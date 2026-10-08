Cartas de lectores: Señor Messi, rumbo definido, tierras

Señor Messi

Gracias y no adiós, porque si bien deja la selección, aún sigue jugando. Todavía podremos disfrutarlo por un tiempo. Lo más destacado es lo que nos dio. Su legado, más allá de ser un deportista maravilloso, quedará por siempre en nuestra memoria y retina, por su conducta y personalidad. Un modelo de hombre a imitar. Excelente hijo, esposo y padre. Un ejemplo de vida y un representante para nuestro país como pocos. Ganó todo, se cansó de recibir premios y condecoraciones y siempre lo hizo con una sencillez elogiable. Gracias por ser como es, señor Messi. Gracias por habernos demostrado sus virtudes deportivas, y por todo lo bueno que ha trasmitido. Es un ejemplo para todo el mundo, en especial para los niños y jóvenes, que espero lo imiten y rescaten su comportamiento, compañerismo, humildad y valores.

Rodolfo C. Castello

rccastello@hotmail.com

Rumbo definido

Felicito efusivamente a LA NACION por su preciso y brillante editorial “No hay Plan B ni C ni Z”. Coincido absolutamente con cada uno de los conceptos expresados. Hasta que la Argentina no tome una conducta y rumbo definido en el tiempo en su economía, sea quien sea el partido político que gobierne, no generaremos en el mundo confianza en nosotros, y seguiremos sufriendo todo tipo de desventuras económicas e involución en todo sentido, como ha estado ocurriendo en los últimos 80 años.

Deberíamos aprender de nuestros vecinos uruguayos que apenas comenzaron a mantener un rumbo económico serio y viable, sea quien sea el que gobierne, se mantiene ese rumbo sin cambios, y así se observan sus exitosos resultados.

El estatismo y populismo en Argentina fracasó rotundamente y es el principal responsable de nuestras desventuras, de la inflación permanente, de nuestras hiperinflaciones, crisis cambiarias, y de la desconfianza en nosotros por la gran mayoría de las naciones del mundo por reiteradamente no cumplir con nuestros compromisos. Me sorprende que nuestros políticos todavía no se hayan dado cuenta y aprendido que por el camino del estatismo, la emisión espúrea de moneda, el desorden administrativo y las tremendas trabas y restricciones económicas y administrativas que los estatistas y populistas imponen, no hacen más que enriquecer a funcionarios que se aprovechan de su poder y perjudican a todos, pero especialmente a los más pobres, que ellos dicen proteger.

Pedro Cossio

pinaco3@yahoo.com.ar

Tierras

Otra vez la Iglesia Católica argentina metiéndose en camisa de once varas respecto al tema de la venta de tierras a extranjeros. Evidentemente ideología mata razón. Y también inhibe la lectura del Preámbulo de nuestra Constitución: “... y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia...”. La Argentina se constituyó territorialmente con los miles y miles de inmigrantes y colonos que ocuparon su tierra para producir y progresar. Probablemente algún antepasado de la cúpula de la Iglesia que hoy pide restricciones a la inversión extranjera haya formado parte de este fenomenal proceso que trajo bienestar y prosperidad. A no ser que su objetivo sea mantener a la masa de personas pobres que avergüenza a nuestra nación, la cual abunda en recursos, y que justamente esta ideología restrictiva al ingreso de capitales multiplicó por miles.

Cristián A. Bengolea

cbengolea@gmail.com

Reencuentro y perdón

Quiero dar gracias a Dios, a LA NACIÓN y sin dudas al general José Luis Figueroa por su artículo del martes pasado, “Aprender a escucharnos. Un mensaje por fuera del radar”. Es un texto breve y profundo, que los argentinos tenemos que estar decididos a transitar: el respeto, la escucha del otro y de su sufrimiento, mirarlo a los ojos, pedir perdón. Sabemos que los tiempos que vivimos no nos condujeron más que al enfrentamiento, al dolor y a sufrimientos irreparables. Hay que recorrer los caminos del reencuentro y el perdón. Como bien decía el general, “la historia y las responsabilidades importan pero también importa preguntarnos qué podemos aprender de quienes atravesaron aquella tragedia y hoy son capaces de hablar de convivencia y de futuro”. Voces para el reencuentro es una buena oportunidad para leerlo con serenidad y aspirar de verdad al perdón, que es justamente lo que consolida y es la raíz de un verdadero encuentro.

Quiera Dios que no sea un libro más, quiera Dios que no sea un mensaje más. Con la cercanía de la visita del Santo Padre León XIV, que la palabra que nos diga sea asumida, vivida y rumiada por cada uno. No esperemos que le sirvan al otro: esperemos que transforme nuestro propio corazón.

Santiago Olivera

Obispo Castrense de Argentina

soliveracura@gmail.com

Improcedente

En la edición del 5 del corriente un lector observa que está en desacuerdo con que los jubilados paguemos boletos en los transportes públicos. Yo quiero agregar que todavía me parece más improcedente que a los jubilados se nos descuente en los pagos mensuales “impuesto a las ganancias”.

Eduardo Firvida

edufir@fibertel.com.ar

Ruidos insoportables

La triangular Plazoleta Jamaica es la más pequeña del barrio Parque Chas. Está rodeada de calles angostas, de veredas angostas y de casas de baja altura. En ella, la Comuna 15 autoriza a la murga Perdidos en Parque Chas a que haga sus ensayos los sábados de 18.30 a 20.30 horas. Durante esas dos horas, los vecinos frentistas ancianos y enfermos como yo nos vemos impedidos de hacer llamados telefónicos -algunos de urgencia- porque el ruido atronador de sus bombos, sus redoblantes y sus trompetas impiden que sea escuchada nuestra voz.

Resulta necesario y urgente que dicha Comuna reubique a la mencionada murga en otro lugar.

Juan José Gómez

gomezlamasjuan@yahoo.com.ar

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El adiós de Messi a la Selección

“Sos un grande, y decís la verdad, diste todo por la camiseta argentina” -Ana Maria Vilela

“Gracias capitán eterno” -Tere Grangetto

“¡Un ejemplo dentro y fuera de la cancha!” -Graciela Pappalardo

“Más allá del fútbol, esta selección nos unió como argentinos” -Elena Marcovich