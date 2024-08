Cartas de lectores: Torpeza, derechos humanos, combatir la inflación

Escuchar

Torpeza

No contento con haber sido el responsable de la torpe “reestatización” de YPF que provocó la sentencia que nos condena a pagar US$16.000 millones, Axel Kicillof vuelve a equivocarse “a lo grande” por el capricho ideológico de no querer firmar el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que le costó a la provincia que gobierna haber perdido la inversión más grande de la historia argentina por un valor superior a US$30.000 millones.

Derechos humanos

La Cámpora. El kirchnerismo. Abuelas. Madres. Hijos. Todas las organizaciones nacionales adalides de los derechos humanos (los de acá y los de América Latina); todos los referentes políticos que embanderados en la defensa de los derechos del pueblo no perdieron oportunidad de condenar toda intervención militar o policial frente a cualquier manifestación popular como “represión fascista de la ultraderecha”, ahora que las Fuerzas Armadas comandadas por Nicolás Maduro salieron a las calles para reprimir al pueblo venezolano desangrado por el hambre y la emigración forzada, después de ver cómo hombres y mujeres son aplacados a tiros y a palos por las milicias del régimen dictatorial chavista, yo les pregunto: superhéroes de los DD.HH., ¿dónde están?

Combatir la inflación

Desde hace varios meses, debido al proceso hiperinflacionario generado por Cristina Kirchner, Sergio Massa y Alberto Fernández –más el vertiginoso desarrollo de los medios de pagos, que reemplazan la tenencia de dinero fungible en el bolsillo–, se está produciendo un fenómeno de importancia. Casi no circulan monedas, y la compra de bienes comunes como alimentos, artículos de limpieza, ropa o un simple almuerzo o cena obliga a llevar una cantidad de billetes que excede la capacidad de cualquier billetera. Por esa razón a las ya tradicionales y antiguas tarjetas de crédito y débito se agregan hoy diversas billeteras virtuales o digitales que evitan el traslado o la tenencia de dinero en efectivo, facilitando los pagos correspondientes. Esta operatoria obliga al comercio en general a la emisión de facturas y tickets, impidiendo la no facturación y la inmediata exteriorización de la venta realizada. Queda claro que la mala gestión económica de un gobierno se combate otorgándole al consumidor herramientas tecnológicas que le permitan operar comercialmente sin limitación alguna, en reemplazo de los ridículos carteles que incitan a “exigir factura”, redondear los centavos, exhibición de número de CUIT, o monotributo pagado, y otros generados por burócratas estatales, que no son más que “ñoquis” cuya única función es generar trámites y obligaciones innecesarios. La utilización de medios electrónicos automáticamente ordena el sistema y hace innecesario cualquier sugerencia de origen estatal. Quienes rechacen alguno de estos medios de pago, como se verifica diariamente, irremediablemente quedarán afuera; perderán ventas y rentabilidad. Cuando el consumidor elige la lucha contra la evasión impositiva es más fácil.

Vivir el Evangelio

El entonces cardenal Bergoglio nos compartió una reflexión sobre la limosna que damos u ofrecemos, frente a objeciones como: ¿qué hacen con la plata?; ¿en qué la gastan? Y dijo con la sabiduría que lo caracteriza: el Evangelio dice da al que te pide, no que hagas exégesis de todo lo demás… puede, sin duda, aplicarse al texto de San Mateo, que conocemos como “El juicio final”: “…estaba preso y me vinieron a ver” (Mateo 25, 36). ¿Cuándo te vimos enfermo o preso? Les aseguro que casa vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos lo hicieron conmigo…” (Mateo 25, 40). Actitud que los cristianos no debemos olvidar, al más “reo”, dijo el cura Santo Brochero, más misericordia. Para los cristianos es nuestra dirección.

Primer oro olímpico

Tal como recordó en su nota el periodista Xavier Prieto Astigarraga, con motivo de los Juegos Olímpicos de París, hace un siglo, también en la capital francesa, la Argentina obtuvo su primera medalla olímpica, la que además fue de oro. Cuando en 1924 se desarrollaron los VIII Juegos Olímpicos en París partió desde Buenos Aires la delegación olímpica argentina, entre la cual había un equipo de jugadores de polo. El equipo estaba formado por algunos miembros de la comunidad británica en la Argentina, como Juan Miles, Juan Nelson, Arturo Kenny y Brooke Naylor. Junto a ellos estaban los “criollos” Alfredo Peña y Enrique Padilla. Padilla, quien era el líder del grupo, había nacido en Tucumán en 1890 y jugó todos los partidos del equipo titular –denominado “los grandes del sur”–, que ganó todos los encuentros disputados; venciendo a Francia, España, Reino Unido, y a la poderosa escuadra de los Estados Unidos, que debió conformarse con la medalla plateada. El podio lo terminaría de completar el Reino Unido con la medalla de bronce. Con su equipo de Hurlingham Enrique Padilla ganó dos veces el abierto de la Argentina, la copa más competitiva del circuito internacional. Fue vicepresidente de la Asociación Argentina de Polo en tiempos de honestidad y caballerosidad. Tras su fallecimiento en 1966, se creó la “Copa Enrique Padilla”, y una tribuna de la llamada “catedral” del polo, ubicada en Palermo, lleva el nombre del atleta olímpico argentino.

Doble fila

En la calle Mendoza, entre Conesa y Zapiola, CABA, funciona un colegio privado. En el horario de salida de los alumnos, alrededor de las 16.30, y por el término de 20 minutos aproximadamente, la calle Mendoza entre Conde y Conesa es intransitable, pues quienes van en auto a retirar a los alumnos estacionan en doble fila, limitando e impidiendo la libre circulación del resto de los autos que pretenden avanzar por dicha arteria. Esta situación se repite en muchos colegios en la ciudad. Me pregunto qué ejemplo de sus padres y qué educación reciben esos alumnos que ven que no se respeta el derecho del prójimo.

