Cartas de lectores: Recetas, el Incaa, hay límites

Solo quiero expresar mi indignación porque una vez más la clase media es la más perjudicada por las decisiones del gobierno. La resolución 3934/24, por la cual solo los médicos de cartilla pueden entregar recetas, solo beneficia a las prepagas, que dejarán de cubrir medicamentos y tratamientos necesarios para las personas. Es de público conocimiento que muchos médicos se fueron de las prepagas por los escasos honorarios que cobraban. Son pocos los que quedan figurando en las cartillas. Nos obligan a cambiar de médico y a asistir a uno que no elegimos, que dan turno para cuando quieren y muchas veces atienden mal o rápido. Espero que el Gobierno revea esta medida, que tanto nos perjudica

Florencia Franchino

DNI 26.257.710

El Incaa

En los últimos meses, y en la semana pasada puntualmente, se ha puesto a consideración de la ciudadanía la conveniencia de solventar con recursos de los contribuyentes al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). Aquellos que sostienen la posición de seguir financiando el Incaa con recursos públicos alegan que se debe apoyar la cultura, como si el cine fuera la única expresión cultural del país. Recuerdo que por los años 1940/ 1950 nuestro país producía películas de calidad que se veían con éxito en toda la América hispanohablante. Si la memoria no me falla, Asociación de Artistas Argentinos, Luminton y Argentina Sono Film eran productoras de capitales argentinos. Muchos artistas argentinos famosos, entre ellos la señora Mirtha Legrand, trabajaron en esos estudios cinematográficos. No recuerdo que hubiera dinero público financiando esas películas.

Entiendo que el cine no tiene la exclusividad de la cultura del país. El teatro, la música, el ballet, las artes plásticas también son manifestaciones culturales, que se desarrollan exitosamente sin aportes públicos. Entonces, ¿cuál es la razón para que el cine deba tener ese privilegio? Realmente no encuentro ninguna razón fundamental para que nuestros impuestos sigan financiando esta actividad.

Julio Roberto Pérez

DNI 4.303.064

Hay límites

La edición del 28 de octubre da cuenta de un nuevo ataque del presidente Milei a la nacion. La justificación de esta violenta diatriba personalizada en el presidente del directorio reside en no haber publicado algunos juicios laudatorios de la gestión de Gobierno, redactados por la Universidad Francisco Marroquín, de Guatemala. Un clarísimo exceso que lleva al derrape constitucional. En su libro The Imperial Presidency, Arthur M. Schlesinger alerta sobre esa tendencia habilitada aun en los sistemas democráticos y señala el peligro real si el pueblo, per se, acepta inconscientemente la concepción de una presidencia imperial. Hemos votado dentro de un sistema. Un sistema desarrollado en nuestra Constitución derivada de la de los EE.UU. y compuesto, según dicho autor, por “el Congreso, el Poder Judicial, el Ejecutivo, la prensa, las universidades y la opinión pública”.

Como afirmó el propio Madison, el país no puede confiar en barreras de papel para limitar el abuso en el espíritu de poder, pues la Constitución solo vive si representa el espíritu del pueblo. Y por más meritorio que parezca para muchos el plan de ajuste del gasto público, ello no debería inducir al desajuste del balance del poder. Los límites forman parte del ejercicio de una libertad responsable, que siempre requiere el trabajo del diálogo que supera la facilidad del despotismo.

Nicolás V. Gallo

DNI 4273761

Indulto

Aleccionador artículo de María Eugenia Estenssoro en el suplemento Ideas, sorprendida por una familia víctima de la organización criminal terrorista Montoneros de la década del 70, más precisamente los hijos de Alberto Bosch Luro, quien por su carácter de joven ejecutivo de Molinos Río de la Plata, del grupo Bunge y Born, fue asesinado un 19 de septiembre de 1974 cuando se dirigía a su trabajo. Rescata que condenen por igual a la banda de asesinos como a la dictadura instalada en el poder. Asimismo, destaca que expresen que “hoy, a los 50 años, no hay odio en nuestro corazón, sí hubo mucho miedo y enojo, y persisten el dolor y la frustración”. Estas consideraciones merecen el debido reconocimiento público. Asimismo el mayor repudio, por inmoral, que bajo la consigna de la “pacificación nacional” se haya indultado a terroristas –y la cúpula militar del proceso–, y lo que lo hace más repudiable aún es que esto haya sido resultado de “un aporte al gobierno o a los bolsillos de Carlos Menem, un presidente peronista y neoliberal”. “Aporte” de lo que quedaba del botín arrancado a los Born.

Julio Pitt Villegas

pittvillegasjulio@hotmail.com

Escándalo judicial

El 18 de julio de 1976 los sacerdotes Carlos De Dios Murias y Gabriel Longueville fueron secuestrados y asesinados en Chamical, La Rioja. Cuando comenzó la re-represión del kirchnerismo, se detuvo al joven alférez Ángel Ricardo Pezzetta, por el solo hecho de haber revistado en la base de la Fuerza Aérea del Chamical, pese a que al momento del hecho se encontraba de vacaciones con su familia en Santa Fe, lo cual es lo único probado. Fue condenado a prisión perpetua por el Tribunal Oral Federal de La Rioja por los jueces Juan Carlos Reynaga y Mario Eugenio Garzón, a pesar de la inexistencia de prueba como lo demostró la disidencia del juez José Fabián Asís, quien con notable honestidad intelectual colocó la verdad sobre la ideología. Otro tanto hizo el doctor Juan Carlos Gemignani cuando votó por la absolución de Pezzetta cuando el ilícito fallo fue confirmado en la Cámara de Casación por Mariano Borinsky y Gustavo Hornos.

Pezzetta continúa en prisión, aunque nada ni nadie lo pudo vincular con el doble homicidio. Está a la espera del fallo de la Corte Suprema, que debe ser absolutorio, como sostuvieron los magistrados Asís y Gemignani, cuyos votos pusieron en evidencia a sus respectivos colegas.

Enrique Munilla

DNI 4.433.538

