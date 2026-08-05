Cartas de lectores: Paro docente, nudos gordianos, gobernar es poblar

Paro docente

Cuando mis hijos que hoy tienen entre 33 y 38 años tuvieron que ingresar a la escolaridad, me pregunté en qué escuela iba a anotarlos. Tengo una escuela pública a una cuadra de mi casa, con lo cual no habría tenido dudas.... sólo a una cuadra. Sin embargo, me aterrorizaban los paros docentes que ya eran una amenaza para la continuidad y permanencia de la educación escolar. Descarté esa opción, aunque era “muy cómodo” para nuestra rutina familiar. Los anoté en una escuela parroquial, sin paros y sin interrupciones y con continuidad en su educación, que, en definitiva, es lo único que importa. Casi 40 años del mismo relato corrosivo y ninguna solución: no es justicia por los salarios docentes, es ideología de los gremios y sindicalistas ávidos de seguir engordando sus arcas y molestando lo más valioso de la sociedad: el futuro de los niños.Lamento que sean los únicos perjudicados. Si Sarmiento se levantara...

Beatriz Moreno

bea.moreno.castro@gmail.com

Nudos gordianos

El editorial del domingo 2 de agosto es un diagnóstico brillante y certero de la enfermedad que nos aqueja como sociedad. Es una enfermedad “legítima” ya que cada uno de los derechos adquiridos está sustentado en una ley nacional, provincial o municipal decretos o reglamentos dictados por autoridades “competentes” y declarados “constitucionales” por el Poder Judicial. Será necesario que los votantes y sus representantes tomen conciencia del origen de nuestras miserias. La educación del soberano sigue siendo la piedra fundamental para salir de la marisma en la que estamos atrapados. Ningún Alejandro solo podrá desatar estos nudos. Es preciso que lo secunde un ejército de “ciudadanos” decididos a abolir los privilegios, canonjías y mafias “legítimas” que parasitan del pueblo y le impiden su desarrollo y crecimiento. Formar ese ejército de “ ciudadanos” tomará tiempo. tendremos que seguir siendo pacientes.

Alberto Molinario

alberto54molinario@gmail.com

Gobernar es poblar

“Gobernar es poblar”. Esta magnífica frase de Juan Bautista Alberdi nos resume gran parte del fracaso argentino. Desde fines del siglo XIX y la primera parte del XX, la inmigración fue hacia las pampas argentinas para trabajar, para hacer una familia, un hogar, un futuro y de esa forma crecieron pueblitos colonias y luego ciudades es decir se fue poblando casi todo este enorme país sin habitantes. Luego surgieron los ferrocarriles, que llevaban el fruto del trabajo a sus destinos ya sean ciudades o puertos. Es decir que, poblando el país con quienes querían trabajar, se logró el progreso que hizo grande a esta nación. Luego algunos necesitaron amontonar gente cerca de los espacios de poder. Así nació el Gran Buenos Aires cerca de la capital, muchas veces sin mirar si eran o no lugares habitables, o eran humedales que se inundaban o eran tierras que durante décadas habían sido quemas o basurales infestados por toda clase de alimañas. Venían del interior profundo, de no tener ni electricidad ni servicios ni mayores distracciones (cines, teatros). En lugar de promoverse el desarrollo al interior, mejor más económico y hasta políticamente más redituable fue amontonarlos en la gran ciudad. Es decir, dejar de poblar para gobernar el poder y no un país. Así surgieron las villas, los asentamientos y de paso el negocio inmobiliario primero y de los punteros políticos y sociales después. Esto es sencillamente el resumen de gran parte del fracaso argentino, por no observar lo dicho por Alberdi.

Guillermo de la Canal

gdlcanal@intramed.net

Víctimas

El ministro de Defensa, cuyo ministerio depende del Poder Ejecutivo Nacional, es el encargado de asistir y asesorar al presidente de la Nación y al jefe de gabinete en todo lo relacionado con la defensa nacional y las Fuerzas Armadas. Con gran orgullo hemos escuchado al presidente Milei clamar por la libertad de Venezuela y al teniente general Presti dar la bienvenida al personal que regresó de la misión de ayuda a las víctimas del terremoto en ese país. ¿Sabrá el ministro que quienes sobrevivieron a las guerras contra el terrorismo y Malvinas hoy a los 70, 80, 90 y más años hace más de 20 años que sufren injusta e ilegal prisión? Muriéndose en cautiverio de graves enfermedades sin ser atendidos adecuadamente, diabéticos totalmente engangrenados cortados a pedazos, otros encontrados muertos en sus celdas por ataque cardíaco o de cáncer generalizado. Los que aún quedan vivos padecen insuficiencias cardíacas graves, otros son insulinodependientes o sufren procesos oncológicos y complementan las situaciones de enfermedades con falta de medicaciones propias para la edad: ¿esta es la manera que tiene nuestro ministro de Defensa de ocuparse del personal que participó en las guerras contra el terrorismo y de Malvinas que sobrevivieron a ambas y hoy están injusta e ilegalmente presos de su propia patria? Son hoy las víctimas del terrorismo de estado judicial del siglo XXI.

¡Hasta cuando Sr. Presidente!

Ana Magi de Barreiro

anamagibareiro@gmail.com

Los Pumas

Algo está pasando en el rugby y no termino de entenderlo. La noticia es que muchos jugadores de Los Pumas tendrán descanso y no jugarán contra Sudáfrica y Australia. ¿Cómo el descanso puede significar no jugar en el seleccionado nacional? La realidad es que una vez más el dinero organiza las cosas. Estos jugadores dejan Los Pumas para ir a jugar en los clubes que les pagan el sueldo. No digo que estoy último esté mal, pero evidentemente las cosas han cambiado, y mucho. Fui un jugador del montón en la década del 80. Nunca tuve la más mínima oportunidad de jugar en Los Pumas, pero recuerdo con emoción las tardes en el viejo Ferro. Nunca se nos hubiera ocurrido que Hugo Porta o el interminable Tito Fernández, por nombrar algunos, dejara pasar la oportunidad de defender los colores nacionales para ir a descansar.

Fernando Braconi

braconifernando@gmail.com

En la Red facebook

Paro de prácticos

“Siempre paros, porqué no el diálogo, hablar , hacer reuniones, debatir. ¡Solo paro!” -Graciela Balbontin

“Argentina no va salir adelante nunca” -Kenny Scott

“Un práctico gana 70 mil USD por mes como mínimo, es un paro político” -Americo Abelardo Castaño

“Qué democrático” - Alberto Sánchez