puede dar a conocer la identidad de los donantes y receptores salvo que la persona lo declare en forma pública. Se trata de un desacierto subsanable en una excelente ley. Porque esa no es la situación en otros países. Qué pena que se impida un vínculo que podría tener características excepcionales.

Delia Irene Malamud Rubens

deliren46@gmail.com

Cóndores

LA NACION informó sobre la aparición de algunos cóndores andinos en las orillas del lago Nahuel Huapi. Si bien es un hecho poco frecuente, existen registros históricos sobre la presencia de estas aves aun en lugares más lejanos: Darwin mató un cóndor el 27 de abril de 1834 en las proximidades de la desembocadura del río Santa Cruz; hacia 1870, William Hudson observó otro en las paredes de piedra que se encuentran en la desembocadura del río Negro, y Francisco P. Moreno, en enero de 1877, vio varios cóndores comiendo cadáveres de focas en las playas de Chubut.

Raúl L. Carman

guiaserpientes@yahoo.com.ar

En la Red Facebook

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“No es para cualquiera esta tarea. Deben ser también evaluados psicológicamente y con rotaciones seguidas. Es terrible, hoy se los puede filmar, pero ocurrió siempre”- Maria Aldeco Baca

“Ya va a llegar a viejo y tendrá que tomar de su propia medicina, el tiempo es tiempo y pone todo en su lugar” - César Schanzenbach