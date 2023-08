escuchar

Saqueos

¿Cientos, miles o millones? ¿Con cuántos ladrones convivimos? Ninguno de los saqueadores que se vio en los videos está al borde de la inanición. Ropa, bebidas alcohólicas o electrodomésticos “gratis” se los llevan sonriendo como si tuvieran derecho. ¿Qué vieron desde chiquitos? ¿Qué les dirán los padres, los maestros o los compañeros de trabajo o los buenos vecinos?

Tamaña muestra de degradación social necesita urgente que todos los dirigentes den contundentes ejemplos de respeto y honestidad. Empezando por los políticos que conforman los poderes del Estado. Y también los demás actores de la sociedad: educadores, sindicatos, iglesias, empresarios y clubes deportivos. Respetar al otro siempre.

Despertemos, no es el FMI, no es el campo, la sequía o los bancos... nuestro primer problema es moral. Sin esa base, no queda nada.

Antonio Mario Guarino

aguarino@fibertel.com.ar

Portavoz

El jefe de Gabinete, Agustín Rossi, expresó ayer, en respuesta a las controvertidas declaraciones de Gabriela Cerruti respecto de los saqueos: “La portavoz, habla por la portavoz” (sic).

Por lo tanto, resulta pertinente cuestionar cuál es la función remunerada asignada a esta señora, ya que en realidad la función de Gabriela Cerruti es hablar por el gobierno, no por ella.

En ocasiones, sería prudente que ciertos individuos adoptaran el principio compartido por Jorge Luis Borges cuando sostenía: “No hables, a menos que puedas mejorar el silencio”.

Juan T. Medi Cogo

DNI 44.940.031

Casta

Milei ha sostenido que para que la Argentina cambie se necesita demoler a la casta política. Considero que no ha sido la única responsable de los males de nuestro país. Existió y existe una casta empresarial que ayudó para que el tango se bailara de a dos. La causa de los cuadernos así nos lo indica.

Ánimo, fiscal Luciani. Lo necesitamos.

José María Ugarte

ugarte.josemaria@gmail.com

Veinte años

Para entender por qué ganó Milei hay que tener en cuenta lo siguiente: hace cuatro años estábamos mucho mejor que ahora y por enojo con el gobierno de Cambiemos, muchos le dieron el voto al presidente actual, nombrado a dedo por quien junto a su marido nos llevó al pozo en el que estábamos en 2015. Desde 2016 habíamos comenzado un camino ascendente en muchos ámbitos: institucional, seguridad, educación y hasta económico. Pero la crisis financiera de los países emergentes en 2018 nos golpeó y con ayuda de los aparatos gremiales y piqueteros fue suficiente para crucificar a Macri y su “casta” y volver a caer en manos de los K. Tras 4 años de un esperable fracaso del dúo Fernández, el “que se vayan todos” tiene hoy nombre, apellido y pelo largo.

Si gana un candidato opositor en octubre, en los siguientes cuatro años la misma estructura de gremios y piqueteros impedirá los cambios de fondo que necesita el país. Entonces, cuando nuestra impaciencia vuelva a votar en 2027, volveremos a caer en manos de alguna versión del peronismo.

Hasta que no entendamos que necesitamos 20 años de continuidad de gobiernos que ordenen al país seguiremos de mal en peor.

Julio Torti

DNI 11.956.090

Devaluación

Un ministro de Economía debería al menos saber algo de matemáticas. Por ejemplo: si el FMI pide que el dólar oficial se lleve de 250 a 500, eso no sería una devaluación del 100% de nuestra moneda, repetido hasta el cansancio por nuestro ministro. Sería una devaluación del 50% versus el dólar oficial y sería una apreciación del 100% del dólar oficial versus el peso. Para que una moneda se devalúe 100% tiene que tener cero valor.

Si bien todos le “entendimos”, conceptualmente debería ser primero comprendido por él y luego transmitido de forma correcta a todos los argentinos. ¿Es mucho pedir?

Roberto Sambrizzi

DNI 23.967.931

Robos en el colectivo

Línea 152, jueves, temprano. Todos yendo al trabajo. Colectivo medio lleno. Un arrebato de celular. Uno más. Esta vez me tocó a mí. Un problema que excede la pérdida del teléfono. Hoy nuestra vida laboral y familiar y hasta económica converge en el móvil. Perderlo supera la dificultad de reponerlo. Al día siguiente, nuevamente viajando en la misma línea, a la misma hora. Por ese extraño comportamiento que hace que uno luego de sufrir un robo esté más atento a detalles que en otras situaciones no mira, observaba al pasaje con la fantasía de volver a ver a quien me robó. Me pareció hacerlo, pero sin certezas. De pronto, como en un ballet, todo ocurre sincronizadamente. Un hombre de 30 años se para en la puerta central. Otro de unos 40 que estaba en el espacio para sillas de ruedas se dirige al de la puerta y lo golpea suavemente con el hombro y este no reacciona. Algo estaba fuera de lugar. Un tercero de unos 30 que había ido hacia adelante, aparentemente para hablar con el chofer, vuelve sobre sus pasos cuando el colectivo ya se había detenido en la parada, arrebata el celular a un hombre que iba sentado y bajan los tres raudamente por las puertas abiertas. Otro más.

Una conclusión (obvia), no usar el celular en el colectivo, y un interrogante: ¿es tan difícil lograr que los celulares robados no puedan reingresar al circuito comercial para desanimar a los arrebatadores? Las autoridades conocen los comercios adonde van esos móviles. ¿Por qué no se persigue a quienes los revenden?

Hugo H. Campanelli

DNI 13.394.695

Reclamo

A raíz de un corte de luz en mi domicilio, al hacer el reclamo en Edesur me hicieron una especie de “mapeo” antes de tomarlo. Aunque les di el número de cliente, me pidieron DNI, correo electrónico y teléfono; si no les daba estos datos, no tomaban el reclamo. Me envían todos los meses la factura electrónica, ¿es necesaria esta pérdida de tiempo para informar que hay una falta de suministro? Que alguien me lo explique y que el representante de la empresa también se identifique con su DNI.

María Silvia M. de Chiloteguy

mschiloteguy@gmail.com

En la Red Facebook

La Argentina se incorpora a los Brics

“¡Tenemos que alinearnos con países del Primer Mundo!”- José Antonio Tirrito

“Esta es la verdadera libertad, ampliar el comercio”- Maxi Peralta

“Todo lo que el Foro de San Pablo festeja para la Argentina es malo. ¡Muy malo!”- Sil Ovejero

