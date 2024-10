Cartas de lectores: Ruptura radical, Presupuesto porteño, Senado

Ruptura radical

Celebro la ruptura del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical. Ello sin duda expresa un sinceramiento que el partido y sus afiliados necesitan. La actitud que han tenido los legisladores Lousteau y Manes, junto a quienes los acompañan, resulta absolutamente saludable y permite que quienes no se sumaron a esa ruptura puedan actuar sin condicionamientos de la cúpula partidaria. Ello sin duda redundará en el mantenimiento de un radicalismo genuino y acorde con su ideario tradicional. El gobierno nacional que constitucionalmente asumió el 10 de diciembre pasado debe cumplir estrictamente el término de su mandato. Los ciudadanos debemos comprender que son épocas de acompañamiento de todo aquello que favorezca el crecimiento de nuestra patria y su reinserción en el mundo occidental y libre. Todo ello sin perjuicio de ejercer el derecho al disenso, pero siempre en el marco del respeto y la absoluta sujeción a nuestra Constitución nacional.

Guillermo Serpa Guiñazú

DNI 7.642.828

Presupuesto porteño

No cabe la menor duda de que nuestro país está en situación crítica desde la faz moral, ética y económica, así como tampoco hay duda de que la clase política, en sus distintos estamentos, ha contribuido a que se llegue a esta situación. Si no producimos un cambio importante, el esfuerzo que estamos haciendo todos los ciudadanos será en vano, y en este caso me refiero al proyecto de presupuesto que envió la ciudad de Buenos Aires a la Legislatura para su tratamiento y aprobación. Mientras a nivel nacional vemos denodados esfuerzos para achicar estructuras y reducir gastos, da la impresión de que en la CABA no se sigue el mismo camino. Que el proyecto no presente déficit no implica que se haya analizado la estructura vigente, pues sencillamente se incrementan los gravámenes y se cumple con esa regla. La Ciudad tiene una estructura de un jefe de gobierno, un vicejefe, un jefe de Gabinete, un vicejefe de Gabinete, diez ministerios y cinco secretarías (se supone que acá hay vehículos, choferes, secretarios, subsecretarios, voceros, etc...), más 15 comunas en las que van acumulando capas geológicas de personal a través de diferentes administraciones. Para tomar un ejemplo al azar y que es de consumo generalizado, hoy la renovación de la licencia de conductor cuesta $22.060; en el presupuesto se determina que será de $46.764 (un 211% de aumento). Me pregunto si los legisladores reflexionan que están representando a los contribuyentes, cuyos ingresos en promedio no se acercan a esos valores. Es de esperar que en la discusión prime la sensatez, dejando de lado el egoísmo político, del que tenemos probadas y desafortunadas pruebas.

Armando Benegas

abenegas@gmail.com

Senado

En el Senado de la Nación hay más de 1700 asesores para solo 72 senadores, según la carta del lector Matías A. Rossi. Se desconocen idoneidad, horarios, motivo de los nombramientos, etc. ¿Es tan paupérrimo el nivel de los senadores que necesitan hoy tantos asesores para ejercer el cargo o se trata de favores discrecionales con plata del Estado? Si el Senado contratara y ofreciera doscientos asesores para toda la Cámara, con título profesional y experiencia acreditada suficientemente (cuarenta por cada área: jurídica, médica, técnica, educativa y económica), que cumplan las ocho horas diarias de trabajo, sería más que suficiente para atender a solo 72 senadores, y al que no le sea suficiente, que contrate asesores extras de su peculio, y no se continúe haciendo lo que se realiza hoy, que es una obscenidad y un abuso del dinero público.

Rafael Mauro

DNI 4.559.184

Reinventar el amor

Tenemos un papa argentino, tenemos también a Messi para cubrir otros flancos y aquí, a nuestro alrededor, a millones de almas y cuerpos que están muy atentos a lo que dicen y hacen estos dos seres privilegiados por sus dones. Y por supuesto discutidos, ya que nuestra idiosincrasia demanda no quedarnos callados ante ningún gesto o palabra, y los juzgamos permanentemente, por lo que son parte de nuestra conversación diaria. Messi patea como los dioses mientras Francisco se concentra en un solo Dios. Messi tiene un equipo que lo respalda y Francisco mientras tanto escucha lo que le dice el sínodo, que nos ha ampliado el léxico diario, ya que nos habla de sinodalidad, que significa caminar juntos.

Hoy, en Dilexit nos, su cuarta encíclica, el Papa nos habla de la capacidad de amar, que hemos perdido y que debemos reinventar. Que por supuesto no podemos reinventar solos, sino que lo haremos con el otro, con ese ser humano que se parece a nosotros, pero que es también totalmente diferente. El mensaje es que caminemos con esa persona, aunque sea de otro equipo, para saber que está. El llamado del Papa es vivir bajo el dominio político del corazón. Habla de engranajes perversos y de la inteligencia artificial, y nos obliga a separar la paja del trigo, para poder elegir vivir el esplendor de la modernidad, sus avances en tantas cosas que hacen más cómoda la vida diaria, pero con la mano abierta.

Habla de rescatar la ternura y sobre todo reparar errores, como dice la última frase del artículo citado: “La Iglesia también lo necesita (reinventar el amor) para no reemplazar el amor de Cristo con estructuras caducas”.

Dora Moneta

DNI 3.605.083

Financiamiento del cine

En la década de 1940, un buen número de artistas argentinos (Magaña, Muiño, Alippi, Petrone, entre otros) constituyeron la Sociedad Cinematográfica de Responsabilidad Limitada, más conocida como AAA (Artistas Argentinos Asociados), y produjeron películas. Entre ellas, La guerra gaucha, El viejo Ucha, Su mejor alumno, etc. Realizo este recordatorio porque me parece que en ninguno de los discursos sobre la defensa del cine se propuso recrear entre los artistas un proyecto similar efectuando el correspondiente aporte de capital para ello, sin perjuicio de que ante un proyecto específico una parte de su financiación podría lograrse con un crédito que al exhibirse se cancelaría. Los artistas más longevos no pueden no recordarlo y los más jóvenes tendrían que conocerlo, pues las películas mencionadas fueron verdaderos hitos cinematográficos.

Alfredo L. Repetto

DNI 8.607.717

Los textos destinados a esta sección no deben exceder los 1000 caracteres con espacios. Debe constar el nombre del remitente, firma, domicilio, teléfono y número de documento. Por razones de espacio y de estilo, LA NACION podrá seleccionar el material y editarlo. Los mensajes deben enviarse a: cartas@lanacion.com.ar o a la dirección: Av. Del Libertador 101, Vicente López (B1638BEA)

LA NACION