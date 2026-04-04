Cartas de lectores: Nubes, causa YPF, afrenta

Nubes

Así es. Con increíble torpeza, sin ser consciente de la importante ayuda que da; Milei se puso al frente de la campaña del horadado PJ. Caso $LIBRA, Adorni, pujas internas, rotación continua de funcionarios, agravios, etc... han corrido a Kicillof y a la presa Cristina Kirchner del desgastante esfuerzo, de juntar la tropa y volver al poder. Mientras, los ciudadanos de a pie contemplamos azorados lo cerca que está 2027.

¿Está Milei a tiempo de ser la bocanada de aire fresco que voté? Sí, claro. Aunque el cielo, tiene muchas nubes....

José Azpiroz Costa

DNI 10.306.873

Causa YPF

El presidente Milei, en su discurso, por cadena nacional, con motivo del fallo en la causa YPF, atribuyó el éxito alcanzado, consistente en el rechazo de la demanda promovida por el grupo Burford a “…la pericia jurídica, política y diplomática del equipo del gobierno.” (Sic), nombrando a varios funcionarios. Resultó penoso que omitiera mencionar al Dr. Bernardo Saravia Frías quien, en su calidad de Procurador del Tesoro de la Nación -cargo que desempeñó durante los años 2017/19, durante el gobierno del ingeniero Mauricio Macri- participó activamente en la defensa de la Argentina en el referido pleito, en los tribunales de los EE.UU., fijando y desarrollando argumentos centrales tales como la primacía de la ley de expropiación sobre el estatuto de la empresa que fueron claves para el resultado exitoso final habido. Reconocer méritos alcanzados por quienes no integran el gobierno que se preside no significa una muestra de debilidad, sino que no hacerlo constituye un acto de deslealtad impropio de quien debe aspirar a ser un estadista.

Con el mayor de los respetos, ya que el Dr. Milei acude a las “fuerzas del cielo”, cabe recordarle que es dable “Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”.

Roberto A. Meneghini

dr.meneghini@hotmail.com

Falta de respeto

Reveladora imagen la de los gobernadores Kicillof, Melella y Quíntela quienes junto a la diputada Moreau, se ubicaron delante de los veteranos de Malvinas, verdaderos protagonistas del evento, aprovechándose de un acto conmemorativo para sus propios intereses partidarios. Una falta de respeto a los héroes que nos honraron en aquella guerra y a los que debemos agradecimiento eterno.

Adriana de la Canal

DNI 6.522.747

Afrenta

He leído con indignación, que la banda del Regimiento de Granaderos, formada como para un acto oficial, se presentó en la Casa Rosada para interpretar la música favorita de Karina Milei en homenaje a su cumpleaños. Esa histórica banda cumple funciones protocolares fundamentales en Argentina: ejecuta música en ceremonias oficiales, visitas de Estado y desfiles, participa en el cambio de guardia de la Casa de Gobierno y en la custodia de los restos del General San Martín en la Catedral. Su intervención en un festejo de cumpleaños constituye una afrenta a su historia y un apartamiento de su misión.

Marta Acuña

DNI 4.957.970

Derechos cercenados

Las claras normas del artículo 107 inc. g de la ley 24.566, de los artículos. 14 y 17 de la Constitución Nacional, la contundente sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación seclarando la inconstitucionalidad de artículo 19 inc.4 del C.P. (caso Guerrieri de octubre de 2025 declarando el carácter patrimonial del retiro) y, por último, la violación de un principio general del Derecho de que las decisiones siempre deben ser pro homine, me sugieren las siguientes reflexiones: sobre las resoluciones judiciales o administrativas, que cercenan los derechos al retiro de los condenados con sentencia firme en los delitos de lesa humanidad, opino que semejantes decisiones podrían constituir delito de prevaricato art.269 2do. párrafo del C.P. (las judiciales) o abuso de autoridad o incumplimiento de los deberes de funcionario público art. 248 del C.P. (las administrativas).

Ante esa posibilidad, el tema debería ser objeto de estudio por el fiscal competente que correspondiere.

Silvia E. Marcotullio

DNI 9.999.644

Abusos

Varios lectores se han ocupado sobre el tema, pero como vecino siento la necesidad de insistir. Me refiero a la ocupación de la vereda de la calle Rodríguez Peña casi Guido en correspondencia con la Embajada de Rusia. La han vallado desde hace tiempo con rejas metálicas obstruyendo la vereda, dejando apenas una pasarela que deja un espacio exiguo y peligroso para la circulación peatonal, máxime teniendo en cuenta el tránsito vehicular y de colectivos que pasan por esa calle. Me parece un abuso por parte de la embajada que las autoridades deben subsanar para bien de los vecinos transeúntes y vehículos. Considero que es un verdadero abuso.

Del mismo modo se ocupan veredas y un andarivel de circulación vehicular que está destinado a estacionamiento, por parte de restaurantes y bares como extensión de sus locales. Son construcciones completas que obstruyen el tránsito y molestan a todo el vecindario. En algún momento con motivo de la pandemia pudo justificarse pero en la actualidad no tiene razón de continuarse. Es otro caso claro que afecta a los vecinos y las autoridades de CABA deberían resolver.

Eduardo Firvida

DNI 4.305.435

Rezo

En esta Semana Santa que estamos transitando, les propongo a cada uno de los argentinos que recemos por alguien en particular -y entre todos por nuestro país-, y de esta manera recordar y homenajear a nuestro querido papa Francisco, que pidió desde el inicio de su pontificado: “Recen por mí”.

Miguel Martin y Herrera

DNI 14.525.621

En la Red Facebook

2 de abril: a 44 años del comienzo de la guerra de Malvinas

“Gloria y honor... Nuestros verdaderos héroes son los veteranos y caídos en Malvinas”- Graciela Catalina Chaffer

“Q.E.P.D Nuestros héroes-Claudio Moreno

“Honor a los soldados que combatieron en las islas Malvinas” -Luis Pedro Porcel