Cartas de lectores: ¿Será justicia?, casta judicial, publicidad

¿Será justicia?

“Será justicia”, es la frase con la que se terminan los escritos judiciales. Pero viendo cómo se demora el tratamiento de las causas de corrupción que tiene abiertas la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, uno se pregunta y pregunta a la Justicia si no sería más adecuado a la realidad argentina terminar los escritos con una pregunta: ¿será justicia?

Esperemos que los hechos nos demuestren que no se trata de cambiar frases sino actitudes y procedimientos de los jueces a cargo de esas causas, a menos que existan acuerdos ocultos por detrás entre castas y castos que los ciudadanos desconocemos.

Jesús María Silveyra

DNI 11.045.065

Casta judicial

Los ciudadanos de a pie observamos con estupor cómo, a pesar de los innumerables planteos de distintas instituciones y de respetables personalidades en contra de la designación del juez Lijo para integrar la Corte Suprema, algunos renombrados jueces de distintos fueros apoyan públicamente esa nominación. Contrariamente a lo que pregona el Presidente, se ve claramente aquí cómo la casta protege a la casta.

Patricio Carli

pcarli@hotmail.com

Durante la transmisión de los partidos de la Liga Profesional de Fútbol entre las distintas publicidades en los estadios aparece una de la ciudad de Buenos Aires. ¿No sería mejor invertir esa plata en la ciudad? No hace falta detallar en qué áreas sería necesario. Es plata de todos los contribuyentes y no le veo justificativo alguno. Lo hago también extensivo a cualquier publicidad/sponsoreo de entidades públicas en ámbitos privados. Deberían estar vedados por ley.

Marcos Baccanelli

DNI 93.477.477

Santiago de Estrada

Cada día los medios de comunicación nos informan de escandalosos actos de corrupción generados por funcionarios públicos, de alta o baja jerarquía. La magnitud de esos actos alimenta la sospecha de que no se reducen a los ya difundidos, sino que existen otros innumerables aún en la sombra. A esos actos de corrupción con el consiguiente perjuicio para el patrimonio público (bolsos sobre muros o entregados en domicilios presidenciales, y muchos otros) se agrega el resultado de una incompetente gestión debido a la ignorante omnipotencia de los funcionarios (entre otros, la cancelación de deuda pública externa de tasa baja para ser reemplazada por otra con la República de Venezuela con intermediación escandalosa y tasas elevadas o la estatización de YPF llevada a cabo por adolescentes militantes del kirchnerismo cuyo costo final aún desconocemos). Son solo ejemplos de corrupción o incompetencia provocados por gente sin formación o con subida inclinación por el delito en la administración de bienes del Estado en beneficio propio. Contrapuestos a esos funcionarios se encuentran otros. Quiero resaltar uno, modelo de hombre de Estado, el Dr. Santiago de Estrada, recientemente fallecido. la nacion ya ha informado sobre su trayectoria pública, su actuación en la Justicia y como secretario en el fuero penal, como en el Poder Ejecutivo como secretario de Estado de Seguridad social en dos oportunidades bajo distintos gobiernos, en el Legislativo de la ciudad, en el cual tuvo a su cargo la presidencia de la Legislatura, y en la diplomacia como embajador ante el Vaticano convocado por el presidente Alfonsín, para lo cual renunció a su banca de diputado nacional electo en 1983. Esa misión diplomática les fue particularmente reconocida a él y toda su familia por san Juan Pablo II. Su paso por la presidencia del PAMI fue ejemplo de buen orden y honestidad en la administración del sistema, lo que fue permanentemente reconocido por la enorme masa de jubilados. Su fuerte vocación por asegurarles calidad de vida lo llevó a estar presente en reuniones y celebraciones de centros de jubilados en todo el país que visitaba en fines de semana, conduciendo su automóvil personal, restando tiempo a su vida familiar. No había aviones ni fotos ni viáticos. Y debe resaltarse que en todos los casos y en esas distintas y críticas épocas, brilló por su lucidez y templanza. No necesitó integrar la “mesa chica” de ningún gobernante de turno para ser permanente hombre de consulta de los más variados líderes sociales, políticos, sindicales, empresarios y, particularmente, como hombre de sólida fe, de la Iglesia Católica. Dotado de una enorme magnanimidad, gozó del respeto y el afecto tanto de sus aliados como de sus adversarios. Modelo de servidor público, para unos y otros fue, simple y afectuosamente, Santiago.

Abriguemos la esperanza de que su ejemplo de hombre de Estado de principios rectos y cordiales maneras se reproduzca en quienes se sienten llamados a ejercer funciones públicas.

Raúl C. Sanguinetti

DNI 4.305.809

Accidentes en rutas

Siguen los choques frontales en las rutas. Siguen las muertes, en muchos casos de familias enteras. Sigue la falta de estructuras divisorias y protectoras para separar el sentido de la circulación y evitar las pérdidas de vidas humanas. Mientras la desidia estatal siga reinando en las rutas, las muertes innecesarias seguirán multiplicándose, y el espacio ancho del dolor seguirá agrandándose. Hasta cuándo.

Arnoldo Krawicki

DNI 4.420.123

Cortes en zona River

El protocolo obliga a los manifestantes a circular por la vereda, cualquiera sea su número. Sin embargo, cuando hay partidos y recitales en River, es el mismo GCBA el que corta la Av. Figueroa Alcorta y el Puente Labruna (Av. Lugones) con muchas horas de anticipación, lo que genera un caos de tránsito a muchísimas personas que desean regresar a sus hogares y a los vecinos de los barrios cercanos. Dado que los asistentes lo hacen sin objetivos políticos y sin ánimo de causar desorden (no se permiten hinchas del equipo visitante), bien podría el GCBA dedicar a su personal en encauzar al público a las amplias veredas existentes en vez de obstruir el tránsito. ¿Contempla el proyecto de ampliación del Puente Labruna una amplia pasarela para que los peatones bajen del lado del estadio de forma tal de no tener que cruzar la Av. Udaondo –tanto al ingresar como al salir– y así evitar el corte del puente y la avenida? Pensemos que el tránsito peatonal entre el Parque de la Innovación y la estación de tren y la Ciudad Universitaria será mucho menor y regular durante el día cuando se lo compara con el gran número de asistentes a los eventos, que son muchos a lo largo del año.

César García Baltar

DNI 7.595.889

Intensas lluvias. Preocupación en el campo por las pérdidas

“Mucha tristeza”- Mary Granao

“No pegamos una nosotros, si no es seca es mucha lluvia”- María Inés Sosa

“Solamente el que lo vivió sabe realmente lo que es. Y el estado de los caminos rurales es deplorable”-Micha Fontán

