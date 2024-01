escuchar

Carta de la semana

Ser humanos

Nadie se despierta un día pensando que su hijo va a ser parte del caso equis. Ni en los miedos más oscuros que podamos tener las madres se nos aparece tragedia semejante. Hoy lloramos por el caso Uma, uno de los tantos crímenes que nos conmueven, cuestionan, flagelan e indignan como sociedad. Pensamos en esa nena que tomó su taza de leche y quería disfrutar un día de verano con su papá, imaginando, mientras viajaba, cuáles serían sus aventuras. Hoy sufrimos con esos padres, aunque en una proporción ínfima al dolor real que ahora los envuelve. Y con una intensidad mayor agradecemos que no nos haya pasado a nosotros. Como cuando celebramos sin sentido con la frase “fue una desgracia con suerte” si alguien nos cuenta que le robaron el celular, el auto o ingresaron a su hogar delincuentes.

¿Hasta cuándo debemos soportar la invisibilidad de la seguridad, la ceguera judicial, la connivencia argumentada en la “desigualdad” social? ¿De qué derechos humanos hablamos cuando se destroza una familia con total impunidad desde la puerta giratoria de las cárceles? ¿Qué futuro tenemos si no podemos garantizar que los homicidas estén donde deben estar y nuestros hijos, jugando, estudiando y creyendo en un país mejor?

Tolstoi dijo: “Si sientes dolor, estás vivo. Si sientes el dolor de otro, eres humano”. Activemos a nuestro país para ser humanos con el dolor de esta y de todas las familias argentinas que ya no queremos ver sufrir por negligencia, inoperancia e indiferencia.

Amorina Gil

DNI 23.211.904

“No se vende”

Los periodistas de diferentes medios preguntaban a los participantes del acto de la CGT el motivo de su presencia avalando el paro general; la respuesta en general era el consabido “la patria no se vende”. Estos ciudadanos ¿sabrán que el gobernador Kicillof endeudó a nuestro país en 16.000 millones de dólares con la vergonzosa privatización de YPF? ¿Sabrán que en 2012, durante el gobierno kirchnerista, se acordó la entrega a la administración espacial del gobierno chino una extensión de la provincia de Neuquén para que instalara allí una base por 50 años?

Adriana de la Canal

DNI 6.522.747

Informalidad

“Que pague la casta”, prometió Milei, y lo votó el 56% de la población. Le agrego, y sugiero señor Presidente, que también paguen los que se beneficiaron con la informalidad eludiendo siempre los impuestos que pagaron muchísimos ciudadanos, algunos hasta fundirse. De este asado comen y comieron todos, pero siempre pagó una minoría. Siempre. Empecemos a dividir los gastos entre todos, y que sean todos.

Leónidas Facio

leonidasfacio@gmail.com

Pensar

Me asombra la discusión en las comisiones del Congreso sobre el proyecto de ley enviado por el Ejecutivo (“Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”). ¿Es posible que se discuta sobre si se quiere tener déficit, en gran parte por gastos innecesarios? Si alguien le pregunta a su familia si este mes quiere perder plata y endeudarse con el banco aunque no se le pueda pagar, ¿cuál sería la respuesta?

Los argumentos defendiendo esta postura en un país muy endeudado y en una crisis profunda son, a mi juicio, cuando menos interesados y pueriles.

Señores legisladores, se los eligió para pensar.

