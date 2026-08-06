Cartas de lectores: Reflexión necesaria, Carrió y la ley de tierras, Ipcva

Reflexión necesaria

¿Cuándo fue que nos acostumbramos a que los sindicatos son organizaciones con dirigentes ricos? ¿Que son propiedad de familias que entronizan a sus hijos como si fuera una empresa familiar? Que participan de la farándula, viven en Belgrano y salen con hermosas modelos. Que se casen con esas hermosas mujeres en fastuosas fiestas de costo millonario, desvergonzadamente. ¿Cuándo empezó a parecernos normal que un sindicato tenga radios y canales de televisión? ¿Compañías de seguros? ¿Empresas de seguros? ¿Sindicalistas con propiedades en Punta del Este y detenidos por lavado de activos? ¿Que llegan a reuniones en automóviles de altísima gama? ¿Cuándo nos empezó a parecer normal que políticos y sindicalistas vivan en Puerto Madero o en lujosos countries, el epítome de la casta, mientras hablan del pueblo que sufre? ¿Cuándo dejó de sorprendernos que un político venido del interior con trajes de confección ahora tenga patrimonio de miles de millones de dólares y vista trajes de Saville Row y corbatas Hermes? ¿O que otros aparezcan en barcos en el Mediterráneo sin siquiera ponerse colorados? ¿Será que nos hemos acostumbrado y aceptado como normal este comportamiento?

Max Weber describió la “ética protestante del trabajo” como la noción calvinista de que el trabajar duro es la manera de honrar a Dios. Siguiendo con Calvino el éxito personal sería señal de haber recibido la salvación y gracia de Dios. No parece que buena parte de nuestros sindicalistas y políticos estén imbuidos de la “ética del trabajo”. Y, sin embargo, como puede verse, son exitosos y poderosos, habiendo sido bendecidos por las mieles del éxito. Quizás una reflexión sea necesaria cuando nos enfrentemos a la urna. Creo que nada malo puede salir si rompemos con estas costumbres.

Luis Wuhl

luis.wuhl@gmail.com

Carrió y la ley de tierras

Lilita dice que no es estúpida (en referencia a la ley de tierras). Estúpido es un adjetivo que describe a una persona necia, torpe o que muestra una falta notable de inteligencia, sentido común o entendimiento. Luego de leer la entrevista publicada en LN que Matías Moreno le realizara en ocasión del tratamiento de la ley de tierras, claramente Lilita debería haber omitido decir lo que ella dice que no es. El planteo de Elisa Carrió confunde deliberadamente soberanía con propiedad privada. Para ella cuando una persona humana o jurídica transfiere una propiedad, en esa escritura transfiere soberanía. La soberanía de la Nación, palabra tantas veces tan mal utilizada, no depende de quién sea titular de un predio, sino de la plena vigencia de las leyes argentinas, la jurisdicción de los tribunales argentinos y el poder regulatorio del Estado argentino sobre todo su territorio. Sostener que permitir una mayor inversión extranjera equivale a crear “Estados dentro del Estado” es una afirmación sin sustento jurídico. Ningún propietario rural, argentino o extranjero, adquiere facultades soberanas por ser dueño de una tierra. La Constitución, las leyes ambientales, tributarias, laborales, mineras, de seguridad y de defensa continúan aplicándose sin excepción. La referencia a Peter Thiel, Silicon Valley o supuestos proyectos “tecnofeudales” reemplaza el debate racional por teorías conspirativas. La prohibición general basada en prejuicios ideológicos afecta a nuestro país, que necesita más inversión y no menos inversión y más fantasmas. El artículo de Elisa Carrió no ofrece una crítica jurídica de la ley; ofrece una teoría conspirativa. Vincular una reforma sobre el régimen de tierras con un supuesto plan de Peter Thiel y Silicon Valley para crear “Estados dentro del Estado” es una afirmación extraordinaria sin una sola prueba concreta. La soberanía nacional no se defiende con nombres propios ni con fantasmas geopolíticos. Confundir una discusión sobre propiedad y competencia regulatoria con una conspiración global es una forma de eludir el análisis serio. El problema no es la ley: es reemplazar argumentos por especulaciones. Es de recordar que millones de hectáreas en países desarrollados (Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Uruguay) son de propiedad extranjera sin que ello haya afectado su soberanía nacional. Las objeciones de Carrió son equivocadas.

Jorge L Pérez Alati

JPA@ Pagbam.com

Ipcva

A propósito del proyecto del ministro Sturzenegger de quitar la obligatoriedad a los aportes al Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, me asombra que no se advierta que el Ipcva no tiene mayor justificación que la que tendrían institutos de este tipo para otros sectores exportadores. La soja, el maíz, el trigo, la carne porcina o aviar, los distintos productos industriales o textiles, todos podrían reclamar institutos obligatorios de promoción de sus exportaciones con el mismo criterio. Por eso celebro la propuesta del ministro y su filosofía, que nos guía en la reconquista del territorio privado.

Mariano F. Grondona

mfg@pagbam.com

Rutas

Casi a diario se publican cartas de lectores referidas al deplorable estado de las rutas. No hace falta destacarlo en esas cartas, basta con circular por ellas. Lo que creo que merece una reflexión es el origen de semejante situación. El proceso judicial conocido como “la causa de los cuadernos”, más allá de la corrupción expuesta en forma más que evidente, revela un claro desvío de fondos cuyo destino era justamente el mantenimiento y, en su caso, la construcción de rutas. Padecemos las consecuencias de esos actos de corrupción, y es a ellos a quienes se debe atribuir la responsabilidad de la demora en la ejecución de las obras: las autoridades de aquel entonces, algunos de los empresarios concesionarios de las rutas y por qué no, hacer notar a los magistrados y demás integrantes del Poder Judicial que exhiben una demora que es difícil de entender. La demora en la administración de justicia es injusticia.

Juan Pablo Chevallier-Boutell

jcheva1001@gmail.com

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El papa León XIV visitará la Argentina en noviembre

“Bienvenido papa León” - Diéguez Nelly

“Y pensar que el papa Francisco no vino nunca al país” -Dalia Lucia Gomez

“¡Una alegría! Con bendiciones para Argentina!" -Rosa Comba

“Qué buena noticia, gracias, bendiciones” - Margarita Maciel