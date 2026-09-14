Cartas de lectores: Responsabilidades; ante todo, dialogar; transformación

Responsabilidades

Una vez más el resultado de las pruebas PISA no ha sido satisfactorio. Parece oportuno tener presente que, ante la realidad social, la escuela no solamente debe ocuparse de preparar a los niños y adolescentes en los saberes básicos, para lo cual fue originalmente concebida, sino que también la sociedad le reclama actualmente mucho más que eso: que forme personas responsables, sea contenedora de conductas adolescentes negativas, ayude a los alumnos en el cuidado de la salud, les enseñe formas de comportamiento social, los prepare para el aprendizaje permanente, los oriente vocacionalmente, les facilite la inserción laboral, que atienda problemas familiares que afectan su desempeño escolar, se ocupe de la educación sexual integral, de la ecología, de la preservación del medio ambiente y, en algunos casos, que atienda la alimentación básica. Hay una transferencia de las responsabilidades parentales a la escuela y está no está adecuadamente preparada para atender los crecientes requerimientos sociales.

Cuando hablamos de calidad educativa y de las deficiencias de las evaluaciones y mediciones que se efectúan, tengámoslo presente.

Eduardo Luis Tasca

eltasca88@gmail.com

Ante todo, dialogar

Escuché en un programa radial parte de una entrevista a Andrés Rieznik, físico, investigador y divulgador científico argentino, en la que hablaba sobre educación y aprendizaje. La conversación terminó concentrándose en los mensajes que una periodista decía estar recibiendo, cuestionando lo que planteaba el entrevistado. Más allá de las opiniones, me quedó una inquietud: ¿por qué nos cuesta tanto conversar sobre educación sin caer inmediatamente en posiciones enfrentadas? No creo que exista una única causa. No creo que todo sea culpa de los nuevos métodos de enseñanza. No creo que todos los docentes sean iguales, ni todas las familias, ni que todos los diagnósticos sean innecesarios. Pero tampoco creo que podamos negar los problemas que existen. Quizás necesitamos recuperar algo que parece sencillo y, sin embargo, cada vez resulta más difícil: escuchar, preguntar, discutir ideas y aceptar que podemos estar equivocados. Porque si de verdad nos preocupa la educación, tal vez el primer paso sea volver a hablar de ella sin convertir cada diferencia en una batalla.

Ana Paula Elisii

elisiianapaula@gmail.com

Transformación

Desde que el gremialismo transformó las escuelas y colegios en fuentes de trabajo, el resultado de las Pruebas PISA no debería sorprendernos.

Juan Bautista Garona

ganix.garona1952@gmail.com

Los mismos

La misma tripulación que estuvo cerca de hundir a la Argentina, se reencontró en un acto. Ver las mismas caras, para unidos (¿unidos?), intentar llevar nuestro país a nuevo puerto, estremece. La foto salió en La Nación.Me disgusta oír al presidnte Milei, de contínuo, vociferar contra todos. Los partícipes de la foto, deben estar pergeñando nuevos desfalcos. Volvemos a la última elección. Lo mediocre (La Libertad Avanza) o la banda con Massa a la cabeza, planeando nuevas tropelías.

José Azpiroz Costa

joseazpiroz7@gmail.com

Aunar esfuerzos

Ante la inminente llegada de su Santidad León XIV quisiera hacer un llamado especial a todas las autoridades de la Nación, las provincias y los municipios a aunar esfuerzos y poner en valor cada uno de los espacios de los que son responsables. Porque las excusas siempre van a estar, las oportunidades no.

Gabriela Peisajovich

gmpeisa@yahoo.com.ar

Vuelo y trastornos

El viernes 4/9 viajé a la ciudad de Bariloche. Salí junto con un grupo de amigos de Ezeiza a las 6.30. Lo paradójico es que el vuelo estaba originalmente previsto para el jueves 3/9 a las 18.05, con partida desde Aeroparque. Al regresar, la partida estaba prevista para el lunes a las 23, rumbo a Aeroparque. Pero el regreso no fue a esa hora ni tuvo como destino ese aeropuerto. Por el contrario, el vuelo salió el martes 8/9 a las 2.54 (a la madrugada) y aterrizó en Ezeiza aproximadamente a las 5. Desconocía que las aerolíneas autotituladas low cost tenían semejante grado de arbitrariedad y falta de previsión. Lo que sí pude comprobar es la falta de material disponible para compensar o solucionar cualquier cambio, los cuales desde ya resultan inoponibles a los pasajeros. Es decir, cualquier circunstancia que pudiere suceder tendrá como perjudicados a los pasajeros. Luego de sufrir estos inconvenientes, la aerolínea en cuestión remitió un voucher por USD 30 con vigencia por 180 días para ser utilizado en la compra de pasajes (¿?) y ofreció un bus desde Ezeiza a Aeroparque. Nada más. Ciertamente quienes tienen el manejo de dicha empresa desconocen los perjuicios que su actuar genera. En mi caso, perder un día de vacaciones y de hotel, gastos extras de traslados hacia y desde los aeropuertos. La absoluta falta de consideración con las elecciones realizadas por sus clientes (aeropuerto, hora, día... cuestiones básicas de cualquier contrato de transporte). Lo peor, la incertidumbre que tantos cambios generan y los daños propios de tanta arbitrariedad. Los controles de las autoridades competentes son necesarios para evitar tener a los pasajeros como objetos de decisiones en muchos casos injustificadas.

Hernán Casares

hcasares@gmail.com

En la Red Facebook

Scaloni no comunicó si seguirá al frente de la Selección

“Respetaría cualquiera sea la decisión qué tome Scaloni, en lo personal creo que no deba seguir, quedará en la historia como uno de los mejores DT de la selección. Reconozcamos que si sigue y no llega la perfomance qué logró empezarán las críticas” - Maria Antonia Loianno

“Hay que mejorarle el sueldo para que siga... que la AFA lo haga” -Miguel Arto

“¡Noooooo! Nunca más será igual. Dedícate a disfrutar tu familia, dirigiendo un equipo más chico, para mantener la conexión con el deporte...” - Griselda Luz Diaz