Horacio M. Durán Boerr

DNI 10.795.424

Aumento de las prepagas

Soy profesional de la salud, profesor universitario, con más de 40 años de ejercicio de mi profesión. Por suerte eso me permitió tener y gozar de una posición social de privilegio. A pesar de tener cobertura por obras sociales, desde hace años con mi grupo familiar estamos afiliados a una prepaga. Desde siempre he sufrido aumentos periódicos en la cuota, que en los últimos dos meses duplicó su valor. Ante esta situación quiero expresar lo siguiente: 1) Desde el actual gobierno se nos quiere inculcar el concepto de “libre mercado”, de “libre competencia”. Por mi edad (69 años) y antecedentes médicos (enfermedad coronaria), no puedo cambiar de cobertura médica. Por lo tanto, en mi caso, como en muchísimos otros, ese concepto no es válido. Por otro lado, el aumento simultáneo e idéntico de todas las prepagas ¿no es una “potencial conducta de cartelización” en el mercado de servicios de medicina prepaga? 2) Mi cobertura médica me ofrece: seguros de viaje, descuentos en espectáculos, descuentos en tiendas de ropa, descuentos en restaurantes, viajes, hotelería, etc. Pero resulta imposible conseguir un turno próximo razonable para asistencia médica, odontológica y/o estudios (siempre hay una demora que supera los 2 meses, en el mejor de los casos). 3) Hace años destinaba mi sueldo de profesor universitario (profesor titular en la Facultad de Medicina de la UBA) para abonar distintos servicios (cuota de la prepaga, ABL de mi casa y del consultorio, patente del automóvil, celular) y me sobraba algo de dinero. Con el tiempo ese sueldo ya no alcanzaba para pagar todo, y fui sacando servicios del débito automático… Hoy el sueldo universitario completo no llega a cubrir el 65% de la cuota de la prepaga. 4) Muchos de los médicos de mi servicio trabajan para distintas empresas de medicina prepaga, ellos son profesionales de extensa formación y muy reconocidos en su especialidad. En su totalidad cobran sus prestaciones varios meses después de realizarlas, a valores irrisorios y que están muy lejos de actualizarse como lo hacen las cuotas de las prepagas. Esta marcada asimetría entre servicios prestados y honorarios percibidos es notoriamente injusta.

Esta es solo mi opinión, con la que muchos pueden no coincidir, entre los cuales se deben encontrar los dueños/accionistas de las empresas prepagas, la mayoría de los políticos y sindicalistas, jueces, y otros a los que habían denominado “la casta” y que no están sufriendo el “descabellado ajuste”, como la mayoría de la población. Ante la situación del país, quizás puede sonar desatinada, pues la mayoría de la población está en una posición, lamentablemente, peor que la mía: sin cobertura social, sin un trabajo digno o aun bajo el nivel de pobreza.

Provengo de una familia trabajadora de clase media, el país me permitió estudiar en escuelas públicas, graduarme en una universidad pública/gratuita y de alta jerarquía académica, trabajar de una profesión que amo y formar una familia maravillosa, lo que hace que respete y me sienta obligado con mi gente, no así con la clase política y/o dirigente, que vi y veo cómo tienen un estilo de vida groseramente ostentoso, a costa de empobrecer al resto de la población. Mi preocupación es el legado que les dejo a mis hijas, indudablemente con un porvenir mucho más incierto que el que tuve. Espero seguir teniendo fuerzas para seguir trabajando e intentar mejorarlo.

Raúl Carlos Rey

Profesor titular de Neurología. Facultad de Medicina. UBA, Jefe de División Neurología. Htal. Ramos Mejía

DNI 11.287.054

Libres de la corrupción

Si San Martín viviera, le pediría que comandara una fuerza patriótica, no ya para cruzar los Andes y lograr la independencia de tres naciones, sino para liberarnos de la corrupción. Un ejército de auditores insobornables que revisaran cada peso gastado de los dineros públicos. Todas las cuentas, subsidios, compras, inversiones, contratos, etc. El infinito repertorio para gastar la plata de los ciudadanos, tantas veces de manera deshonesta. Revisar desde el municipio más pequeño hasta los ministerios nacionales y provinciales, empresas y organismos públicos, poderes legislativos y judiciales, a todos.

Ya sé que suena a utopía, a sueño infantil, y muchos podrán sostener y con razón que los próceres hace siglos que no existen… Pero también creo que sería la única manera de no estar siempre sufriendo las eternas crisis que nos hacen vivir mal y nos alejan de lo que fuimos y podemos volver a ser.

Antonio Mario Guarino

aguarino@fibertel.com.ar

Sistema previsional

El candidato Milei sostuvo en su campaña que el ajuste lo iba a pagar la “casta”. El presidente Milei, como hicieron sus antecesores Macri y Fernández, traslada parte del ajuste nuevamente a los jubilados aportantes. Se da la paradoja de que el déficit previsional está en gran medida generado por quienes han ingresado a la Anses a través de moratorias, sin haber hecho aportes, y representan el 60% de las prestaciones liquidadas por el organismo. Solo el 40% accedió a un beneficio con 30 años de aportes comprobados. Si embargo, el gobierno anterior y este continuaron dando bonos al 60%. El nuevo director ejecutivo de la Anses, Osvaldo Giordano, declaró cuando fue designado: “Comparto con el presidente electo la necesidad de hacer cambios en el sistema previsional para que sea más justo y sustentable”.

Dar un bono al 60% que no aportó a expensas de los que sí aportaron no parece que sea algo “justo”

Hugo Perini

DNI 10 224 705

