Cartas de lectores: Torcido, formas y sustancia, rechazo

Torcido

Cuando Cristina Kirchner dice “hay que enderezar lo que se torció”, debería decir “hay que soldar lo que quebramos” o “hay que salvar lo que fundimos”. También debería decir: “Hay que buscar quien lo haga, nosotros fracasamos estrepitosamente”.

En realidad tendría que callarse y dejar trabajar a los que la gente votó para esta tarea.

Patricio Carli

pcarli@hotmail.com

Formas y sustancia

En los medios, en reuniones políticas y sociales, es remanido referirse a las formas y modales con que el presidente Milei se expresa en sus manifestaciones políticas. Las críticas suelen ser muy severas y muchas veces soslayan, no sin intención, las profundas transformaciones que el Gobierno está produciendo en el ámbito político y cultural del país. Surge así la pregunta: ¿son las formas o es la sustancia la que nos debe interesar? Con respecto a aquellas –las formas– se podrán cuestionar y disentir, pero no por ello negar la envergadura y eficacia de las medidas políticas ya implementadas por este gobierno y la trascendencia de las mismas. Se pone en duda asimismo la capacidad política del Gobierno y se hace hincapié en su escasa representación. Sin embargo, en solo diez meses de gestión el Gobierno ha conseguido dictar leyes e implementar resoluciones desregulatorias como no se tiene memoria de ninguna otra gestión de gobierno. Ello le ha permitido producir ya grandes transformaciones de inusitada trascendencia política. No parece acertado seguir dudando de su capacidad para lograrlas. Es Milei, un outsider de la política, el que la está deconstruyendo sin que muchos alcancen a interpretar que la tradicional está hoy seriamente cuestionada y sujeta a una imperceptible transformación. Es Milei, el milagro que la Argentina ha recibido quizás de las fuerzas del cielo a las que hace alusión. Es quien con su convicción y honestidad intelectual está produciendo impensados cambios estructurales, que por fin llevarán a nuestro país a un sendero de grandeza para el que le sobran recursos humanos y económicos. La gran corrupción y defensa de intereses prebendarios han postergado por muchos años nuestro desarrollo mediante la implementación de políticas que nos han sumido en la profunda pobreza económica y decadencia cultural, que Milei está empeñado a extirpar. Es Milei un político que ha venido a cambiar la definición de que la política es el arte de lo posible, por el de que la política es el arte de lograr hasta lo imposible. El milagro está en marcha y esta vez es imparable. No nos quedemos en las formas: argentinos, a las cosas.

Juan Carlos Cornejo

DNI 4.550.806

Rechazo

No genera sorpresa que el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que encabeza Kicillof, haya rechazado el proyecto de la boleta única de papel. Es una cuestión de lógica que justamente en ese bastión del kirchnerismo –el sector que ha generado más daño al país y en el que ha habido más funcionarios corruptos– no acepten un cambio que propone eficiencia, ahorro, equidad y transparencia. Con el sistema actual de votación hay prácticas fraudulentas como la manipulación y el robo de boletas. Se eliminaría el reparto de boletas y que los partidos las envíen casa por casa o las repartan en la vía pública para que sean utilizadas el día de la elección. Con el nuevo sistema solo se tendrá acceso a la boleta válida dentro del cuarto oscuro. No se puede esperar de este partido apoyo a cualquier proyecto claro y digno para el país. Siempre en contra de un futuro que signifique desarrollo y prosperidad.

Alberto Díaz

DNI 10.492.915

Interés

Creer que al presidente Milei no le interesan ni los jubilados ni la educación es igual a creer que a la oposición sí le interesan.

Juan Maurette

juanmoret@gmail.com

¡Hasta cuándo!

Piero Calamandrei recordaba un viejo aforismo, muy estimado por los viejos doctores de la ley, según el cual res iudicata facit de albo nigrum et de quadrato rotundum, esto es, que la cosa juzgada convierte lo blanco en negro y lo cuadrado en redondo. Ese gran maestro florentino, afirmaba, además, que el juez tiene, como el mago de la fábula, el sobrehumano poder de producir en el mundo del derecho las más monstruosas metamorfosis, y de dar a las sombras apariencias de eternas verdades. Que, a pesar de que sentencia y verdad deberían siempre coincidir, ello no es así, pretendiéndose reducir la verdad a la medida de la sentencia. Claramente eso es lo que sucede nuevamente con el caso que nos trae a colación Enrique Munilla en su carta del 7 de octubre. Allí, en forma elocuente, nos muestra cómo son condenados a cadena perpetua tres subtenientes que a los 20 años prestaban servicios en el Regimiento de Infantería 6 Húsares de Mercedes, por haber intentado liberar al vicecomodoro Roberto Echegoyen, que se encontraba secuestrado y atado a un catre en una imprenta clandestina del ERP. No obstante la valiente acción de los subtenientes, a la sazón, muy jóvenes oficiales, Echegoyen fue cobardemente asesinado de cuatro tiros. Pero claro, una vez más, los jueces magos de nuestra “lóbrega fábula argentina” convirtieron lo blanco en negro y lo redondo en cuadrado, condenando, medio siglo después, a prisión perpetua a aquellos jóvenes veinteañeros que tuvieron la osadía de pretender salvar la vida de una persona inocente.

¡Hoy, a los 70 años, aquellos que eran casi adolescentes, se están muriendo en las mazmorras enviados por aquellos inmisericordes a los que ya nos hemos referido alguna vez!

¡Señores jueces, hasta cuándo!

Francisco García Santillán

DNI 10.661.522

Discépolo y Lanata

Hace 100 años Discépolo describía la sociedad de su época, con la lucidez de su excelsa percepción que, por esas cosas de la naturaleza humana, nos llega a nosotros, exactamente como era entonces. Por eso, Jorge, hoy a vos te calza esta letra como anillo al dedo: “...cuando manyés que a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar...”.

Quiera el destino que esta vez la excepción se cumpla como parte de la regla, y que esa excepción te toque a vos.

Jorge Vilaboa

jvilaboanovoa@gmail.com

En la Red Facebook

El Gobierno oficializó la eliminación de las tasas municipales en las facturas de Edenor y Edesur

“La factura de los impuestos debería ser siempre aparte, lo mismo para cualquier producto. Para que los despistados se enteren de cuántos impuestos en realidad están pagando”- Gustavo Guardia

“Excelente”- Elena Leguizamón

