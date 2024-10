Cartas de lectores: Sugerencia, transparencia, auditorías internas

Escuchar

Sugerencia

Dada la dificultad económica que atraviesa nuestro país, como así también la necesidad de aumentar los egresos para satisfacer la demanda educativa, sugiero como solución pasar a un sistema de Congreso unicameral de 72 legisladores, más un grupo de profesionales asesores en distintas disciplinas que puedan brindarles apoyo a todos ellos. Creo que con esta medida se generaría un importante ahorro para atender los temas más acuciantes.

Leovigildo Yañez Martínez

DNI 7.597.726

Transparencia

Leí con interés el editorial de ayer en el que se sugieren formas de financiar las universidades. Más allá del encomiable y razonable objetivo de la columna, llama poderosamente la atención que no se mencione la palabra auditoría. Yo, como exalumno de una universidad pública, estaría más que dispuesto a hacer algún aporte a tan noble causa. Sin embargo, no lo haría ni lo haré en la medida en que las altas casas de estudios no sean debidamente auditadas, no solo en aspectos económico-financieros, sino también operativos. Creo que el requisito indispensable para lograr que mejore el financiamiento de las universidades es que sean auditadas por entes externos, concretamente, por la Sigen.

Como egresado, también de una prestigiosa universidad extranjera, que utiliza ambos sistemas recaudatorios sugeridos en vuestro editorial, les puedo asegurar que el régimen de rendición de cuentas y auditorías es de un nivel de detalle y exigencia acorde con el prestigio de la institución. Y más cuando el origen de los fondos proviene de los impuestos que pagan los contribuyentes.

Si el concepto de auditoría no está presente en el editorial, ¿qué podemos esperar de quienes son los responsables de administrar los recursos públicos?

¡Transparencia, por favor!

Ernesto Jaime Ferrer

DNI 8.145.775

Auditorías internas

Las almas bellas que defienden las “auditorías internas” de la UBA borran la memoria de Oscar Shuberoff. Rector durante 16 años ininterrumpidos, sobrevivió a 7 presidentes y 13 ministros de Educación. Fue denunciado por enriquecimiento ilícito y ocultamiento de bienes –9 propiedades en Virginia, EE.UU.– y clientelismo, entre otras causas. ¡Ah! era militante radical.

María Isabel De Biasi

dibiasiail@gmail.com

Falta de previsión

Uno de los mayores defectos de los gobernantes del mundo es la falta de previsión, causada por el desconocimiento de la historia y el desdén del análisis del presente. En nuestro país, es alarmante que recién ahora se implementen campañas contra la ludopatía infantil y juvenil, cuando el peligro de los juegos en línea era evidente desde su inicio. Lo mismo ocurre con el consumo de drogas y el narcotráfico; bastaba con analizar la historia de nuestros vecinos para tomar medidas... hace décadas. Además, los gobiernos han permitido la expansión de las redes sociales sin establecer límites, como la verificación de identidad. “Gobernar es prever”.

Héctor José Fasoli

DNI 12.498.457

Viaje a Armenia

Hace 15 días visitamos Ereván, capital de Armenia, donde reside desde hace un año uno de nuestros hijos y su familia. Nos encontramos con una ciudad donde el progreso se observa a cada paso y conviven miles de años de civilización con la modernidad y la cultura. Volvimos impactados de ver cómo un pueblo que ha vivido un genocidio, invadido por sus vecinos y que ha tenido guerras hasta no hace mucho ha sido capaz de sobreponerse y convertirse en un lugar seguro y con oportunidades para todos. Sus calles céntricas están llenas de espacios verdes, con restaurantes y bares de un buen gusto exquisito, florerías dignas de Holanda, comercios de primeras marcas internacionales, shoppings lujosos y un parque automotor de primer nivel. Le preguntamos a mi hijo y a su mujer, de nacionalidad armenia, cuál es o fue el secreto del crecimiento y la respuesta fue lógica: gran inversión en educación, alto cumplimiento de valores éticos, Justicia implacable y un profundo respeto por el sufrimiento padecido por el pueblo armenio.

Antes de terminar, un párrafo aparte para Aerolíneas Argentinas, que nos llevó hasta Madrid y nos trajo desde allí a Ezeiza. No sé si la privatización o la venta es la solución para esta empresa, lo que sí sé con certeza es que es un papelón y una vergüenza nacional: desde el avión vetusto y sucio, la tripulación desatenta y desaliñada y un paupérrimo servicio a bordo, lo que se muestra al mundo es el declive nacional en todos los aspectos. Para parecernos al primer mundo no hay otro camino que decidir cambiar de rumbo 180 grados. Podemos y debemos hacer el esfuerzo, por nosotros, por nuestros mayores y nuestra descendencia.

Margarita Di Lella

DNI 11.663.308

Suba de impuestos

El jefe de gobierno de CABA, Jorge Macri, anunció aumentos para el impuesto inmobiliario/ABL y patentes para 2025. Aclaro que en el curso de este año los aumentos fueron mensuales y muy significativos, y que hace unos años se pagaba bimestralmente y ahora es mensual. También que la falta de pago implica una actualización muy alta. Me gustaría saber en qué se basan para semejantes aumentos. Se categorizan los barrios en más o menos costosos inmobiliariamente. Pero que alguien tenga un inmueble en una zona que para las autoridades porteñas es considerada “cara” no implica que el dueño esté capacitado para afrontar semejante ajuste. En un país que hay inflación y que no se bajó ni eliminó ningún impuesto a muchas personas se les hace difícil afrontar un gasto más. Sería conveniente que el gobierno de la ciudad evaluara también de qué manera ahorrar para no llegar a esta situación. Me gusta que se embellezca la ciudad, pero este momento, creo, no es el adecuado para hacer gastos no esenciales como paseos o parques nuevos a costo de todos los que vivimos ahí, sin tener en cuenta que cuánto más alto sea el impuesto menos personas podrán pagarlo y la recaudación no será la esperada.

Mariana Nicola

DNI 14.886.023

En la Red Facebook

El veto de Milei a la ley universitaria

“Toda institución que utilice fondos públicos debe ser auditada”- María Córdoba

“Cuando el panqueque Massa recortó en 70.000 millones de pesos estaban todos calladitos, no hubo marchas ni quejas”- Jorge López

“Sí a la universidad pública eficiente y bien adiministrada. No a los mismos de siempre con sus curros eternos”- Javier Lobo

