Incongruencias

No soy abogada ni lo quiero ser, pero no entiendo: cómo una persona condenada por corrupción, que estafó al Estado, puede recibir del Estado una jubilación super millonaria. Cómo una persona con prisión domiciliaria sale al balcón y está en contacto con mucha gente. Cómo otro, en la misma situación y a punto de ser extraditado, se escapa. Cómo un preso puede viajar al exterior para pasar fin de año con su familia. Cómo se autoriza a quien tiene prohibida la salida al exterior a no respetar tal medida para no perderse un evento. Cómo desde la cárcel siguen contrariando las leyes a través de los celulares. Y así, tantas incongruencias que nos hace pensar: ¿qué es la justicia? ¿para qué sirven tantos juicios y sentencias que se contradicen con los hechos?

Mónica Perriard

Monicamaestri@gmail.com

Vocación intacta

Se ve que el diputado y estadista Máximo Kirchner olvidó rápidamente la visita papal, su propuesta de unidad, al referirse al RIGI, es: “vamos a armar todo el quilombo que haya que armar”, una propuesta inspiradora, superadora y bien revolucionaria. Por fin una promesa que sabemos que van a cumplir, de la cual tienen experiencia comprobada y currículum de sobra; nada como llamar a “armar quilombo”, desde la comodidad de un sueldo que pagamos todos los contribuyentes. Qué tranquilidad escuchar a alguien que ya tuvo la oportunidad de resolver todo esto y decidió con gran humildad, dejarle el mérito a los demás. Sepa que sus palabras no ayudan, no construyen, no unen, de ejemplo, tenga autoridad moral, proponga, construya puentes, porqué el país así lo necesita.

Vicente Antonio Costa

vacosta60@gmail.com

Metodología

El gobierno y la oposición retoman el “modelo casta”, y en un lapso muy corto modifican el andamiaje legislativo de las elecciones. Negocian, ceden, entregan, compran, venden, alquilan voluntades y derogan la leyes que hacen falta para a acomodar la realidad a sus intereses. Nada nuevo. Estamos más que acostumbrados. Sólo pido que apliquen la misma metodología para derogar la ley del aborto. Miles y miles de argentinos inocentes nos hacen falta con vida. Y de paso estarán alineando su conciencia con su conducta, esta última expresada por gobierno y oposición en ocasión de la reciente visita del papa León XIV a la Argentina.

Fernando Braconi

braconifernando@gmail.com

Una voz en el espacio

Es interesante recordar que una de las voces que viaja en el disco de oro de la onda Voyager1 es argentina. En efecto, en 1977, en anticipo del lanzamiento, por pedido de NASA y dada la abundancia de idiomas disponibles entre las delegaciones acreditadas ante las Naciones Unidas, numerosas grabaciones de los saludos en 55 lenguas se hicieron en la Oficina de Prensa de esa Organización Internacional.

Una de las voces así registrada fue la de mi distinguida colega y querida amiga, la Embajadora Nora Jaureguiberry, quien a la sazón era la prestigiosa encargada de prensa en la Misión Permanente de Argentina ante Naciones Unidas que ambos y otros destacados colegas integrábamos bajo la conducción de ese gran maestro y extraordinario Embajador, Don Carlos Ortiz Rozas. Estoy seguro de que, con su refinada inteligencia, Nora, hoy fallecida, esbozaría apenas una discreta sonrisa al comprobar, con emoción y humildad, que su voz sigue viva en el espacio infinito y a una distancia jamás alcanzada antes por la humanidad.

Rogelio Pfirter

rpfirter@hotmail.com

Sacerdocio femenino

La visita de León XIV nos dejó una imagen que me resultó hiriente: en la misa de Buenos Aires, todos los que podían celebrar en el altar eran varones. En un gabinete, en la conducción de una empresa o en un equipo docente, esa ausencia de mujeres sería seriamente cuestionada. ¿Por qué en la Iglesia hemos aprendido a verla como algo natural? Las mujeres sostienen la vida de tantas parroquias, enseñan la fe y acompañan a los enfermos. Pero si una de ellas siente el llamado al sacerdocio, su vocación ni siquiera puede ser discernida. Hasta las Fuerzas Armadas han abierto a las mujeres funciones antes reservadas a los varones. La escasez de vocaciones sacerdotales y la vergüenza de los abusos y su encubrimiento deberían llevarnos a revisar cómo se ejerce la autoridad en la Iglesia. Y como comunidad cristiana, tenemos una deuda que ya es hora de reclamar: que se escuche a las mujeres que sienten el llamado al sacerdocio y se debata abiertamente su acceso a la formación y a la ordenación.

María Adela Sabadini

masabadini@yahoo.com

Turnos online

Después de esperar dos meses para que el médico me de un turno, conseguí una receta con letra jeroglífica solo entendible por un par de él. Allí empezó mi odisea. Para pedir el turno de una ecografía, todos los centros médicos te atiende un asistente virtual. Que sacarle una foto a la receta, que por supuesto el asistente no la entendió y me derivó a no se cuantos menú para después de 20 minutos de lucha, decirme que no podía entenderme y que dejaba una breve encuesta de opinión. Si uno pide uno de estos tipos de servicios es para que le solucionen su dolor que le aqueja y no sumarle la desesperación de conseguir un turno electrónico.

Cómo terminó mi odisea: conseguí el teléfono de un centro médico que me atendió un humano que en menos de 5 minutos me dio el turno que buscaba. Cuando se darán cuenta que el cliente quiere ser tratado como tal, con simpatía y el amor que adolecen estos asistentes virtuales.

Juan José Garat

Garatjuanjose@gmail.com

En la Red Facebook

Julio Bocca dejará la dirección artística del Ballet Estable del Teatro Colón

“Una pena. Le devolvió la vida al Teatro Colón” -Silvia Gutiérrez

“¡Qué tristeza!" -Marìa Rosa Ordóñez

“¡Gracias por tanto! Hernán Cornejo será un gran continuador para dirigir el ballet” -Graciela Tacconi